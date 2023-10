El 4% de los extremeños sufre un trastorno mental grave

Llevaba seis meses con su novio cuando María (Cáceres, 25 años) empezó a sentir dudas sobre la relación. Pensaba que ya no le quería. Y lo rechazaba. No podía verlo, le besaba y no sentía nada. Tampoco en las relaciones sexuales. No entendía por qué, pero su cabeza no paraba de preguntarse por sus sentimientos. Entra en bucle. Se pasaba el día buscando en internet respuestas a sus dudas, hacía miles de test que circulaban por la red sobre relaciones amorosas por si los resultados respondían a aquella pregunta: ¿Le quiero o no le quiero? También interrogaba a su madre para conocer cómo sabía ella que amaba a su padre. Su respuesta siempre era un problema: «Mi madre me decía, María, si le quieres o no eso se sabe. Y yo solo lloraba», recuerda. Tal fue la ansiedad que aquello le ocasionó que dejó de comer y decidió pasar el día dormida porque era la única manera de que sus pensamientos desaparecieran.

Una de sus obsesiones era encontrar a alguien que estuviera pasando por su misma situación y dio con un psicólogo de Sevilla. Acudió a su gabinete y el diagnóstico llegó enseguida: tenía TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) relacional, que se manifiesta por experimentar dudas constantes sobre los sentimientos hacia cualquier persona. A ella le brotó cuando comenzó la que era su primera relación sentimental, aunque en realidad siempre había tenido problemas para socializar. Tuvo que alejarse de su grupo de amigas porque siempre pensaba que hablaban y se reían de ella a las espaldas. Y era además incapaz de tener más de una amistad, pues sentía que era imposible querer a dos personas a la vez sin estar defraudando a una de ellas. Lo mismo le ocurrió con dos perritas que tenía. Pensaba que no podía sentir amor por las dos a la vez.

El suyo es lo que se conoce como TOC puro, el que no se ve. Para María fue un alivio el diagnóstico porque encontró la razón a aquellos pensamientos, pero sigue siendo complicado. Empezó con el TOC hace poco más de una año y aún está en tratamiento, aunque ha conseguido mantener su relación. «Se lo expliqué, lo aceptó e intenta entenderme, no me juzga», dice agradecida. Fue su psicólogo quien le dijo que la solución no era dejarle pues el problema no se iba a solucionar, sino que las dudas iban a volver a su cabeza.

El TOC no es una manía

«No soy una persona tóxica, tengo una enfermedad. El TOC es la enfermedad de la duda, para los que tenemos TOC todo es o blanco o negro, no hay grises», reconoce. Y quiere dejar una cosa clara: «El TOC no es una manía», sino algo mucho más fuerte, que afecta a la vida de las personas que lo sufren.

Lleva meses haciendo terapia, la conocida como Exposición con Prevención de Respuesta (EPR), que no es más que exponerse a los miedos que siente para adquirir las herramientas suficientes para poder gestionarlo. Para ella ese miedo, «la obsesión» de su TOC, es su pareja. Así que tiene que enfrentarse a él. No está siendo fácil. «Cuando no estoy con él lo llevo mejor y cuando estoy con él no puedo parar de convulsionar. Intento hacerlo bien y disfrutar pero la presión no me deja. Si me da un beso intento centrarme en el beso y no en lo que piensa mi cabeza pero es difícil», reconoce.

El camino tampoco ha sido fácil para sus padres. Al principio no la entendieron. Por eso cuando la diagnosticaron se pusieron en contacto con la Asociación TOC Extremadura, que se creó hace tres años. Su fundadora, la cacereña Vanessa Santano, la creó después de vivir en primera persona el TOC de su hijo, entonces de seis años. Fue en plena pandemia, confinados, cuando empezó a rechazar el contacto físico y a lavarse las manos constantemente. Llegó a hacerlo más de 30 veces al día, si tocaba algo, fuera lo que fuera, tenía que ir al baño a limpiarse. Sus brazos estaban en carne viva. «Fue después de lo que vivimos, su bisabuelo falleció en la Asistida y su abuelo también murió fuera de España. No fue capaz de gestionar todo lo que estábamos viviendo», recuerda su madre. Aunque en su caso también se baraja que sea una predisposición genética.

A esto, le siguió el TOC del ahogamiento, que le impedía comer porque sentía que se iba a ahogar. Solo podía alimentarse de líquidos porque lo sólido se le hacía bola. Hasta hace cinco meses, de hecho, no ha sido capaz de volver a comer carne. Perdió siete kilos. Fue un sinvivir hasta que su madre conoció a un psiquiatra especializado en TOC. Ha mejorado mucho; lleva ya un año sin tratamiento. Aún así a su madre no se le olvida. Le dieron varias crisis y en los servicios de urgencias solo le pautaban medicamentos que le dejaban horas dormido y no servían para nada. Vanessa tuvo que aprender a manejar la situación a base de hacer ella también terapia. «Lo peor que puedes decirle a una persona con TOC es que no haga lo que está haciendo o que no piense lo que piensa. Estar a su lado, escucharles y entenderles es vital. Realmente ellos sienten que si no hacen lo que quieren hacer (en el caso de su hijo lavarse las manos) pueden pensar que les va a pasar algo o que van a matar a alguien. Las dos peores crisis que le han dado a mi hijo fueron por mi culpa. Ahora sé que cuando me dice ‘mamá, no me toques’, tengo que dejarlo tranquilo. Luego vuelve y me abraza», cuenta. Desde que creó el colectivo ya tiene más de un centenar de asociados.

El TOC es un problema de salud mental. Uno de los muchos que existen y que se han disparado tras la pandemia, como también les ocurrió a María y al hijo de Vanessa. En la región se calcula que entre el 3,5% y el 4% de la población sufre a día de hoy un trastorno de salud mental grave. De momento no hay datos oficiales de cómo está la situación a día de hoy, pues aún no se ha publicado la encuesta nacional de salud que se elabora cada cuatro años pero, según organismos dedicados a salud mental, los casos se han multiplicado, al menos los relacionados con el sufrimiento emocional.

Sobrecargados

La Federación de Agrupaciones de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental, Feafes Extremadura, que representa a más de 4.000 familias y atiende a unas 500 personas con trastorno mental grave, ha triplicado su atención. El servicio de información y orientación de salud mental, al que se dirigen las familias y los afectados buscando soluciones, ha recibido hasta este mes 1.200 consultas, tres veces más de las que tuvo en todo 2022. «Estuvimos confinados y se nos rompió la vida social, deportiva, lúdica y comunicativa. Hemos protegido mucho la salud pero hemos obviado completamente la salud mental. Ya avisamos de que esto iba a pasar, pero ha sido tremendo, las unidades de salud mental se han sobrecargado», sostiene la psicóloga y coordinadora de Feafes Extremadura, Inmaculada Valero.

El colectivo celebrará el próximo 10 de octubre el día mundial de la salud mental. El lema elegido, ‘Salud Mental. Salud Mundial. Un derecho universal’, tiene que ver precisamente con esa falta de recursos que afecta a Extremadura, que lleva a que no se respeten los derechos de los enfermos porque no pueden ser atendidos con todas las garantías. «Los recursos en salud mental deberían estar vinculados al respeto de los derechos y poner sobre la mesa la vulneración de los mismos», explica Valero. A lo que se une que ninguna de las acciones programadas dentro de los planes de salud mental de la región han contado con un presupuesto, lo que implica que muchas nunca lleguen a materializarse. «Esto origina que haya falta de profesionales, tenemos unos recursos ahogados y por tanto una red rota e incompleta que lo que hace es que no se respeten los derechos de los pacientes», insiste Valero.

Esta situación lleva en muchos casos a prescribir medicaciones forzosas, a que haya sobremedicación, reclusión y aislamiento, así como ausencia de alternativas terapéuticas o incluso dificultad para registrar las voluntades anticipadas, denuncia Feafes. «Muchas veces cuando llega un paciente en una situación de alto grado de estrés y resulta que no hay recursos porque no hay personas suficientes para atender el centro, se le ponen tratamientos incorrectos y se opta por contenciones mecánicas o farmacológicas, cuando a lo mejor lo que hace falta son más profesionales en el servicio», se queja la coordinadora de Feafes. Esto a su vez sobrecarga a los familiares. «Estas personas (los enfermos) viven en sus casas y, si faltan recursos públicos, se sobrecarga de los cuidados a la familia, que no tienen por qué cargar con el problema», agrega.

Sin recursos sociales

La falta de profesionales no solo se da en el ámbito sanitario, sino también en el social, como le ocurre a Feafes. Cuenta con diez sedes repartidas por la región (Almendralejo, Badajoz, Mérida (2), Don Benito, Zafra, Coria, Plasencia, Cáceres y Navalmoral de la Mata), en las que lleva a cabo programas de integración socio-laboral, a través de los que trabajan con los enfermos el desarrollo de las habilidades que han ido perdiendo y potencian las que tienen. Así como programas de sensibilización y mejora de la imagen. Pero las plazas que tiene concertadas cuentan con el mismo presupuesto desde hace siete años. Es «insuficiente». «Las condiciones han cambiado, han subido los sueldos y no llega para todos. Al final el que paga el pato es el profesional que tiene que hacer todo el trabajo con menos manos. Estamos trabajando en precario», insiste la coordinadora.

Valero advierte de que los más afectados han sido la población infanto-juvenil, para la que además los recursos en Extremadura son mínimos y están saturados, y las personas mayores. «Las personas mayores han sufrido una barbaridad pero parece que están invisibles y necesitan atención sí o sí», subraya. Se han disparado los suicidios y depresiones a partir de los 70 años; según el Instituto Nacional de Estadística (INE) duplican la tasa media de suicidios consumados en España. Además, el 7% de las personas entre 65 y 70 años tiene diagnosticada una depresión, el doble que los adolescentes, porcentaje que sube al 16% en los de más de 80 años. Y toca especialmente a las mujeres porque casi la mitad (43%) tiene depresión.

Esto ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar como pandemia la soledad no deseada, principal causa de los problemas de salud mental en mayores. «Hay miles de personas que están solas y no quieren estar solas y eso es un factor de riesgo de salud mental brutal», alerta el psiquiatra y subdirector de salud mental en Extremadura, Ignacio Torres, que destaca también que los adolescentes y jóvenes son el otro grupo más vulnerable. «Los jóvenes y los mayores tienen un mayor grado de vulnerabilidad y por lo tanto deberían estar en el centro de las políticas», apunta. Aunque advierte que en esto de la salud mental «ninguno estamos exentos».