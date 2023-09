¿En qué medida es importante que los grandes municipios y mancomunidades dispongan de un plan de emergencia para afrontar los episodios de sequía?

Es algo muy importante porque precisamente lo que trata el plan especial de sequías es de anticiparse a estas situaciones y minimizar los impactos negativos tanto ambientales como económicos y sociales que pueden producir. Es fundamental la adopción de medidas previas. Por ejemplo, en los ayuntamientos es básico que, en función del escenario en que nos encontremos, de normalidad, prealerta, alerta o emergencia, se tomen medidas para evitar colapsos o falta de suministro de agua potable en las poblaciones. Una medida de anticipación muy importante son las restricciones en el abastecimiento urbano. En el plan de seguía recomendamos, por ejemplo, que en un escenario de alerta se empiece a reducir las dotaciones un 10% y, en uno de emergencia, hasta un 15%. Y lo más importante, que estas entidades dispongan de recursos alternativos. Generalmente en Extremadura casi todas las poblaciones se abastecen de aguas superficiales almacenadas en los distintos embalses y cuando estos atraviesan una situación de emergencia o de alerta es necesario movilizar otro tipo de recursos como los subterráneos. Conviene que algunos de estos ayuntamientos tengan captaciones de agua subterránea operativos por si en un momento dado es necesario activarlas e incorporar nuevos recursos. De ahí de la importancia de disponer de estos planes de emergencia, para garantizar el abastecimiento sanitario a la población.

¿A qué factores cree entonces que se puede atribuir que más de la mitad de las entidades extremeñas obligadas por ley no cuenten con ellos?, escasez de medios, falta de concienciación, desidia…

Sinceramente, lo desconozco. Porque falta de medios, si fueran poblaciones de mil habitantes, lo podría entender, pero en algún caso se superan los cien mil, y en otros, aunque sean pequeñas poblaciones, están mancomunadas. Realmente no sabría analizar la causa. Muchas veces hay dejadez, seguramente porque no se han enfrentado a una situación de estas y cuando han tenido que hacerlo es confederación quien colabora o recomienda de manera inmediata qué medidas han de tomar. Me reúno muchísimo con estos ayuntamientos y mancomunidades y seguimos insistiendo en que tengan disponibles estos planes de emergencia. En cualquier caso, siempre van a contar con la colaboración del organismo de cuenca para recomendar las medidas que haya que adoptar para que su población no sufra los rigores de un corte de suministro de agua. Algo que en ocasiones no queda más remedio que hacer, porque en determinadas unidades territoriales la situación de emergencia se prolonga ya varios años y las ha habido que adoptar. Pero volviendo a su pregunta, es algo que me cuesta entender y que no depende de confederación.