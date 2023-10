La Universidad de Mayores bate récord con casi 3.000 alumnos: «Es muy enriquecedor»

A la universidad no se va solo a aprender, estudiar y aprobar. También se va a hacer amistades, a descubrir nuevas actividades, a combatir la soledad y a olvidar los problemas. «Esto es mucho más que adquirir nuevos conocimientos, que también, pero aquí no hay exámenes ni se cogen apuntes, es un espacio para la convivencia de gente que tiene deseo por aprender», cuenta José María Corrales, director del programa de la Universidad de Mayores de la UEx, que ayer inauguró oficialmente el nuevo curso académico con una gran novedad: «batimos récord absoluto de alumnos». Son casi 3.000 los matriculados este curso frente a los 2.300 del curso anterior, que ya supuso una remontada importante después de la pandemia de covid, que ha afectado especialmente a los mayores. Son casi 600 alumnos más este año y eso, en palabras del director, «es un gran orgullo y satisfacción» en un año especial para este programa, ya que el próximo enero cumple 25 años.

El programa de la Universidad de Mayores, cuyo nuevo curso arrancó oficialmente ayer con un acto en Mérida que contó con distintas autoridades, entre ellas la consejera de Educación y el rector de la UEx, y en el que se graduaron 128 alumnos, se imparte en ocho sedes de la región: Badajoz (es la que más alumnos tiene, casi 900), Mérida, Cáceres, Plasencia, Don Benito, Villanueva de la Serena, Zafra y Almendralejo.

Cuenta con alumnos que van desde los 56 años hasta los 92 años (no hay límite), la edad media de los estudiantes es de 69,8 años, y tiene una duración de 5 años, a los que se pueden sumar estudios de posgrado posteriormente. «Hay cinco alumnas que llevan desde el principio y no lo piensan dejar», destaca Corrales. Las clases están impartidas por un centenar de profesores, principalmente de la UEx, y para este curso ya preparan por su 25 aniversario multitud de actividades entre las que, desvelan, habrá un recorrido por la Vía de la Plata: «será por etapas y servirá para aprender a lo largo del camino, leer el paisaje y al mismo tiempo hacer deporte».

«Mientras la salud aguante hay que buscar sorpresas»

«Nadie viene a un sitio de estos a contar penas, todo el mundo aparca los problemas en casa y cuando estamos en clase lo que tenemos es ilusión por conocer gente, por encontrar amigos, por aprender... El ambiente es muy positivo y yo estoy encantada», cuenta Ana María Hernando, alumna de la Universidad de Mayores de Extremadura desde el curso pasado. «Lo vio mi hijo y me apuntó directamente. Me dijo: ‘mamá, esto te va a encantar, esto es para ti’. El primer día que pisé la facultad salí feliz», recuerda. Sus 86 años no son impedimiento para seguir teniendo curiosidad por el mundo y aprender. «Mientras la salud te responda la vida es muy bonita y hay que seguir buscando sorpresas que no esperas, como esta experiencia lo ha sido para mí», apunta Hernando, que es licenciada en Historia y ha sido profesora tanto de historia como de teatro y de danza clásica en Cáceres.

Juan Antonio García, de 61 años, no llegó a la universidad. Ha pasado prácticamente toda su vida laboral trabajando como comercial de un laboratorio fotográfico y ya jubilado decidió el año pasado matricularse en la Universidad de Mayores. «Tengo conocimientos por el bagaje de la vida, pero quería conocer a gente nueva y aprender más, el nivel del profesorado es excepcional y siendo como somos un grupo agradecido, para ellos también es gratificante darnos clase». Y tanto es así que el pasado marzo creó junto a otros compañeros del programa la Asociación Cultural de Antiguo y Nuevo Alumnado de Cáceres de la Universidad de Mayores de Extremadura (Acaumex), que cuenta con más de 400 socios. «Es que además de aprender lo que los alumnos quieren es interactuar y tener más actividades fuera de las que ya nos ofrece el programa», cuenta. Ayer el colectivo se reunió en la capital cacereña para organizar las actividades que van a desarrollar en este curso: «Queremos ser un complemento a la universidad y fomentar las relaciones personales. Vamos a organizar grupos de senderismo, de teatro, de baile... y viajes y visitas. Es otra forma de mantenerse activos».