Una extremeña con su padre atrapado en Gaza: «Vivo pegada al teléfono»

«Mi padre está en la frontera con Egipto. Están empezando a beber agua del mar porque no hay agua potable, la comida se les está acabando y ayer cayó un misil en un edificio cercano». Son las últimas informaciones que la extremeña María Tawfik tiene de su progenitor, atrapado en la última incursión israelí sobre la Franja de Gaza. «Nos comunicamos por mensajes en Whatsapp porque por llamada es imposible. También estamos en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE), con la Embajada, el consulado... Vivo pegada al teléfono para tener noticias suyas y de las autoridades, que están trabajando para su evacuación», explica. «Él, con pasaporte español, tiene esa mínima esperanza. El resto de mi familia paterna no tiene a dónde ir», añade.

Tawfik cuenta a este periódico cómo su padre partió a Gaza el pasado 3 de octubre, después de años sin ir, para visitar a su tía. «Casi nos vamos mis hermanos y yo con él, pero decidimos esperar a Navidad. Ahora no sabes si esa decisión fue para mejor o para peor», recuerda.

Esta emeritense narra cómo su padre llegó a España décadas atrás: «Yo creo que no tenía ni 20 años. Vino a Madrid a estudiar y luego se mudó a Mérida, porque aquí había Informática, que era lo que él cursaba. Se casó con mi madre y nos tuvo a los cuatro hermanos. Yo he estado en la Franja de chica, íbamos todos los veranos, en agosto, hasta que la situación se puso peor, hace 17 años, desde entonces no íbamos ninguno. Mis abuelos murieron y ni siquiera mi padre pudo ir a enterrarlos», rememora.

En este viaje el padre de Tawfik estaba en casa de su hermana, situada en el norte de Gaza, hasta este pasado fin de semana, cuando partió al sur para tener la posibilidad de ser evacuado: «Tanto él como nosotros contactamos con las autoridades españolas en el momento que estalló todo y lo que le dijeron es que en el norte no podían hacer nada, que tenía que ir hacia el sur, un viaje que tiene riesgos pero afortunadamente ha llegado. Lo que pasa es que la situación allí cada vez va a peor, porque cuando la gente se queda sin agua y sin comida se convierte en una cuestión de supervivencia», relata. «He oído que hay unos 200 españoles allí. Se nota que su estado anímico va empeorando, antes era él quien nos animaba y ahora sabemos que está mal aunque no nos lo diga. Desde aquí sentimos mucha impotencia de no poder ayudarle más y te vienes abajo», dice.

Este periódico ha contactado con el MAE que afirma que, en lo que respecta a planes de evacuación, «el ministro Albares explicó que está en contacto con otros países, ongs y organismos internacionales para cualquier eventual operación que se intentará realizar cuando sea posible». Estas mismas fuentes cifran en 10.000 los españoles registrados en Israel y los territorios palestinos, de los que alrededor de un millar habrían abandonado «la zona». Las autoridades españolas no dan una cifra de los nacionales atrapados en Gaza pero diferentes estimaciones hablan de entre cien y trescientas personas.

«Lo que pedimos es que se haga lo máximo posible por sacar a los españoles y a todas las personas que están allí porque la situación cada día es peor», subraya Tawfik. En cuanto a los palestinos, también tiene un mensaje claro: «Lo que necesitan es que de su país se haga un Estado para que puedan vivir con todos los derechos, tal y como los tenemos nosotros. Lo de los cortes de luz, de agua, de suministros, no es una cosa de ahora. Yo iba allí hace 17 años y me acuerdo que teníamos dos horas de agua. Que no se nos olvide que son seres humanos», sentencia.

2.700 El número de palestinos muertos en los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza en los últimos diez días supera esta cifra, según el Ministerio de Sanidad gazatí