Pleno escolar contra el ‘bullying’ por LGTBIfobia y sin Vox

«Si hoy estoy aquí es porque no he cometido un suicidio, pero lo he pensado y he tenido ganas de hacerlo. Cada día antes de ir a clase o al volver a casa sentía que me quería quitar del medio, que no había nada por lo que luchar, que esto no iba a acabar nunca. Pensé que todo iría a mejor en el instituto, pero todos los días era perseguida por las clases y los pasillos al grito de tortillera o marimacho. Tenía que hacerme invisible para no llamar la atención, no moverme en el asiento ni toser para que la gente se olvidara de mí. Y lo peor de todo es que solo eran bromas. Bromas que hacían que no me atreviera a salir a la calle y, sin embargo, se me obligaba a relacionarme con ellos, con las mismas personas que me torturaban cada día. A día de hoy sigo arrastrando ese miedo después de diez años». El de Nieves Cuenda, una joven extremeña lesbiana, fue uno de los testimonios que puso ayer emoción al Pleno Escolar contra al Bullying por LGTBIfobia celebrado en la Asamblea de Extremadura y en el que se pidió que los centros escolares sean espacios libres de acoso.

Es la séptima edición de esta iniciativa y es «mucho más simbólica que otros años», dijo ayer la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, ante una cámara llena de alumnos y docentes del IES Sierra de la Calera de Santa Marta de los Barros, de representantes de la Junta de Extremadura (con la secretaria de Igualdad, Ara Sánchez, y la secretaria general de Educación, María del Pilar Pérez) y de los grupos parlamentarios (de PSOE, PP y Unidas por Extremadura) aunque una ausencia sonada, la de Vox. Ninguno de sus cinco diputados acudió a este acto, escolar, pero simbólico. Nieves: «Todos los días era perseguida por los pasillos al grito de tortillera o marimacho» En alusión a este partido, la presidenta de Fundación Triángulo, Silvia Tostado, lanzó al suelo una papelera emulando la que Vox usó como imagen electoral en la que depositaban los derechos de las mujeres, de los inmigrantes y de las personas LGTBI, y advirtió que se han vuelto «a despertar comportamientos que antes al menos eran políticamente incorrectos». Desde la parte institucional, la presidenta de la Asamblea de Extremadura instó a no utilizar la diversidad para fomentar la diferencia y rechazó la normalización de los discursos de odio combatiéndolos desde la escuela, «donde a través de la duda se enseña a reflexionar y cuestionar». Por su parte, Ara Sánchez tendió su mano «sin fisuras» y defendió la necesidad de asegurar, blindar y garantizar los derechos de todas las personas «con independencia de su sexo, identidad o expresión de género, edad, clase social, nivel educativo y orientación sexual», algo que debe hacerse, dijo, a través de la educación como «pilar fundamental en el que se apoya toda la sociedad para luchar contra la LGTBIfobia». El pleno también contó con la intervención del profesor Manuel López, homosexual, que mostró su «pánico» por el hecho de que haya personas dentro de la política «que no respeten a sus ciudadanos». Y además de Nieves, también se contaron otras experiencias personales para poner en valor las realidades vividas dentro de la región y buscar soluciones. Fueron las del joven Ángel Parra Martín, al que en clase llamaban Ángel Puto Maricón; la de Paloma Sánchez y Manuela Valsera, las madres de Martín, que denunciaron la discriminación que sufren todavía en procesos burocráticos, entre otros, o la de la alumna trans Alex Cuenca, de 13 años, que, parafraseando a la niña Elsa Ramos, volvió a repetir en el hemiciclo su ya vieja pero necesaria reivindicación: «Señoras y señores que se dedican a la política, no dejen que nos arrebaten nuestra felicidad».