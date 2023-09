La UEx mantiene el pulso con casi 3.900 alumnos de nuevo ingreso

La Universidad de Extremadura (UEx) mantiene el pulso en un contexto de caída demográfica generalizada y un repunte de la movilidad hacia otras comunidades del país en los dos últimos años. Diez días después de concluir el último proceso de adjudicación de plazas, la universidad suma un total de 3.880 matriculados de primer curso en los 70 grados y 12 dobles grados que oferta este curso, lo que supone entre el 75% y el 80% de la oferta total (más de 5.000 plazas). «Mantenemos cifras similares al año pasado; estamos contentos con los datos», valora la vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la UEx, Alicia González.

El curso pasado ingresaron en la universidad extremeña un total de 3.928 nuevos alumnos (casi el 60% son mujeres), pero la vicerrectora señala que el proceso de matriculación todavía está abierto y se espera en torno a un centenar más de estudiantes. Tras la última adjudicación de plazas, que se celebró el pasado 18 de septiembre, la vacantes disponibles todavía en las distintas titulaciones se están cubriendo mediante llamamientos que realizan las secretarías de las propias facultades. Entre todos los cursos, la UEx cuenta en este nuevo curso 2023-2024 con 16.500 estudiantes de grados, unos 400 menos que el curso anterior, de momento.

Aún así, la vicerrectora asume que tienen por delante un reto importante ante la caída demográfica generalizada que ya comienza a llegar a las universidades. «Se nota menos en las grandes ciudades, pero es cierto que se empieza a notar y estamos trabajando para paliar esta situación y poder mantenernos en los números de matrículas habituales», destaca. De hecho, en este año ya han puesto en marcha una campaña de difusión de la UEx para visibilizar la institución tanto dentro de la comunidad como en las provincias limítrofes y a mediados de octubre tendrá lugar tanto en Cáceres como en Badajoz la tradicional Feria Educativa, para que los alumnos preuniversitarios conozcan todo lo que ofrece la universidad extremeña. «Estamos trabajando con el objetivo de que no perdamos alumnos». González no descarta incluso la posibilidad de plantear en el futuro alguna nueva titulación que supone la salida de la región de nuevos estudiantes que buscan en otras universidades titulaciones que no hay en la región. «Es algo que habría que estudiar, pero no descartamos ninguna posibilidad».

Grados al completo

Según avanza González, las titulaciones que ya están totalmente completas son las habituales de los últimos años: Enfermería, Fisioterapia, Matemáticas, Biotecnología, Criminología, Psicología, Educación Primaria, Infantil y Social, así como Medicina (aunque aún hay dos o tres plazas pendientes de matriculación) y destaca especialmente el interés en algunos de los dobles grados que imparte la UEx: Derecho y Criminología, Matemáticas y Estadística y Derecho y Administración y Dirección de Empresas.

Respecto a las titulaciones menos demandas, la vicerrectora hace un llamamiento especial al alumnado, ya que son algunas de estas, entre las que destacan varias ingenieras, las que tienen una alta tasa de empleabilidad, del 100% en algunas ramas. «Creo que hay que tener en cuenta las grandes expectativas profesionales que tienen muchas titulaciones que no completan su oferta y por eso queremos animar a los estudiantes a que se matriculen y pierdan ese cierto temor que existe con algunas ingenieras que tienen la ‘coletilla’ de difíciles, pero que tienen altas tasas de empleabilidad: hay alumnos que antes de terminar ya tienen contratos en prácticas remunerados en empresas». Y esa es, precisamente, una línea en la que trabaja la UEx, en fomentar la conexión de la universidad con las empresas en un contexto de una alta demanda de profesionales cualificados ante la implantación de futuras empresas de base tecnológica en la comunidad, precisa González.