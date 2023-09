La Junta denuncia los "recortes" del Ministerio en los ecorregímenes de la PAC

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha denunciado este lunes los "recortes escandalosos" aplicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en los importes a percibir por los ecorregímenes de la Política Agraria Comunitaria (PAC). Por ello, ha acusado al ministro del ramo, Luis Planas, de "engañar" a los agricultores y ganaderos extremeños, que verán reducida su renta agraria en "unos momentos muy complicados por los altos coste y bajos precios en las producciones".

Sobre este asunto, Morán ha señalado que los importes de las ayudas contempladas y anunciadas para los ecorregímenes "no son los que se esperaban y figuraban en el Real Decreto como posible". "Son muchos millones de euros menos los que no van a recibir nuestros agricultores y ganaderos, que para ellos son tan necesario. Esto es muy preocupante porque cuando el agricultor o ganadero haga sus cuentas, estas no les van a salir", ha lamentado.

En consecuencia, la consejera extremeña ha instado a Planas a convocar la Conferencia Sectorial de Agricultura a la mayor brevedad posible para afrontar esta cuestión, así como otras muchas que afectan al sector, como la sequía, la reforma de la PAC y la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE). "No pueden esperar escudándose a que están en funciones porque el campo no cierra", ha manifestado.

En concreto, la consejera ha destacado que el 25% de los agricultores extremeños no se ha acogido a ningún ecorrégimen, lo que supone "una pérdida de renta agraria" y un recorte de los fondos que llegarán a Extremadura. A su juicio, esto se ha debido a que "no han podido adaptar su explotación a los condicionantes y requisitos verdes tan exigentes". "Son requisitos que no estaban adaptados a la forma tradicional de cultivar de aquí", ha subrayado.

En su intervención, Morán ha puesto algunos ejemplos de la disminución de los importes de la ayuda, como que los titulares de las 1.905.000 hectáreas que han solicitado algún ecorrégimen tendrían que haber recibido un importe de 40,96 euros por hectárea de ayuda, pero van a recibir 27,19. Los propietarios de estos pastos tenían que haber obtenido un montante de 78 millones de euros y van a recibir 52, lo que supone 26 millones menos.

En el regadío también se van a sufrir "importantes pérdidas", ya que de los 156,78 euros por hectárea que deberían haber cobrado, van a ingresar 139,36 euros esto solo hasta las primeras 25 hectáreas, porque a partir de la número 26 se cobrará 97,55 euros. "Ya no solo es que muchos agricultores y ganaderos no hayan solicitado esta ayuda, sino que los que la han solicitado van a ver recortados sus importes", ha resaltado.

"El Ministerio sabía la superficie, el número de destinatarios y el dinero que tenía, por lo que perfectamente conocía los importes por hectárea a abonar", ha criticado Morán, quien también ha acusado al anterior Gobierno extremeño socialista de ser "cómplice" de este engaño. "Por parte del anterior Gobierno de Vara no se tuvieron en cuenta los intereses de los agricultores y ganaderos", ha manifestado.