La producción de corcho de este año en Extremadura será una de las mayores de la última década

En el sector del corcho hay unos intervalos definidos para hacer la extracción. En Extremadura suele realizarse la saca en ciclos de nueve años, por lo que antes de cada campaña puede efectuarse una estimación a priori de cuál es el potencial aproximado de producción a partir de la que se obtuvo en el anterior periodo. Y a este 2023 le tocaba ser un ejercicio intermedio, con en torno a 21.000 toneladas.

Sin embargo, la falta de agua que se padeció durante gran parte del invierno y de la primavera hacía presumir que se avecinaban unos meses complicados para la saca. Esta práctica requiere de unas condiciones de humedad adecuadas para que el árbol ‘se dé bien’, de forma que la plancha de corcho se desprenda del tronco del alcornoque con más facilidad, sin dañar la capa madre. «Había cierta sensación de nerviosismo general en el sector, lo que provocó una significativa alza de precios en el campo», señala Joaquín Herreros de Tejada, presidente de Asecor Clúster del Corcho.

Por eso, el sector solicitó a las administraciones «de forma consensuada» que fueran más flexibles en el periodo permitido para la saca, que en Extremadura por norma general arranca el 15 de mayo, pero que esta vez comenzó el día 1. «A principios de mayo ya había muchos territorios corcheros que podían ser sacados y había riesgo de que la ventana de saca fuera muy corta», arguye. En Andalucía, la otra gran potencia corchera española, también se empezó antes, a mediados de mayo en lugar de esperar al 1 de junio.

Pero este año hidrológico la distribución de las precipitaciones ha sido de todo menos uniforme. Y a finales de mayo e inicios de junio llegaron unas «lluvias providenciales». «Suavizaron un poco las temperaturas», pero sobre todo permitieron que se pudiese alargar «mucho» el tiempo de saca efectiva. Gracias al agua caída esas semanas, ha podido hacerse durante casi cien días, hasta prácticamente el 15 de agosto, en que finalizó el plazo administrativo. Eso ha dado margen suficiente, no solo para retirar el corcho que estaba disponible correspondiente a este año, sino la mayor parte del que quedó en el árbol por la falta de lluvias en 2022. Entonces «hubo muchos propietarios que, con las condiciones que hubo, prefirieron no sacar», precisa Herreros de Tejada, que cifra este remanente de la campaña anterior en una horquilla que va de las tres mil a las cuatro mil toneladas.

Este sobrante llevará la producción corchera extremeña de esta campaña «no muy lejos de las 25.000 toneladas». Este volumen sería la cifra más elevada desde 2011, cuando ascendió a unas 28.000, de acuerdo a los datos facilitados por el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex), y es «entre un 15% y un 20%» por encima de una campaña normal.

«Los tratos se cierran tres o cuatro meses antes de la campaña. A partir de enero empiezan los contactos y entonces se veían venir duras. Hubo tensión de precios» Joaquín Herreros de Tejada - Presidente de Asecor Clúster del Corcho

En cuanto a los precios, el presidente del clúster extremeño del corcho apunta que, a pesar de estos buenos datos de producción, ha habido «tensión» en el mercado, «dado que los tratos se cierran tres o cuatro meses antes de la campaña. A partir de enero empiezan los contactos y entonces se veían venir duras». Eso se ha unido a un escenario inflacionista generalizado, y los «industriales tenemos mucha dificultad para trasladar esta subida de precios a nuestros clientes». Por otro lado, el destino fundamental del corcho extremeño son los tapones para vino, un producto en el que hay una «bajada en el consumo, con una cantidad importante de stocks en las bodegas tanto a granel como en botella, y eso está suponiendo para el sector una ralentización importante en todas las gamas de tapones».

«Queremos hacer formación, pero no encontramos alumnos»

«En el sector queremos hacer formación y llevamos tiempo intentando hace cursos desde las asociaciones, y la Administración también colabora con nosotros, pero no encontramos masa crítica de alumnos como para hacerlos», lamenta Joaquín Herreros de Tejada, presidente de Asecor. Desde hace años, las empresas del sector insisten en la escasez que hay de sacadores para efectuar el descorche. «Es un problema al que hay que hacer frente de una forma urgente. Cada vez resulta más complicado encontrar mano de obra especializada», agrega el presidente del clúster. «Este año hemos tenido la suerte de que ha habido una ventana de saca muy larga, de cien días, pero en las condiciones actuales, si hay tiempos cortos de saca, habrá dificultades [para extraer todo el corcho disponible en la campaña]. Dependemos de un factor que no controlamos para nada, el que haya condiciones climatológicas mejores o peores», subraya Herreros de Tejada. «Hay falta de especialización, de relevo generacional, y de ánimo por mantenerse en el ámbito rural, todo eso está ocurriendo. Y es algo que se extiende también a la parte no especializada. Empezamos a no encontrar manijeros, cargadores o chóferes de camiones», remacha.