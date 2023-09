«Hoy se ponen el lazo y mañana les entra alzheimer galopante a todos»

Hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad que según la Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Extremadura(Faex) «estima que la padecen 25.000 extremeños». Una de las reivindicaciones más urgentes para la federación es la creación de un censo que indique exactamente cuántas personas padecen alzheimer en Extremadura para que «permitan dimensionar y caracterizar el alcance de esta patología».

Actualmente no existe un tratamiento farmacológico para prevenir la enfermedad, es decir, no hay ningún fármaco preventivo ni curativo. Si hay fármacos para tratar los síntomas conductuales como la agitación, la irritabilidad, la ansiedad, etc. Las asociaciones trabajan con las terapias, y desde Faex reivindican la importancia de que «los agentes públicos sean conscientes de que éstas son fundamentales para frenar el proceso de deterioro». Ana Belén Carrasco, trabajadora social de Faex, explica que al ser una enfermedad progresiva, desde las asociaciones se intenta ralentizar el proceso a través de «diversas terapias como la estimulación cognitiva o la musicoterapia».

Alzheimer en el mundo rural

Muchos enfermos de alzheimer viven en zonas rurales en las donde accesibilidad y los recursos para atender las necesidades de los pacientes, no son iguales a las de los núcleos urbanos. «Vivir en las zonas rurales, tiene un impacto y unas consecuencias para los enfermos y para las personas cuidadoras de ellos», asegura la trabajadora social de Faex.

Relacionado con el alzheimer en el mundo rural está el bailaor Paco Mora, conocido por crear la comunidad ‘Flamenco para recordar’ en redes sociales . Paco empezó a subir vídeos de conversaciones con Carmen Mora, su madre, a Internet y ahí, en una de sus charlas, le manifestó que su sueño siempre había sido ser bailaora como él. Tras esta confesión, Paco se puso en marcha para cumplir el sueño de su madre llevándola de gira por todo el país antes de su fallecimiento en el año 2021. El bailaor asegura que su mejor regalo ha sido «ser el hijo de la artista». Tras la muerte de Carmen, Paco «vuelve a ser protagonista de su vida» y se muda a Benquerencia, donde abre el hogar del pensionista del pueblo. Aquí, el artista ofrece ayuda a todas las personas dependientes del pueblo cacereño.

A pesar de la ausencia de su madre, el bailaor sigue ligado al proyecto ‘Flamenco para recordar’ porque «la lucha por la visibilización y la concienciación sigue siendo la misma». «Ahora mismo estamos luchando en el pueblo de Benquerencia a través del hogar del pensionista, centrado en dinamizar al pueblo y a la comarca».

Hoy, con motivo del Día Mundial del Alzheimer, ha organizado una serie de actividades que tendrán lugar a partir de las 18:00 horas de la tarde en el hogar del pensionista El Rincón de Carmen. Entre ellas, destaca una entrega de premios a personas del pueblo que ,a pesar de las dificultades, consiguen superarse día tras día. También se proyectará por primera vez en Extremadura, la película protagonizada por Paco y Carmen llamada ‘En mis zapatos’ . Por último, abrirán una mesa de debate cuyo objetivo tiene «visibilizar el papel del cuidador como víctima colateral de la enfermedad», explica. Aún así, Paco Mora considera que el alzheimer «va mucho más allá de la celebración del 21 de septiembre» y que, «es importante que las instituciones trabajen en mejorar servicios que perduren todo el año». «Hoy se ponen el lazo morado y mañana les entra alzheimer galopante a todos», añade.

Día Mundial del Alzheimer

Las actividades organizadas con motivo del Día Mundial del Alzheimer llevan toda la semana celebrándose en residencias, centros de día y asociaciones. Ejemplo de ello es la Asociación de Familiares de Enfermos Alzheimer Tierra de Barros, que lleva toda la semana realizando una campaña de sensibilización por los centros de salud y por el hospital Tierra de Barros. Rosana García, psicóloga del Centro de Día de Tierra de Barros señala la importancia de que «los médicos sean conscientes de que pueden derivarnos a pacientes». Además, este centro organiza un desayuno del recuerdo con los familiares de los usuarios, un paseo por las calles de las tiendas de Almendralejo y una misa especial el domingo para recordar a «las personas fallecidas afectadas por la enfermedad que ya no se encuentran con nosotros», explica la psicóloga.

Rosana García recuerda a los familiares de enfermos de alzheimer que el Centro de Día Tierra de Barros, «tiene las puertas abiertas para atender las necesidades de cada caso». Además, recomienda a los familiares que acaban de recibir el diagnóstico, «información para saber qué recursos existen en el lugar donde vives».

