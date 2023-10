Betty López (Sevilla, 1988) es una sexóloga que reside en Sierra de Gata y está especializada en Educación Sexual. Mañana sábado 21 de octubre organiza la segunda edición de Salud Menstrual que tendrán lugar en el salón de actos de Hoyos desde las 10.30 horas. El objetivo del evento es acercar la educación menstrual a las zonas rurales que tienen mayor dificultad de acceso a la información y falta de asesoramiento.

Con motivo de la celebración de la jornada, han creado el blog que se puede visitar a través del enlace www.culturamenstrualsierradegata.com, con el objetivo de llegar a más personas. En él explican que el ciclo menstural no solo es un proceso fisiológico, sino que también lo es cultural. «La manera de concebir el ciclo menstrual varía mucho según el lugar geográfico en el que hayas nacido», explica López. Según la sexóloga, «es un proceso biológico, psicológico y social».

El ciclo menstrual es un proceso de salud integral que afecta a todos los sistemas del cuerpo de la mujer. «En 2015 un colegio americano de ginecología y obstetricia señaló al proceso menstrual como signo vital», narra. Hay signos como la temperatura o el ritmo cardiaco que hablan sobre el estado de salud de las personas y según explica López, «el ciclo menstrual también ofrece información a las mujeres sobre su estado de salud».

El ciclo menstrual no solo es la regla. Está formado por cuatro fases: la menstrual, la preovulatoria, la ovulatoria y la premenstrual. Betty López asegura que cada fase desvela información sobre el estado de salud, siendo el periodo de sangrado la más evidente. «La regla nos habla de nuestro ciclo de muchas maneras, tanto la densidad, la cantidad, el olor y color, como la aparición de coágulos, nos habla de cómo está la salud cíclica a través de la sangre menstrual», explica.

La sexóloga trata de eliminar que las mujeres conciban el ciclo menstrual como algo molesto porque considera que es necesario cambiar la perspectiva, «y verlo como una herramienta que permite conocernos más». «Sería maravilloso cambiar la vergüenza y el asco por sabiduría y empoderamiento».

¿La regla duele?

El dolor no es normal, pero sí es común que muchas mujeres lo padezcan al sangrar. «Si yo voy al médico diciendo que cada vez que como me duele el estómago, me harían pruebas porque se entiende que no es normal, pues esto debería funcionar igual, ya que tener la regla es un proceso vital, como lo es comer, y no debe ser doloroso», señala. Para conocer mejor el por qué de que tantas mujeres sufran dolor a causa de la regla, la experta explica que suele darse por «desvalances hormonales, falta de descanso, mala alimentación, elevada cantidad de estrógenos, etcétera, pero que no debería de ser un dolor incapacitante».

La Ley de Salud Sexual y Reproducción que tanta polémica causó en su momento, además de hablar por primera vez en la historia de educación menstrual, permite que las mujeres que tengan diagnosticado un problema de salud en relación al ciclo, puedan darse de baja. «No es un: me levanto sin ganas de ir a trabajar, llamo y me dan de baja por estar con la regla», señala López. En España, por ejemplo, la endometrosis tarda entre 8 y 10 años en diagnosticarse. «Esto se traduce en años de falta de salud para las mujeres que la padecen, que además influye en su autoestima, energía y vitalidad», lamenta. La experta en salud menstrual considera que «se ha banalizado este tema por desconocimiento, pero no es más que poderte quedar en casa cuando estás incapacitada para trabajar».

Las zonas rurales

La II Jornada de Salud Menstrual se celebra en la mancomunidad de Sierra de Gata con el objetivo de informar a las mujeres rurales sobre todos los recursos que existen en relación al ciclo. «Al llegar aquí me di cuenta de la falta de información y de que los pocos recursos que existían eran completamente desconocidos», cuenta. Además López pudo percatarse de que seguían existiendo tabúes. «Por ejemplo, a una mujer de mi edad, su padre no la dejaba entrar en la bodega cuando estaba con la regla y a mí, unos amigos tras hacer una matanza me preguntaron si había hecho los chorizos estando con la regla», cuenta asombrada. Pero lo que más le preocupaba a López no era eso, sino que muchas mujeres desconocieran ciertos recursos como la braga o la copa menstrual. Este es el motivo por el que decidió organizar unas jornadas en donde pudiera desmentir todos esos falsos mitos y acercar recursos a la orden del día en núcleos urbanos.

El año pasado ya se organizaron estas jornadas financiadas gracias al ayuntamiento de Santibáñez el Alto con gran aceptación mediática y afluencia de mujeres de Sierra de Gata, pero este año en colaboración con la ONG Paz y Desarrollo han querido sumar un blog en donde poder llegar a más mujeres a través de artículos, podcast y entrevistas resolviendo dudas sobre el ciclo menstrual. «Queremos que el blog sea un lugar de referencia al que acudir todos los días del año para poder acceder a más personas», aclara.

López invita a las mujeres a que acuden a las jornadas y adelanta que hablará de «pobreza menstrual, un término desconocido pero que el 20% de la población española, padece».