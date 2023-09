El falso médico reconoce que ejerció sin título: "Me hubiera gustado ser médico", le ha dicho al juez

Fue detenido a principios del pasado mes de mayo después de que hubiera estado ejerciendo como médico sin tener titulación para ello en al menos en cuatro municipios de la región, todos en la provincia de Cáceres: Navaconcejo, Jaraíz de la Vera, Valdefuentes y Alagón del Río. La Policía Nacional lo puso a disposición de judicial al día siguiente de su arresto pero hasta este martes, casi cinco meses después, no se le ha tomado declaración (se ha suspendido en dos ocasiones debido a la huelga de funcionarios de la administración de justicia, que ya está levantada). Lo ha hecho por videoconferencia desde los juzgados de León, pues reside en un municipio de esa provincia, y ha reconocido que ejerció sin tener la titulación de Medicina. El caso se instruye en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Plasencia, ya que los hechos se cometieron en centros de salud dependientes del área de salud placentina.

"Me hubiera gustado ser médico", ha dicho en una ocasión durante la declaración. Según ha contado, el Servicio Extremeño de Salud (SES) solo le exigió el título de medicina para contratarlo, sin comprobar que era falso. Pero no le pidió ningún certificado de que estuviera colegiado. Ha dicho además que solo se dedicaba a prescribir recetas y a firmar la continuación de tratamientos, pero que "no hacía diagnósticos". Aunque sí ha reconocido, no obstante, que realizó guardias y servicios domiciliarios, en los que habitualmente se diagnostica a los pacientes. Según informan fuentes judiciales ha respondido a las preguntas del juez, del Ministerio Fiscal y del abogado que se encarga de su defensa. No así a los letrados que actúan como acusación particular y que representan al Colegio de Médicos de Cáceres y a la Junta de Extremadura, que querían haberle preguntado en cuántos municipios ejerció y si actuó solo, por lo que no ha respondido sobre estos extremos. El juzgado no le ha puesto ninguna medida cautelar a la espera de que se practiquen nuevos informes. Sigue, por tanto, en libertad con los cargos de intrusismo profesional y falsedad documental.

Tal y como informara este diario, el acusado tiene 68 años y es docente de profesión (su imagen física es de una persona mucho más mayor) , utilizaba un título de licenciado en Medicina y Cirugía expedido por la Universidad de Murcia en el año 2006 así como un certificado de colegiación que eran falsos. Ya había sido condenado por los mismos hechos en la comunidad murciana, donde ejerció durante años. Aquí, antes de ser contratado por Sanidad, había sido denunciado por el colegio de médicos de Cartagena, donde había intentado colegiarse. Este organismo llevó el caso a los tribunales y se le condenó por falsedad documental en 2011. Aún así, después logró trabajar como médico en esa misma comunidad. Aquí incluso compaginaba su labor como médico con su actividad como docente. De hecho la consejería de Educación llegó a abrirle expediente por suspensión de empleo y sueldo por ausentarse sin justificación de las aulas.

Ya fue condenado en Huelva

Después repitió la hazaña en Huelva, donde ejerció al menos cinco años. Finalmente fue denunciado y condenado a 18 meses de prisión. La condena se dictó en 2016, pero después de haber cumplido sentencia, volvió a reincidir. Esta vez en Extremadura.

En la región extremeña levantó las sospechas en Alagón del Río, donde acudía a la consulta acompañado de una mujer a la que, según los pacientes, pedía consejo para prescribir a los enfermos que atendía. A muchos les recetaba fármacos que no podían tomar o en dosis no ajustadas a su tratamiento. De hecho en la farmacia de la localidad les llegaron a advertir a algunos de que no tomaran las medicación. Fue precisamente esta manera de actuar la que hizo que una persona anónima llamara al colegio de médicos de Murcia para preguntar si alguna persona con ese nombre figuraba como licenciado en medicina. Le respondieron que no existía. Y fue este organismo profesional el que inmediatamente informó al colegio de Cáceres de lo ocurrido. Pero ya el Servicio Extremeño de Salud (SES) lo había denunciado a la policía.