Extremadura perderá 40.000 alumnos en los próximos 15 años

No parece haber remedio a la vista. Extremadura está en pleno descenso demográfico y eso se va a notar especialmente en las aulas extremeñas. Ya se aprecia, de hecho. En la última década la región ha perdido más de 14.000 alumnos de las etapas no universitarias (desde Infantil hasta Bachillerato), según las estadísticas del Ministerio de Educación, y lo que viene apunta peor: habrá 40.000 estudiantes menos en el año 2037. Son las proyecciones que recoge el informe ‘Las escuelas se están quedando sin niños: una oportunidad para transformar el sistema educativo’, elaborado por los investigadores Lucas Cortázar y Jorge Galindo del Centro de Políticas Económicas de Esade.

El estudio, a nivel nacional, señala que España ya ha perdido 450.000 escolares en la última década y se sobrepasará el millón en los próximos 15 años, apuntando a «profundas desigualdades demográficas» entre comunidades, pero también entre provincias y municipios dentro de un mismo territorio con una tónica común que se repite: «En las zonas rurales el declive demográfico es muy superior a las zonas urbanas, algo que ya se da en la actualidad pero que se irá acentuando en los años venideros», apuntan los expertos en su informe, publicado el pasado septiembre. A este declive contribuirán especialmente varias provincias, entre las que se encuentran las dos extremeñas.

Las provincias más perjudicadas

Según el estudio, Cáceres y Badajoz están entre las diez provincias del país que más escolares perderán en el periodo estudiado (2013-2037). Y lo harán las dos al unísono, ya que este estudio prevé una caída de escolares del 31% de en ambos casos a pesar de que las variables demográficas son diferentes en las dos provincias.

En base a estas predicciones, Extremadura registrará en los 24 años que van de 2013 a 2037 un descenso total de más de 57.000 estudiantes, de los que 14.000 ya se han perdido en la última década (de 2013 a 2023), según las cifras oficiales de Educación. Por tanto, según las proyecciones de Cortázar y Galindo queda esperar que en los próximos 15 años se produzca un descenso superior, de hasta 43.000 escolares.

Asimismo, las proyecciones de este estudio de la Esade son menos halagüeñas que las que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) aunque no difieren demasiado, ya que proyecta una pérdida poco más de 36.000 niños y jóvenes de entre 0 y 19 años frente a los 43.000 que estima el informe de los investigadores de la Esade.

El profesor de Geografía Humana de la Universidad de Extremadura (UEx) Antonio Pérez Díaz no confía especialmente en los números absolutos que se barajan en las distintas proyecciones demográficas, pero sí en las tendencias que marcan, que en este caso considera que está dentro «de la más estricta lógica». «El descenso de la natalidad tiene un efecto acumulativo y si no nacen niños difícilmente podrán llegar a la edad escolar y posteriormente a la universidad».

El telón de fondo es la caída de los nacimientos y especialmente el envejecimiento de la población. «Es un envejecimiento por la base, como está ocurriendo en toda Europa, no solo en Extremadura. Es un envejecimiento que en parte se debe al aumento de la esperanza de vida, pero fundamentalmente a la falta de niños. No hay una renovación por la base de la pirámide poblacional y por eso cada vez vamos a tener menos extremeños en edad escolar. Y aquí, dentro de lo malo, no estamos tan mal como en otras zonas de Castilla y León».

Las diferencias entre Cáceres y Badajoz

Lo que no comparte Pérez Díaz es que las dos provincias extremeñas, como señala el informe, vayan a experimentar el mismo descenso porcentual de escolares (del 31%) cuando actualmente tienen características demográficas distintas: «No puede ser igual porque a todos los niveles hay diferencias, la provincia de Cáceres va por detrás tanto en el número de municipios, en su tamaño, en su la densidad demográfica y la natalidad», explica.

Las soluciones no son sencillas, pero sí apuntan a una dirección clara: la inmigración. «Ya está pasando en Almería o en Murcia, donde la llegada de inmigrantes está aumentando la natalidad. Ambas tienen una fuerte inmigración, sobre todo de población magrebí cuyas pautas de fecundidad nada tienen que ver con la nuestra porque tienen 3 y 4 hijos de media». Esto lo refleja también el estudio de Esade, que coloca a Almería y a Baleares como las únicas provincias que aumentarán su población escolar entre 2013 y 2037, un 7% en ambos casos. En Murcia, por ejemplo, el descenso solo será de un 1%, según el informe.

En este contexto, el profesor universitario considera que toca repensar el modelo educativo que ya dispone en la comunidad de plazas libres en los centros públicos, «por lo que necesitará tirar menos en la concertada».