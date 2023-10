El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles que las alianzas con Vox en territorios como Extremadura y Comunidad Valenciana, cerradas antes de las elecciones generales del 23 de julio, penalizaron el resultado electoral del PP y beneficiaron al PSOE.

En una entrevista en Onda Cero, preguntado por Vox, ha dicho que "es evidente" que él no quiere gobernar con Santiago Abascal, pero que fue la necesidad de llegar a acuerdos que evitaran una repetición electoral en esos territorios la que llevó a cerrarlos, lo que en su opinión alimentó al "dóberman" que cree que el PSOE ha diseñado sobre la llegada de Vox a las instituciones y la posible retirada de derechos LGTBI o de las mujeres, algo que ha negado que se haya producido.

No obstante, ha negado que le resulte incómoda una foto con Abascal en la manifestación del próximo domingo contra la amnistía y ha agradecido de nuevo el apoyo de los 33 diputados de Vox a su investidura.

Feijóo ha urgido este miércoles a Pedro Sánchez a señalar hoy la fecha de su investidura, después de que a él le dieran "24 horas" para fijar la suya, y ha desvelado que la "militante" presidenta del Congreso, Francina Armengol, "habló" con Moncloa antes de decidir cuando sería.

Así lo ha asegurado Feijóo en Onda Cero, donde ha explicado que fue Armengol quien le sugirió la fecha del 26 de septiembre y que él la asumió como "un diputado disciplinado".

"Y a partir de que asumo lo que me propone la presidenta del Congreso, el PSOE durante un mes dice que he perdido el tiempo", ha denunciado y ha añadido que incluso Sánchez criticó "el mes de la marmota de Feijóo" y, sin embargo, "ahora resulta que no hay plazo".

El líder del PP ha lamentado además la "anomalía democrática" que supone el hecho de que la investidura del nuevo presidente del Gobierno dependa de una persona "en busca y captura" por el Tribunal Supremo.

Ha incidido en que "la amnistía es el precio que va a pagar Sánchez por ser presidente del Gobierno" y ha aventurado que, si finalmente consigue el apoyo de Carles Puigdemont, habrá "años de enorme inestabilidad y debilidad" en un gobierno que se tendrá que poner de acuerdo con 18 partidos políticos para "aprobar algo".

En su opinión, "nunca un político ha mentido tanto en tan poco tiempo" y ha subrayado que a Sánchez "no le han votado para que mienta".

"España no puede acostumbrarse a eso", ha afirmado, al tiempo que ha lamentado pertenecer a "la peor clase política de los últimos 45 años".

Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ha reiterado su voluntad de hacerlo siempre que se garantice su independencia.

"Mi función es mantener la independencia del CGPJ y si tenemos posibilidades de mantenerla, mi respuesta a renovarlo es sí", ha garantizado, después de quejarse de la última resolución que permite que se pueda nombrar magistrados para el Supremo.

Ha abogado por que los jueces sean elegidos por los jueces, porque "si no ocurre esto, puede suceder que personas que están perseguidas, como Puigdemont, puedan decidir quién es el presidente del Gobierno".

Finalmente, ha apuntado que hará cambios en el PP, en el Congreso y en el Senado cuando haya un nuevo gobierno en España.