Educación asegura que sí cumple con el "cupo" para docentes interinos con discapacidad

La Consejería de Educación ha respondido a la denuncia realizada en este periódico ayer miércoles por una docente con discapacidad por el no cumplimiento del "cupo" para personal docente con discapacidad en la lista de interinos.

En una nota remitida a este periódico, la Junta asegura que "cumplen con la Ley 111/2007 para el acceso a la función pública para personas con discapacidad, y la regulación específica para personal interino": "En todas las convocatorias de oposición se establece un cupo para el turno de discapacidad de, al menos, un 10% (...) en la última convocatoria celebrada en la distribución de plazas, puede advertirse que se ofertaron 529 plazas, de las cuales 49 fueron por el turno de discapacidad, cuya distribución se llevó a Mesa y se negoció con las organizaciones sindicales. Adicionalmente, las plazas que no se cubrieron de estas 49 de la oferta, en la convocatoria de adjudicación de inicio de curso para el personal interino perteneciente a listas ordinarias, fueron ofrecidas para el personal que han acreditado la condición de discapacidad, tal y como establece el Decreto 51/2019", afirma Educación, que, conocedora del caso de la denunciante explica: "La citada profesora no ejerce en un instituto público por lista ordinaria. Se encuentra en lista supletoria, y este año está ejerciendo en un instituto público por lista extraordinaria. En estas listas, que auxilian a las listas ordinarias, no hay regulación específica, como sí se establece para listas ordinarias en el artículo 13 del Decreto de interinos".

Examen de oposición

La Administración regional también se ha referido a la "adaptación" que se hizo para esta docente del examen de oposición del pasado junio, en el que, lamentó ella, se le dio media hora más para que pudiera ir al servicio pero ese tiempo era el dedicado al descanso de los opositores: "La Dirección General de Personal Docente dejó hace unos años el criterio de qué hacer con cada caso de discapacidad y peticiones de adaptación para la realización del examen en el Servicio Extremeño de Protección y Atención a la Dependencia (SEPAD), que realiza un informe individualizado de cada petición. Posteriormente se traslada el dictamen al tribunal. Al margen de esto, cualquier persona que necesita ir al aseo puede solicitarlo al tribunal y se permite, siempre acompañado de persona de la organización", señala Educación.

"La Administración ya ha respondido a esta profesora en innumerables ocasiones, siendo atendida personalmente y por escrito a reclamaciones que ha interpuesto", cierra la nota.