Irene de Miguel denuncia una amenaza por parte de una diputada del PP

Polémica en el hemiciclo de la Asamblea de Extremadura. La portavoz del grupo Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha denunciado este jueves que la diputada del PP Sandra Victoria Valencia la ha amenazado aludiendo a su hijo, en el transcurso de la sesión plenaria que se ha celebrado en el Parlamento autonómico.

"El nivel de crispación política al que estamos llegando es muy preocupante. Lo que ha sucedido hoy en la Asamblea de Extremadura no tiene nombre y es inexcusable. Lo he denunciado a la policía porque no voy a permitir ninguna amenaza a mi familia", ha traslado en su perfil de la red social X.

El nivel de crispación política al que estamos llegando es muy preocupante. Lo que ha sucedido hoy en la Asamblea de Extremadura no tiene nombre y es inexcusable. Lo he denunciado a la policía porque no voy a permitir ninguna amenaza a mi familia. — Irene de Miguel (@Irenirima) 19 de octubre de 2023

Durante el debate en el pleno de una iniciativa del PSOE sobre inteligencia artificial, la vicepresidenta primera de la Asamblea, Lara Garlito, ha tenido que parar la intervención de la socialista Teresa Nuria García porque había un "murmullo" entre los diputados, por lo que ha accedido a que De Miguel tomase la palabra después de así solicitarlo

"Quiero que conste en acta que la señora Valencia Ramos me acaba de amenazar diciendo que proteja a mi hijo. Me ha hecho una amenaza en esta misma Asamblea una diputada. Quiero que conste en acta y lo tramitaré a donde tengo que tramitar este tipo de cuestiones que creo que son inaceptables en una Cámara", ha manifestado.

Tras escuchar esta petición, Garlito le ha trasladado que se tomarían "en consideración" sus quejas y que se revisarían. En este punto, el portavoz del grupo parlamentario popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido la palabra para mostrar el rechazo de su formación al "circo" en el que a su juicio Unidas pretende convertir la Asamblea.

"Este grupo no va a entrar y pide a la Presidencia que realmente deje de montar el circo, porque aquí se tratan temas muy importantes para que vengan ustedes aquí a querer desprestigiar esta Cámara", ha subrayado Sánchez Juliá.