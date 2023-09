La Fiscalía abre una investigación por los desnudos con IA en Almendralejo

La Fiscalía de Menores abre una investigación por los falsos desnudos creados con Inteligencia Artificial (IA) a menores de Almendralejo. La Policía Nacional dio traslado del atestado en la mañana de este lunes a la sección de menores del Ministerio Público de Badajoz, que será la que se encargue del caso. A partir de ahora llevará a cabo una investigación para dictaminar si se puede imputar algún tipo de delito a los presuntos autores. De momento se ha identificado a 15, también todos menores, con edades comprendidas entre los 12 y los 14 años. Y hay ya una treintena de víctimas, cuyas imágenes han sido distribuidas y alojadas en redes sociales y páginas web, pero solo se ha recibido denuncia de 22.

El Ministerio Público ya advierte, no obstante, de que solo actuará en el caso de que los autores hayan cumplido ya los 14 años. Para los menores de esa edad archivará la causa al ser inimputables penalmente, según se recoge en la ley del menor. A estos últimos se les aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. Así, la Fiscalía remitirá a la Junta de Extremadura, administración responsable en materia de protección de menores, testimonio de las diligencias, para que valore la situación de cada uno de los presuntos infractores. Será el Ejecutivo autonómico el que decida, por tanto, si es necesario promover medidas de protección con respecto a alguno de ellos. No son en ningún caso correctoras, sino dirigidas a proteger al menor infractor si se comprueba que los hechos que han cometido pueden ser consecuencia de sus circunstancias familiares o sociales. Esa protección irá de esta manera dirigida a corregir esos problemas para, por ende, terminar también con esas conductas.

Para los que ya hubieran cumplido los 14 años el Ministerio Fiscal practicará, en su caso, «las diligencias que estime pertinentes para la comprobación del hecho y de la responsabilidad de cada uno de los menores en su comisión», según informan desde la Fiscalía Superior de Extremadura. Si la investigación concluyera que los hechos son constitutivos de algún tipo de delito se incoará expediente y se dará traslado al Juzgado de Menores para que continúe con el procedimiento.

Penas privativas de libertad

Los delitos a los que podrían enfrentarse pasan desde la distribución de pornografía infantil y delitos contra la intimidad que afectan también a menores. En el caso de los adultos están condenados con penas privativas de libertad. Es por eso que a los que hayan cumplido ya los 14 años podrían imponérsele también medidas que conlleven esa privación de libertad, como puede ser el internamiento. Pero esto se decidirá una vez que la Fiscalía estudie el caso.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha referido este lunes también a los castigos que pudieran ser impuestos a estos menores. «En la jurisdicción de menores el castigo o punición es muy relativo, porque no se trata de castigar, sino de reeducar y conseguir que los jóvenes alcancen la madurez suficiente para no volver a delinquir y para interaccionar en la sociedad a la que pertenezcan con normalidad», apuntó. García Ortiz hizo referencia también al debate sobre la bajada de la edad penal a los 12 años como han pedido en varias ocasiones fiscales extremeños, entre ellos la delegada autonómica de menores, Yolanda Forte. «Es una discusión muy antigua» que de vez en cuando se pone de relieve cuando ocurren determinados comportamientos, «pero la respuesta del Derecho y la Fiscalía no se queda solo en la punición», advierte. Y añadió que de momento no existe una propuesta formal para incluir los delitos con Inteligencia Artificial en el código penal.

Desde que este periódico destapara el caso de los falsos desnudos se han ido conociendo otros hechos similares en otras ciudades del país. El último ha sido en Alcalá de Henares (Madrid), donde la Policía Nacional recibió en agosto dos denuncias por la difusión de fotos de niñas que fueron retocadas también a través de un programa de Inteligencia Artificial para que aparecieran desnudas, según recoge Europa Press. Fue un amigo de una de las afectadas el que dio la voz de alarma tras haber visto una foto de la menor desnuda por las redes sociales. La niña se lo comentó a sus padres, a quienes advirtió de que las imágenes eran falsas, y decidieron presentar una denuncia. Después se sumó otra y no se descarta que haya más.

Los agentes abrieron una investigación y lograron la identificación de su autor, que no está detenido. Los hechos fueron remitidos al Juzgado correspondiente, que abrirá diligencias al respecto. A este otro caso se suma el de Ayamonte (Huelva), donde también un menor está siendo investigado por haber modificado las fotografías de 20 compañeras de su clase y haberlas difundido por redes sociales.

Por otro lado, la ministra de Educación y portavoz nacional del PSOE, Pilar Alegría, ha defendido este lunes también la necesidad de «seguir desplegando la educación afectivo-sexual» ante casos como el ocurrido en Almendralejo. «La transformación digital -dijo- es una realidad en la sociedad y por supuesto en la educación y no se puede poner puertas al campo porque se perderían muchísimas posibilidades», argumentó Alegría en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

Vaquera, partidaria de regular la IA

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, ha asegurado este lunes que en los ‘desnudos’ con Inteligencia Artificial (IA) a menores de Almendralejo y en el caso de acoso a una niña de 6 años en Montijo la Junta de Extremadura ha cumplido «todos los protocolos establecidos». «Estamos totalmente indignados con estos acontecimientos», afirmó tras su comparecencia en la comisión de Educación en la Asamblea de Extremadura.

En cuanto a los falsos desnudos, la titular de Educación se mostró partidaria de regular la IA, para evitar casos como este. «Esto nos ha hecho reflexionar a todo el Gobierno sobre hasta dónde se puede llegar» con esta tecnología. «Yo estoy a favor de la Inteligencia Artificial, como investigadora que soy, pero creo que todo tiene un límite y creo que habría que reflexionar y regular todo este sistema». Aunque reconoce que es algo «complejo», recoge la agencia Europa Press.

En cuanto a la supuesta agresión sexual a una niña de 6 años por parte de tres compañeros de su misma edad en un colegio de Montijo, a la que se ha sumado después una segunda denuncia por hechos similares a otra alumna, Vaquera afirmó que desde la Junta ya se han mantenido reuniones con el centro escolar. En este sentido, la consejera señaló que «tenemos que ser muy respetuosos con las familias implicadas porque estamos hablando de menores». Trasladó el «máximo apoyo» a los centros educativos implicados y agradeció su trabajo para que haya las «menos incidencias posibles» y para que, dentro de una situación «anormal», los protocolos se lleven a cabo con la «máxima normalidad».