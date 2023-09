Guardiola defiende el pacto con Vox y asegura que a su gobierno "le queda vida para rato"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha sido cuestionada este jueves en la Asamblea por la presidenta del grupo socialista, Piedad Álvarez, sobre si "goza de buena salud el gobierno de coalición PP-Vox". En su respuesta, la dirigente extremeña ha asegurado que a su gobierno "le queda vida para rato", al tiempo que ha destacado que su alianza con Vox fue "simplemente pensando en el interés de los extremeños, más allá de ideologías y de sensibilidades". "Esto no va de siglas, va del interés general de Extremadura y nuestro gobierno no es un gobierno de partidos ni de colores, es un gobierno de personas que trabajan para las personas", ha subrayado.

Sobre esta cuestión también se ha pronunciado el líder de Vox en Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, quien ha afirmado que "en lo importante" la coalición entre su partido y el PP "goza de buena salud". Así lo ha trasladado en el debate de la propuesta de pronunciamiento por la que se ha acordado instar al Gobierno de España a rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado.

Por su parte, Guardiola ha indicado que su ejecutivo "cree en los acuerdos, en la pluralidad y en la convivencia política". Por ello, ha añadido que, "como cualquier convivencia", la relación de PP y Vox en Extremadura "tendrá sus momentos mejores y tendrá momentos no tan buenos, pero aquí no estamos por confort, estamos por vocación de servicio público". Se ha mostrado convencida de que "con respeto y con ánimo de construir siempre salen las cosas hacia adelante".

En la formulación de su pregunta, Álvarez ha lamentado que esta legislatura es "completamente intranquila, llena de sobresaltos", que comenzó la presidenta "celebrando una victoria electoral que usted no tuvo", ya que "no ganó las elecciones en Extremadura". Ha apuntado que no sabe si su Gobierno "goza de buena o de mala salud, lo que sí goza es de la absoluta anarquía", ya que según ha asegurado, "ustedes anuncian una medida y acto seguido Vox se la atribuye, y viceversa. Vox anuncia una medida y acto seguido ustedes dicen que son los autores".