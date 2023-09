Extremadura será la última comunidad en vacunar a los bebés contra la bronquiolitis

Andalucía, Galicia y Murcia son las primeras comunidades que ya han iniciado la campaña de inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS), el causante de bronquiolitis y neumonías entre los lactantes, mientras Extremadura será la última en comenzar esta vacunación: en la primera quincena de noviembre. El resto de comunidades tienen previsto empezar a poner las primeras dosis a principios o mediados de octubre.

Se trata de una vacuna nueva que Extremadura, como la mayoría de autonomías, ha decidido inocular y que se extiende por primera vez a todos los bebés de hasta seis meses y llegará hasta los menores de 24 meses en aquellos casos en los que hay factores de riesgo asociados como cardiopatías congénitas, prematuridad, displasia broncopulmonar, inmunodepresión grave y otras patologías.

Pese al adelanto de algunas autonomías, que ya han comenzado en esta última semana de septiembre a inocular la única dosis necesaria de Nirsevimab, y aunque la recomendación de la ponencia de vacunas (órgano científico-técnico de apoyo al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Sanidad) es que la administración a los menores sea «cuanto antes, a ser posible en el mes de octubre», Extremadura no va a modificar su previsión inicial.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) confirma a este diario que «mantiene la fecha de la primera quincena de noviembre para la vacunación de la bronquiolitis» y espera inmunizar a unos 6.000 bebés extremeños.

"Cuanto antes, mejor"

«Nuestra opinión es que cuanto antes comience la inmunización, mejor, de hecho así se suele recomendar, pero lo cierto es que como ocurre con la gripe cada comunidad inicia la vacunación cuando lo cree conveniente en función también de su logística y lo que opinen sus responsables de Salud Pública, que son quienes finalmente toman la decisión», señala Cecilia Gómez, presidenta de la Sociedad de Pediatría en Atención Primaria de Extremadura. Y quizá la logística podría influir en esta decisión ya que el SES está pendiente de lanzar el proceso para adquirir este nuevo fármaco, al que se van a destinar 1,2 millones. Sobre esto, el anterior consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha advertido en sus redes sociales de que se va tarde: «vamos ajustados de tiempo para comenzar a vacunar en noviembre; tendremos que recurrir a un procedimiento de urgencia».

Gómez explica que los virus respiratorios suelen proliferar ante la llegada del frío. «Es verdad que este tipo de virus suele llegar algo más tarde, pero eso nunca se sabe. Si suponemos que empieza en diciembre o enero, pues está muy bien que se vacune en noviembre, pero si empieza antes ya vamos un poco tarde».

La pediatra explica, no obstante, que las dosis frente al VRS se van a inocular tanto en los centros de salud como en los hospitales, donde ya se venía poniendo una vacuna mensual a los bebés que presentaban factores de riesgos. Se llamaba Palivizumab, que ahora se sustituirá por Nirsevimab porque ha demostrado tener beneficios para el conjunto de la población infantil, no como la anterior. De todas formas, Cecilia Gómez subraya que no se trata de una vacuna, sino de anticuerpos monoclonales: «es una inmunización, una defensa contra la bronquiolitis, pero no es por una vacuna».

Desde el SES señalan también que la administración de la única dosis de Nirsevimab necesaria se llevará a cabo tanto en los hospitales para los niños con factores de riesgo hasta los 12 o 24 meses (según el riesgo), así como para los nacidos en la temporada de VRS (suele tomarse como referencia de octubre a marzo). En el caso de los recién nacidos la ponencia de vacunas recomienda que la inmunización se haga de manera muy precoz, «preferiblemente en las primeras 24-48 horas tras el nacimiento debido a la mayor gravedad de la enfermedad de VRS en los primeros días de vida».

Mientras, en los centros de salud se inmunizará a la población general nacida fuera de la temporada (entre el 1 abril y el 30 de septiembre), es decir, a los bebés menores de seis meses de vida que no presentan condiciones de riesgo. La pediatra advierte que cualquier niño sano está expuesto a poder tener una bronquiolitis grave tenga la edad que tenga.