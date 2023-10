Un pleno con la ausencia de la presidenta María Guardiola y dos consejeros

En la primera sesión plenaria de la XI legislatura, que tuvo lugar el pasado 27 de julio, la presidenta extremeña, María Guardiola, ocupó la bancada del Ejecutivo en solitario debido a que aún no había nombrado a sus consejeros. A los partidos les pareció razonable el motivo de estas ausencias y no mostraron ninguna queja al respecto. Además, los asuntos del orden del día eran bastante livianos, pues solo contemplaban la lectura de un informe de la Diputación Permanente y la designación de los senadores autonómicos.

Apuntado esto, no resulta para nada habitual en el devenir de la política extremeña que en la celebración de un pleno ordinario en la Asamblea regional se ausenten tanto la persona que ostenta la presidencia de la Junta de Extremadura como dos integrantes del Consejo de Gobierno. Pues bien, esta circunstancia se dará en la sesión ordinaria de mañana jueves y ha despertado las críticas del PSOE, principalmente por el hecho de que no asistan el día en que se va a tratar la ocupación ilegal de viviendas, iniciativa planteada por Vox, el socio de gobierno del PP.

En concreto, la jefa del Ejecutivo autonómico se ausentará del hemiciclo porque tiene programada en Madrid una intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado. Por su parte, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, también se desplazará hasta la capital del país, pero para participar en una mesa redonda sobre ‘El Poder de la Digitalización en España. Modelos de Transformación Digital en las administraciones’, que está organizada por un periódico nacional.

En el caso del consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, la ausencia está motivada por tener que acudir a las inauguraciones de las Jornadas Jurídicas sobre Urbanismo y Medio Ambiente, en Cáceres, y a la del X Salón del Automóvil de Badajoz. Fuentes del PP extremeño defienden que las ausencias están justificadas debido a que la presidenta y los dos consejeros tienen que «cumplir con una agenda pública como representantes públicos que son», no por el hecho de que en el pleno se vayan a tratar asuntos promovidos por Vox.

Críticas del PSOE

La portavoz del grupo parlamentario socialista, Soraya Vega, manifestó el pasado martes que Guardiola "desprecia" a la Asamblea, lo que significa «un desprecio por la transparencia, el buen gobierno, el debate y la democracia». Tras recordar que esta «no es una actitud aislada», sino un «virus que se extiende a todo el Consejo de Gobierno», lamentó que la dirigente «prefiera irse a Madrid» que dar explicaciones sobre el cese de la consejera de Gestión Forestal, Camino Limia, y de la que «debe dar la cara» en el Parlamento.

Cabe recordar que los socialistas registraron una iniciativa para que Guardiola compareciera en el pleno de mañana y explicase los motivos de la salida de quien fuera la representante de Vox en el Ejecutivo, sin embargo, Vega considera que «el gobierno de la derecha con la ultraderecha la han aplazado con la excusa de un viaje a Madrid». Criticó también la ausencia de Santamaría y Martín, por lo que se preguntó «qué tiene que ocultar del gobierno de coalición del PP y VOX y de qué se avergüenza». «María Guardiola se esconde porque no cree en la política, no cree en las instituciones y no quiere dar explicaciones. Hemos pasado de Habla Extremadura a Calla Extremadura», sentenció.

Aparte de la propuesta planteada por Vox, el pleno tratará la gestión de los fondos europeos, con la comparecencia de la consejera de Hacienda, Elena Manzano; una iniciativa de Unidas para que se incluya la educación afectivo sexual en todas las etapas educativas; una propuesta de pronunciamiento del PP para que se mantenga en 2024 la excepcionalidad en la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) y otra del grupo socialista sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).