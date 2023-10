Menos del 15% de los parados extremeños de más de 55 años recibe una prestación contributiva

Uno de cada tres parados extremeños lleva dos años o más a la búsqueda de un empleo. Casi otro 15% no supera esa frontera pero sí acumula más de un año tratando de encontrar una ocupación laboral, por lo que puede considerarse un desempleado de larga duración. Son datos extraídos de la última Encuesta de Población Activa, que muestra también el progresivo incremento del grupo de mayor edad dentro del colectivo de parados: los de 55 o más años suponen ya un 21,7% del total, cuando hace cinco años representaban el 16,8%.

Estas estadísticas reflejan las dificultades que siguen afrontando los demandantes de empleo de mayor edad a la hora de encontrar una oportunidad laboral incluso en una coyuntura de significativa reducción del paro. Algo que también se aprecia en cómo se distribuyen las prestaciones por desempleo. De acuerdo al último boletín mensual que sobre ellas ha publicado el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el de septiembre pasado, cuatro de cada diez perceptores extremeños de estas ayudas ha cumplido ya los 55. Hace un lustro, la proporción estaba diez puntos porcentuales por debajo (menos del 31%).

El peso que cada segmento de edad tiene sobre el total de beneficiarios de estas prestaciones en la región (68.678) va aumentando progresivamente desde los más jóvenes hasta los más veteranos, de forma que son los dos últimos tramos los que concentran un mayor volumen de perceptores. Entre los 55 y los 59 años son 14.239, mientras que los de 60 o más años suman otros 14.577

Las prestaciones pueden ser de cinco tipos:contributivas, subsidios por desempleo, renta activa de inserción, renta agraria y subsidio agrario. La primera, que es la que tiene una horquilla con cuantías más elevadas, es la que ha generado previamente el trabajador a través de la contribución realizada a la Seguridad Social, mientras que el subsidio se recibe cuando la prestación contributiva se ha agotado o no se alcanza el periodo mínimo de cotización necesario para acceder a ella. La renta activa de inserción puede solicitarse cuando no se tiene derecho a ninguna de las dos anteriores pagas y, en cuanto a la renta y el subsidio agrarios, Extremadura es una de las dos únicas autonomías, junto con Andalucía, donde se perciben.

Por clase de prestación

Dentro de los perceptores extremeños, teniendo en cuenta todas las franjas de edad, únicamente un 27,6% tiene acceso a una prestación contributiva (18.948). Lo más habitual es percibir el subsidio por desempleo (27.147), mientras que 10.440 personas ingresan el subsidio agrario y 8.364 la renta agraria. Por último, 3.779 cobran la renta activa de inserción. El panorama empeora considerablemente en los desempleados de 55 o más años, de manera que solo 4.103 tienen derecho a una paga contributiva, menos del 15% del total. Casi la mitad (14.250) reciben el subsidio por desempleo; 6.801 el subsidio agrario; 2.582 la renta agraria; y 1.080 la renta activa de inserción.

«Expulsar del mercado laboral a trabajadores con 50 o 55 años es perder una mano de obra cualificada que se necesita. Es gente activa y con valía en el sector del que provengan, sea el que sea», defiende Francisco Morcillo, secretario de Política Institucional y Empleo de UGT de Extremadura. Pone como ejemplo de esta situación el sector de la construcción en el que, a pesar de la acentuada falta de mano de obra que padece desde hace años, sigue habiendo inscritos más de 5.800 parados en Extremadura. Prácticamente la mitad de ellos superan los 55 años. «Creen que una persona de cierta edad baja la productividad y la empresa no los considera rentables, cuando nosotros pensamos que es al revés. La profesionalización en la construcción se ha perdido porque no se contrata a los mayores de cincuenta años», razona.

Este responsable sindical incide en que la del paro de larga duración no es únicamente una cuestión económica, «lo es también de salud mental. Estas personas sufren por la pérdida de sus ingresos, que puede ser lo más importante, pero también por la de confianza en uno mismo, en su valía». Considera que su empleabilidad depende en muchos casos de ser recualificados, pero también de que su contratación se bonifique de forma específica desde la Administración.

Francisco Jiménez, secretario de Formación, Empleo y Acción Sindical de CCOO de Extremadura, coincide en que «las empresas tienen que verse animadas por la Administración a contratar a estas personas» y en la conveniencia de que se establezcan para ellas «unas líneas de formación especificas basadas en cuáles son las demandas de empleo» existentes. También defiende que sus capacitaciones sean «acreditadas y certificadas», algo para lo que, argumenta, «la Junta tiene competencia a través del IECA (Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones).

Jiménez reconoce que, en un momento en el que se está produciendo «una transición de modelo de empleo», los parados de más edad pueden tener mayores dificultades para adaptarse a determinados puestos, pero lamenta que en ocasiones se les descarte por sus «cargas familiares», algo que sucede clarísimamente en el caso de «las mujeres. Las que tienen a menores a cargo son puestas en segundo lugar o directamente apartadas».

Igualmente, asegura que en los sectores más precarizados «es más fácil darle un empleo de poca calidad a gente más joven» que a un trabajador mayor, «al que cuesta más decirle que lo van a contratar por cuatro horas, va a trabajar ocho y cobrará ochocientos euros».

«Nosotros planteamos todos los procesos de selección de manera que haya variedad de perfiles y gente de todas las edades, pero al final quien decide es el cliente», detalla Angélica Sánchez Harto, consultora de selección en la oficina de la firma de recursos humanos Adecco en Cáceres. No obstante, puntualiza que «en dos años nunca me han excluido a una persona por la edad». «En hostelería tenemos a varias personas que hacen servicios extra los fines de semana para eventos y no nos ponen ningún impedimento», agrega.

A su juicio, «no todo depende de la edad sino del perfil y de los requisitos» que se soliciten para un puesto. «Si una empresa pide que se maneje un programa informático específico a lo mejor el de 30 años sabe utilizarlo pero el de 55 no...», concluye.