La Junta defiende el soterramiento de las vías de alta velocidad en Navalmoral

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, ha manifestado este miércoles que para la Junta de Extremadura es un "objetivo irrenunciable" que el trazado de las vías de la alta velocidad a su paso por Navalmoral de la Mata sea soterrado. "Así lo hemos venido manteniendo (desde el PP) durante años y así lo vamos a seguir reclamando, soterramiento para Navalmoral", ha subrayado a preguntas de los medios de comunicación antes de comparecer en una comisión en la Asamblea.

Martín ha indicado que no ve bien la manifestación que está prevista para este jueves en la localidad cacereña por parte de la plataforma ciudadana 'No al muro' que reclama el cambio del proyecto para soterrar las vías ferroviarias. "Respetamos cualquier tipo de manifestación, como no podría ser de otra manera, pero el hecho de ocupar las vías y paralizar los trenes ocasiona un gran perjuicio a los viajeros y no estamos muy de acuerdo con esa medida puntua", ha señalado.

En materia ferroviaria, el consejero también ha afirmado que "este Gobierno va a ser muy exigente y reivindicativo con el Ejecutivo central a la hora de reclamar un tren digno para Extremadura". "Los usuarios del tren extremeño tienen que tener claro que este Gobierno no va a parar hasta conseguir unos servicios ferroviarios dignos y unos trenes que terminen con la ignominia que llevamos años sufriendo", ha destacado.

"Nuestro verdadero pacto es con la población extremeña, no es un pacto social y político por el ferrocarril", ha enfatizado. En este sentido, ha avanzado que desde la Junta van a "exigir la finalización del AVE en esta tierra y una conexión ferroviaria directa, sin transbordos, entre Madrid y Lisboa para que sea una opción competitiva con otros desplazamientos que unen las dos capitales ibéricas". Por ello, van a pedir "la unidad" de la Asamblea "para que con la ayuda de todos los grupos políticos avances en la conexión con Madrid".

Con respecto a la incorporación de personal de mantenimiento en todos los trenes que circulan por Extremadura, tal y como ha anunciado este diario, el consejero ha señalado que esta medida viene a darles la razón, en cuanto a que "tenemos unos servicios ferroviarios que necesitan de una renovación y una actualización", en definitiva, un "tren como Extremadura se merece". "Están reconociendo las deficiencias y carencias que tienen los servicios ferroviarios", ha recalcado.