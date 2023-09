Camino Limia prevé revertir "el ecologismo radical" que afecta al mundo rural

La consejera de Gestión Forestal y Mundo Rural, Camino Limia ha presentado este viernes las líneas estratégicas que seguirá su departamento para revertir "el radicalismo que se ha impuesto en nuestra cámara y las leyes del ecologismo radical" que ha asegurado que "están muy alejadas de mundo rural". "Su objetivo no es proteger a los que vivimos en él, sino usarnos como arma política", ha señalado la consejera de Vox, que ha responsabilizado a esos planteamientos de la despoblación del mundo rural. "Los pueblos languidecen en parte por las políticas que nos han precedido y que han hecho que en nuestra región pierdan más de 52.000 habitantes en 10 años, las ciudades de Coria y Plasencia juntas o la de Mérida".

La consejera ha dicho que trabajará con un enfoque de "libertad, seguridad, prosperidad y respeto" a los extremeños y que hará compatible "el cuidado y el respeto del entorno natural con el desarrollo económico y social de Extremadura". "No vamos a reparar en esfuerzos para acelerar infraestructuras del mundo rural, el aprovechamiento del suelo y la optimización de recursos hídricos para el regadío", ha señalado la consejera, que ha planteado que frente "a las políticas que pretenden secar los campos, no vamos a dudar a la hora de garantizar el agua a nuestros productores". En la réplica ha vuelto a insistir en los regadíos ante las críticas Unidas por Extremadura: "En España hay agua de sobra y Extremadura es la región con más agua embalsada". "El problema no es de agua es de falta de voluntad para construir las infraestructuras necesarias", ha reprochado también a la diputada socialista Marisol Mateos, que ha criticado en su intervención el retraso en la licitación del regadío de Tierra de Barros.

Limia se ha referido a la gestión de los incendios forestales y ha planteado trabajar en la prevención "retomando actividades tradicionales", repoblando con especies más adecuadas y preservando la dehesa extremeña. Ha planteado un salto cuantitativo en la prevención y lucha de los incendios y ha defendido que "la mejor extinción es la prevención en los meses de baja peligrosidad generando trabajo en el monte". Además, ha cuestionado las repoblaciones de los años 1992 a 2012, que según ha dicho han incrementado "en un tercio" la superficie forestal de Extremadura con más de 2,5 millones de hectáreas. En su intervención ha reconocido que la legislación de Extremadura sobre incendio forestales es "de las a avanzadas de Europa, pero sin un cambio de rumbo en la prevención no se va a alcanzar ninguna solución favorable". Y la solución pasa, a su juicio, por el fomento de los usos tradicionales "como la recogida de leña, setas, carboneras, montanera y, sobre todo, el pastoreo extensivo". Además, ha planteado desarrollar el plan forestal de Extremadura, que no se actualiza desde 2015 y nunca ha llegado a aprobarse, según ha señalado.

En cuanto a la extinción de los incendios, ha reconocido que "a pesar de ser un dispositivo humilde, el trabajo de los técnicos y bomberos ha supuesto que pruebas de estrés como el verano de 2022 se superaran"; y ha planteado "la mejora del Plan Infoex" con la creación de un servicio de apoyo y logística para la planificación y distribución de los recursos. También prevé aumentar los medios aéreos con un nuevo avión y renovar la flota terrestre y la maquinaria pesada.

Camino Limia: "Voy a defender a cazadores y pescadores de los ataques del animalismo y ecologismo radical".

Limia se ha comprometido a "defender a cazadores y pescadores de los ataques del animalismo y ecologismo radical". "Ningún urbanita desde un despacho frío pondrá límites a Extremadura en unas actividades esenciales para preservar la fauna y los espacios naturales de la región", ha dicho en su intervención. Para ello ha asegurado que desplegarán "las ayudas necesarias" a la actividad cinegética y piscícola. Ha señalado que buscará solución al problema de los despojos de los animales y que a través de un acuerdo con la Universidad de Córdoba se trabajará para "fomentar la recuperación de las especies de caza menor". Además se agilizará la obtención de la licencia interautonómica de caza y de la de pesca, en la que se ha implantado la declaración responsable para evitar demoras.

La consejera también ha señalado que ejercerá siempre "la defensa de la tauromaquia frente a los ataques de quienes quieren criminalizar una tradición cultural que conforma la herencia de nuestra nación, que genera miles de puestos de traba y cientos de millones". Ha planteado para ello un plan para dar a conocer la tauromaquia y se ha comprometido a promover los festejos y dar a conocer a las nuevas figuras del toreo en la región. "Vamos a llevar al mundo del toro al lugar que se merece", ha defendido.

El PSOE critica a Limia que está "tutelada" por Morán

En su turno de intervención, la diputada del PSOE, Marisol Mateos, ha señalado que la consejera de Vox está "tutelada" por la titular del departamento de Agricultura, Mercedes Morán, y que, en consecuencia, solo se va a limitar a "hacer todo lo que le diga" la presidenta María Guardiola. Por eso Mateos ha incidido en que no espera "nada" de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, puesto que supone "una miniconsejería tutelada por Mercedes Morán" y a la que "desde el ala oeste de la Junta de Extremadura le van a dictar los preceptos".

Prevé cambios en el Plan Infoex, un plan para fomentar los toros y menos restricciones en los usos del monte

Por otra parte, Marisol Mateos ha exigido a la consejera que "cumpla con cada una de las cuestiones" que al anterior Gobierno regional ha dejado "resueltas". "Ha sido una gestión de los últimos años excepcional", ha resaltado. Asimismo, ha avanzado que el PSOE exigirá que "cumpla" con el Plan de Modernización de Regadíos y el Plan de Regadíos que ha dejado el anterior Gobierno autonómico, tanto los correspondientes a Villanueva del Fresno y a Monterrubio de la Serena, como el de Tierra de Barros y los de Zona Centro. "Le vamos a decir que avance con aquellas cuestiones que tienen que ver con el Plan Forestal que les hemos dejado encima de la mesa y en aquellas cuestiones y avances que tienen que ver con el Plan de Prevención y Extinción de Incendios", ha añadido.

El diputado del PP, Laureano León, ha valorado por su parte que Camino Limia "cierre las puertas de la parálisis, la incapacidad, la torpeza y la ineficacia" del anterior Ejecutivo y "abra las puertas de mejorar la gestión y la calidad de vida de los ciudadanos". "Se están poniendo los cimientos de una gran gestión y hay una hoja de ruta para un mundo rural atractivo", ha resaltado.

La diputada de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha iniciado su intervención ironizando con los "cartelones" que la consejera ha colocado sobre la mesa y que no ha mostrado durante su primer uso de la palabra. "Lo veremos en la réplica", ha aventurado, como así ha sucedido cuando a comenzado a sacarlos la consejera mostrar distintos gráficos e imágenes con las que ha criticado la gestión de sus predecesores en el cargo.

Sobre la intervención de la consejera, De Miguel se ha referido a la "irresponsabilidad de que alguien como usted, con un demostrado negacionismo climático, gestione nuestro medio natural", y le ha afeado los "chascarrillos con los desastres medioambientales". "No le voy a abrumar con datos para desmontar su visión negacionista de la realidad, no voy a perder el tiempo en eso. Pero el cambio climático avanza de forma desbocada". Le ha cuestionado también que para ella el medio rural es "la dirección general de caza y la de los toros", pero no "colegios rurales servicios públicos y oportunidades laborales para los jóvenes las mujeres. Ni una palabra ha dicho de eso".