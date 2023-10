Belarra pide a Feijóo que haga dimitir a la diputada del PP extremeño a la que ha denunciado Irene de Miguel

La polémica no cesa. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado este viernes al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, que fuerce la dimisión de la diputada del PP extremeño Sandra Valencia, a la que ha denunciado ante la policía la presidenta y portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, al asegurar que recibió amenazadas relacionadas con su hijo durante la celebración del pleno de la Asamblea de Extremadura.

"La violencia política contra Podemos está cada día más normalidad y eso es un problema de primer orden", ha manifestado Belarra a través de una publicación en su perfil de la red social X. Asimismo, la dirigiente de Podemos ha señalado que Feijóo "debe intervenir de inmediato" para que la diputada popular dimita, al tiempo que ha mostrado todo su apoyo a De Miguel.

Ante esta situación, De Miguel señaló señaló ayer a través de X, que "el nivel de crispación política al que estamos llegando es muy preocupante", tras lo que apuntó que lo sucedido en la Asamblea de Extremadura "no tiene nombre y es inexcusable", por lo que avanzó que lo había denunciado a la policía porque "no voy a permitir ninguna amenaza a mi familia".

Respuesta de la diputada

Sobre este asunto se ha pronunciado la diputada del P, quien ha negado ningún tipo de amenaza: "Quiero dejar claro que no he amenazado en ningún momento a la señora Irene de Miguel. Tras un debate bronco me he acercado a ella y le he trasladado una reflexión en privado. En ningún momento ha sido una amenaza sino un comentario en un tono distendido y sin intención alguna de ofender"." Jamás amenazaría a nadie, y mucho menos a un niño", subraya.

En esta linea, y tras informar de que ha llamado a De Miguel "para intentar aclarar lo ocurrido, pero no ha querido coger el teléfono", la diputada subraya en un escrito publicado en X que confía en el Estado de Derecho y que tiene "la conciencia muy tranquila". "Estoy en política para mejorar la vida de los extremeños y no para el enfrentamiento y el ruido", añade.

Asimismo, Valencia sostiene que el hecho de que se sean "rivales políticos" y no se piense "igual" no significa que no se pueda hablar "de forma sincera y honesta". "Cuando defiendo un argumento lo hago pensando en el futuro, en nuestros hijos. En los suyos y en los míos, porque también soy madre. Es lo que quise transmitirle, pero veo que un comentario sin maldad ha sido usado de manera desmedida y no voy a callarme", advierte.

Cabe recordar que durante el debate en el pleno de una iniciativa del PSOE sobre inteligencia artificial, la vicepresidenta primera de la Asamblea, Lara Garlito, tuvo que parar la intervención de la socialista Teresa Nuria García porque había un "murmullo" entre los diputados, por lo que accedió a que De Miguel tomase la palabra después de así solicitarlo.

"Quiero que conste en acta que la señora Valencia Ramos me acaba de amenazar diciendo que proteja a mi hijo. Me ha hecho una amenaza en esta misma Asamblea una diputada. Quiero que conste en acta y lo tramitaré a donde tengo que tramitar este tipo de cuestiones que creo que son inaceptables en una Cámara", manifestó.

Tras escuchar esta petición, Garlito le trasladó que se tomarían "en consideración" sus quejas y que se revisarían. En este punto, el portavoz del grupo parlamentario popular, José Ángel Sánchez Juliá, pidió la palabra para mostrar el rechazo de su formación al "circo" en el que a su juicio Unidas pretende convertir la Asamblea. "Este grupo no va a entrar y pide a la Presidencia que realmente deje de montar el circo, porque aquí se tratan temas muy importantes para que vengan ustedes aquí a querer desprestigiar esta Cámara", subrayó.

PSOE: "Son hechos muy graves"

Soraya Vega, portavoz y secretaria de Igualdad del PSOE en Extremadura, también se ha pronunciado al respecto. A través de un vídeo que el partido ha publicado en su cuenta de 'X' (antes Twitter) aseguran que: "Lo que ocurrió ayer en la Asamblea de Extremadura es algo muy grave que no se puede consentir de ninguna manera; en ningún lugar, pero tampoco aquí en la Asamblea. Lo ha explicado muy bien la señora De Miguel, lo ha explicado con todo lujo de detalles".

Así muestran su apoyo a la diputada y portavoz de Unidas Por Extremadura.