La Unión mantiene esta semana piquetes informativos en el norte de Extremadura para advertir a los olivareros de que no entreguen el producto por precios por debajo de 1,18 euros y para verificar si se están manteniendo esos precios en las operaciones que se están llevando a cabo.

«Si no se cumplen los precios haremos una concentración la próxima semana y plantearemos allí ir a la huelga», asegura Luis Cortes, que lidera la organización. La Unión ya protestó el año pasado en el arranque de la recogida de la aceituna también por los bajos precios. Esta vez han solicitado permiso a la Delegación del Gobierno para concentrarse el próximo lunes en Villanueva de la Sierra si no se cumple con los precios, y la previsión es llamar allí a la huelga en la zona si no se hace efectiva la revisión al alza que piden.

La opa estudia ir a la huelga en el norte de la región, donde se recoge la oliva de mesa

«La función de los piquetes esta semana es simplemente informar de los precios que deben pactar para la compra, que están [en la zona norte] por debajo de los que se están pactando en el sur de la región y eso que la aceituna de mesa que se recoge allí siempre es más cara porque recogerla cuesta también más», insiste.

La campaña de la aceituna se prevé este año compleja porque el fruto parte con una buena calidad; pero la escasez existente, especialmente en el caso de la aceituna de almazara, está tirando al alza del precio del aceite y las organizaciones agrarias piden que eso se traslade también al productor, para compensar el incremento de costes de los últimos años.