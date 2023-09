El repunte de covid ya se nota en Atención Primaria: crecen un 25% las consultas

El inicio del curso escolar y la llegada anticipada del otoño que ha traído temperaturas más frescas ha sido la mezcla perfecta para que comiencen a aflorar los virus respiratorios, que están experimentando un importante repunte en las últimas dos semanas. A día de hoy el que mayor incidencia presenta en la región es el covid, según constatan los médicos de Atención Primaria, que están recibiendo en sus consultas a una media de cinco pacientes al día con síntomas compatibles. La semana pasada la incidencia estaba en 79 casos por cada 100.000 habitantes, lo que ocurre es que esta cifra ya no refleja la realidad ya que en estos momentos no se realizan test a menores de 65 años y a los mayores de esta edad solo se les hace si acuden al médico con síntomas.

Por eso es muy probable que haya muchos más contagios de los que recoge esa tasa o al menos esa es la percepción que tienen los especialistas en Atención Primaria, que es de nuevo la especialidad más afectada por este repunte. Es la que trata ahora a la mayor parte de los pacientes, dado que la enfermedad suele presentarse con sintomatología leve, y en las últimas dos semanas las consultas de pacientes con síntomas compatibles han crecido un 25%. Esto está llevando a que los facultativos vuelvan a tener agendas con más de 40 enfermos al día. Se intenta respetar el número de 36 diarios en las programadas, pero estas se amplían con los que acuden sin cita, que estos últimos días cada vez son más por este motivo. A lo que se unen las vacaciones de los especialistas que, al no cubrirse, hace que se acumulen los pacientes a unas agendas que ya de por sí están a tope.

«Hay un repunte importante. La mayoría casos leves. A los jóvenes que sospechamos les pedimos que se acerquen a la farmacia a comprarse el test y que se lo hagan y a los mayores de 65 años se lo hacemos nosotros», señala Ignacio Araujo, médico de familia en la región. Una gran parte de los que se realizan un test de antígeno da positivo. En España la tasa de positividad está en casi el 36%, muy por encima de la gripe, que está en el 2,5%, según los datos del Instituto de Salud Carlos III.

En cambio, a pesar de que hay más trabajo en las consultas, los centros de salud no se han llegado a colapsar como en temporadas anteriores: «Son pacientes leves, que pasan el virus en casa y por lo general no son muy demandantes, lo que hace que no se colapse», explica la presidenta de la Sociedad Extremeña de Medicina Familiar y Comunitaria, Marta Corraliza, que ejerce en un centro de salud de Llerena-Zafra.

Muchos casos en menores

El repunte se nota también en la pediatría de Atención Primaria. «Vemos mucho covid en menores de 5 años, estamos en una vuelta al cole y además es la primera sin mascarilla obligatoria en los transportes públicos», apunta Luis Tobajas, especialista también en medicina de familia, quien subraya que en estos momentos «no tenemos motivos para alarmarnos excesivamente», aunque «sí para preocuparnos». Se refiere a tomarse con seriedad la enfermedad porque «conlleva el riesgo del covid resistente, que cada vez vemos más en nuestras consultas y que ocasiona mucho sufrimiento para los pacientes», para los que no existe todavía un tratamiento eficaz. Y porque aunque lo habitual es que manifieste de forma leve «en muchos casos se puede complicar, incluso en personas jóvenes».

Por ahora no hay colapso en los centros de salud pues los pacientes no son graves

Esta subida de la prevalencia ha incidido asimismo en las farmacias, donde la venta de test de antígenos está disparada. Según el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Venegas, en los últimos 20 días ha crecido un 160%. «Hay que tener en cuenta que veníamos de una venta casi nula, pero lo de las últimas dos semanas ha sido exponencial», reconoce. Lo que ya no se demanda tanto es la mascarilla o los geles hidroalcohólicos. No obstante, la recomendación de la Comisión de Salud Pública es protegerse con la mascarilla en el caso de que se tengan síntomas compatibles, incluso sin que se haya confirmado la presencia del virus. De hecho, en algunos centros de salud los médicos piden al paciente que se la ponga para entrar en su consulta si acude con sintomatología. «Se les pide que se pongan la mascarilla y nosotros además se la damos a los pacientes que vienen con síntomas y no la traen, para que se la pongan», dice Ignacio Araujo.

La protección sigue siendo fundamental entre otras cosas porque, tal y como recuerdan los especialistas, el virus puede afectar de forma grave a los más vulnerables. «El problema del virus es que descompensa las patologías previas de los mayores frágiles y acaban falleciendo por neumonía o sepsis. No fallecen directamente por covid pero sí indirectamente», incide este médico extremeño.

Adelanto de la vacuna

Este repunte que experimenta Extremadura es compartido en el resto de comunidades. Por eso la Comisión de Salud Pública recomendó el adelanto de la vacunación contra el covid y la gripe a la última semana de septiembre. La región tenía previsto comenzar la campaña en noviembre y la ha adelantado a mediados de octubre, tres semanas después del resto de territorios. Lo justifica porque la incidencia de estos virus no es de momento tan alta como en otras comunidades.

Según el Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (Sivira), que analiza la prevalencia de la gripe, el covid y el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en conjunto (no los segrega), la semana del 4 al 10 de septiembre (son los últimos datos disponibles pues se publican con 15 días de retraso) la incidencia era de 155,8 casos por cada 100.000 habitantes, la más baja de todo el país y muy por detrás de la media nacional, que estaba esos días en 318,6 casos por cada 100.000 habitantes. No obstante estos datos han subido en los últimos días. Ya lo advirtió la consejera de Salud, Sara García Espada, la semana pasada: «La incidencia va en aumento pero dentro de lo esperado», subrayó.

El dilema de las mascarillas

«Una cosa es que la mascarilla no sea obligatoria y otra es que esté prohibida». Lo dice el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Venegas, quien constata que, a pesar de que la recomendación de Salud es ponerse la mascarilla en caso de síntomas compatibles con el covid, poca gente se decide finalmente a utilizarla. Prueba de ello es que en las farmacias no se ha notado el mismo incremento en la venta de este producto como en el caso de los test de antígenos. «Existe un problema y es que parece que nos van a señalar por llevar la mascarilla, que no se van a querer acercar a nosotros, cuando debería ser al contrario», incide. Y aboga por llevar a cabo una campaña de sensibilización y pedagogía en este sentido: «No hay que sentirse culpable por estar enfermo, eso era una percepción del siglo XIX, pero todo eso ya ha pasado», agrega Cecilio Venegas.

Pero lo cierto es que, a día de hoy y a pesar de que han pasado ya tres años desde los peores momentos de la pandemia, cuando alguien lleva mascarilla por la calle sigue llamando la atención. Y en muchos casos impera el miedo al contagio. Una de las razones de que esto ocurra puede estar en el hecho de que, como comenta el doctor Luis Tobajas, no se sabe a ciencia cierta cómo se va a comportar el virus en cada organismo. Lo normal es que se sufra con síntomas leves, pero también hay una posibilidad de que presente «complicaciones, incluso en jóvenes», advierte Tobajas.

Sea como fuere, la recomendación es que las personas sintomáticas la lleven puesta cuando estén en espacios compartidos para prevenir contagiar al resto y que los profesionales que atienden a estas personas también la usen.