La Junta de Extremadura recauda 390 millones de € en 5 años por el impuesto de transmisiones patrimoniales

La hacienda extremeña ha recaudado cerca de 390 millones de euros en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas a lo largo de los últimos cinco años (entre 2018 y 2022). La Junta ha avanzado su intención de rebajar este tributo, con diferencia el de mayor potencia recaudatoria entre todos los que las comunidades autónomas tienen plenamente cedidos. Es así incluso si se lo considera por separado de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, que se incluye dentro de esta misma figura impositiva.

Esta exacción grava las transmisiones patrimoniales retribuidas de toda clase de bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza. Aquí quedarían incluidas, entre otras operaciones, la compraventa de inmuebles usados, de vehículos de segunda mano o el alquiler de una vivienda.

A mediados de septiembre, en el transcurso de una comparecencia en la Comisión de Hacienda y Administración Pública de la Asamblea de Extremadura, la consejera que dirige este departamento, Elena Manzano, adelantó su intención de reducir los tipos de este impuesto de un 8% a un 6%. No obstante, fuentes de la consejería únicamente confirman sobre este cambio que «lo más probable es que se haga de cara a 2024». «Es cierto que es una medida que está incluida en el programa electoral, pero desde la consejería es necesario que se medite detenidamente, medir y ver el impacto, por lo que no se va a llevar a cabo de manera inmediata», añaden. Por «prudencia», se arguye, aunque sobre todo «porque todavía no conocemos el importe de las entregas a cuenta» del sistema de financiación autonómica. Esta es una información que hace varias semanas la consejería extremeña solicitó conocer a través de una carta enviada a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para «la que a día de hoy no hemos recibido respuesta».

El impuesto sobre transmisiones está estrechamente vinculado al mercado inmobiliario, lo que explica la evolución que ha seguido su recaudación en Extremadura. En 2007, antes del pinchazo de la burbuja, superó los 103 millones de euros ingresados, mientras que entre 2011 y 2013 se desplomó a la mitad.

Ya en fechas más recientes, en 2018 y 2019 se movió en el entorno de los 72 millones, para caer en el ejercicio 2020, el de la pandemia, a 67,5 millones. Posteriormente, a la par que el mercado de vivienda, fundamentalmente el de segunda mano, iba dinamizándose, la recaudación aumentó hasta los 92,7 y los 84,1 millones de euros registrados en 2021 y 2022, respectivamente.

Al ser uno de los impuestos cedidos plenamente a las autonomías, estas gozan de capacidad normativa sobre él, igual que sucede con los de sucesiones y donaciones o el de patrimonio, por lo que pueden hacer modificaciones en su tarifa o establecer bonificaciones. Esto lleva a que la tributación llegue a ser muy distinta en función de la comunidad autónoma en la que se cumpla con el fisco. De hecho, varias regiones han anunciado en los últimos meses su intención de recortar los tipos impositivos. Dos de las últimas han sido la Comunidad Valenciana y Galicia.

Con carácter general, los tipos que se aplican en Extremadura son del 8% (hasta 360.000 euros); del 10% (en el tramo que llega hasta los 600.000 euros); y del 11% (cuando la base liquidable supera ese montante). No obstante, existen tipos reducidos en determinadas circunstancias. En las adquisiciones de viviendas habituales ubicadas en zonas rurales, por ejemplo, puede bajar hasta el 4%.

El informe ‘Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2023’, elaborado por el equipo técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), coloca a Extremadura en la parte media de la tabla autonómica en cuanto a la carga fiscal que supone para un contribuyente. En el supuesto de la transmisión de un inmueble que no está destinado a vivienda valorado en 150.000 euros (de los planteados, el más asimilable a la realidad extremeña), tocaría pagar 12.000 euros, la sexta mayor cuota, pero a la par que otros cinco territorios. En los valores más altos de base imponible es donde Extremadura gana más posiciones.

Entre los impuestos cedidos a las comunidades autónomas y gestionados por ellas, este es el que tiene una mayor capacidad recaudatoria. De acuerdo a las cifras publicadas por el Ministerio de Hacienda, en 2021 duplicó con creces los ingresos por Sucesiones y Donaciones y por Actos Jurídicos Documentados (modalidad formalmente incluida en el mismo tributo que la de transmisiones). Ninguno de ellos llegó a los cuarenta millones de ingresos.