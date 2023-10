Diana contra el cáncer de mama

Natación, pilates, zumba... y desde hace poco tiempo también tiro con arco. Es lo que recomiendan algunos especialistas a las mujeres y hombres que han pasado por una operación de cáncer de mama, el tercer tumor más frecuente en Extremadura, con 788 nuevos casos diagnosticados durante el año pasado. «Hasta hace unos años le pedíamos a las pacientes que no movieran el brazo, de forma que a veces incluso se les vendaba para evitar cualquier movimiento, pero empezamos a ver que si realizaban ejercicios muy livianos tras una cirugía había una disminución de pacientes que presentaban después linfedema (hinchazón que causa la acumulación de líquido linfático en el cuerpo y que ocurre cuando se extirpan los ganglios de la axila)», explica Yvana Anavy Martínez, cirujana oncológica de mama en el Hospital Universitario de Cáceres.

Una vez comprobados los beneficios del deporte en general, algo que se empezó a estudiar en EEUU en torno al año 2000, se fueron buscando las modalidades más propicias para cada casuística. Y ahí apareció el tiro con arco y comenzaron a analizar las ventajas de su práctica en casos muy concretos.

En el año 2016 la Federación de Tiro con Arco desarrolló una investigación junto al Hospital Infanta Leonor de Madrid, cuyos resultados refrendaron lo que ya se apuntaba. «Se incluyó a mujeres que habían terminado los tratamientos de quimio y radio, algunas de ellas no tenían linfedema y otras sí y se vio que las contracciones musculares que se hacen con el tiro con arco realmente tenía beneficios. El linfedema no se va a curar, pero sí se evita que vaya avanzando en las pacientes que ya lo tienen y en las que no, ayuda a prevenir que se produzca», señala la cirujana cacereña.

Pero además, apunta, tensar el arco y soltar las flechas favorece y mejora la circulación linfática: «una queja muy frecuente de las pacientes tras una operación es que notan pesadez y falta de fuerza en el brazo cercano a la mama intervenida y todos esos síntomas también mejoran». Y no solo eso, sino que como sucede con otros deportes, en este especialmente también se experimenta una mejoría psicológica. «El tiro con arco requiere mucha concentración, tienes que mantener el arco en tensión, apuntar y alinear para buscar que la flecha vaya al diez, pues toda esa concentración necesaria en este deporte tiene beneficios en los pacientes, tanto en la actitud hacia su enfermedad como en la ansiedad y la depresión que en ocasiones sufren», apunta Martínez. La única limitación es que las pacientes deben llevar seis meses sin tratamiento de quimioterapia, «por el cansancio que genera», ni de radioterapia «para que la lesión en la piel se haya recuperado ya».

Con este primer estudio y las evidencias claras de los beneficios de este deporte, la Federación Extremeña de Tiro con Arco (Fexta) puso en marcha el año pasado un proyecto solidario denominado ‘Flechas rosas contra el cáncer de mama’ para animar a la práctica deportiva en los distintos clubes de la comunidad, que durante este mes tiene abiertas sus puertas y ceden sus recursos para que las personas afectadas por esta enfermedad puedan probar los beneficios de este deporte. Asimismo, dentro del proyecto en el que colabora la Asociación Oncológica Extremeña (Aoex), este próximo domingo, 22 de octubre, tendrá lugar en Puebla de Sancho Pérez un evento competitivo solidario (el II Trofeo Flechas Rosas) organizado por el club local, Arqueros de Sansonia, en el que además «contaremos con arqueras y arqueros extremeños de reconocido palmarés que dotan de aún mayor prestigio a este trofeo», destaca la presidenta de la Fexta, Raquel de San Macario.

Con estas actividades, la federación extremeña pretende dar a conocer los beneficios de su deporte y sensibilizar tanto a participantes como a asistentes de la necesidad de llevar a cabo controles preventivos y de la detección precoz. Y ese fue el mensaje más repetido ayer, en el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que gracias a la investigación actualmente se cura en el 85% de los pacientes. «Estamos consiguiendo muchos avances y tenemos muchas supervivientes», concluye la cirujana cacereña.