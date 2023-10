Las denuncias por la demora en Atención Primaria se duplican en un año

Crece la insatisfacción entre los pacientes del Servicio Extremeño de Salud (SES). Según la defensora de los usuarios de Extremadura, Eva María Molinero, que ha expuesto este miércoles la memoria de su organismo en la comisión de Salud y Servicios Sociales, el año pasado las reclamaciones recibidas subieron un 61%, con 5.728 expedientes abiertos. Las quejas que más han aumentado han sido las dirigidas a los tiempos de espera en Atención Primaria, que se han duplicado (un incremento del 125%) en 2022 con respecto a 2021. No obstante estas denuncias solo representan el 22% del total, ya que la mayor parte de las quejas van dirigidas a la lista de espera en atención especializada y hospitalaria (el 74%), que también han notado un repunte de más del 70% en un año.

La mayoría de las denuncias (3.304, un 63,5% más) fueron reclamaciones por disconformidad en la organización o la respuesta recibida y la mayoría de ellas (el 69%) además, se pusieron para quejarse por el exceso de tiempo en ser atendidos. Las consultas sucesivas, es decir, las revisiones médicas en las áreas de cardiología, traumatología, urología, cirugía vascular, digestivo, neurología, así como las pruebas diagnósticas, son las que más denuncias acumulan. Además, el 17% de las reclamaciones fueron dirigidas también por no estar de acuerdo con la organización y las normas de los centros sanitarios, tanto en los hospitales como en los de Atención Primaria.

Del mismo un 8% de las reclamaciones (un 19% más) se centraban en la denuncia por la atención personal recibida por falta de empatía, atención no humanizada o insatisfacción por actuaciones humanas, según ha informado la defensora de los usuarios de la región.

En el área de Llerena-Zafra se han triplicado las denuncias (ha experimentado un incremento del 222% con respecto a 2021), y por primera vez esta es la zona que más reclamaciones ha presentado (siempre había sido Mérida), con un 24% del total de las quejas recibidas. Le siguen la capital autonómica, Badajoz, Plasencia y Cáceres. También han crecido las reclamaciones en la capital autonómica, Badajoz y Cáceres. El 99,5% de todas estas reclamaciones finalizaron “con el acuerdo por ambas partes (usuario y SES)”, ha informado Molinero. Solo en 10 ocasiones (el 0,5%) fue necesario emitir una recomendación de la defensora.

“Hay que desarrollar estrategias de gestión para que el plazo no exceda de dos días en Atención Primaria, de 180 días para una intervención y de un intervalo razonable que no sea muy superior al que solicita especialista" Eva María Molinero - DEFENSORA DEL USUARIO

Han aumentado también las reclamaciones por incumplir la ley de tiempos de espera, que establece un máximo de 180 días para ser operado, 60 para una prueba diagnóstica y 30 para una primera consulta con el especialista. En este caso el exceso de tiempo en ser atendidos en consultas ocupa la mayor parte de las denuncias (el 37%, lo que supone un incremento del 66%), seguida de lo que se espera en intervenciones quirúrgicas (con un incremento del 35%) y por último en las pruebas (un 48% más de reclamaciones). Badajoz y Llerena son las áreas en las que más se demandó por esta situación, aunque en todas las áreas de salud crecieron las quejas, salvo en la de Don Benito-Villanueva, donde bajaron un 3%.

“Los tiempos de espera empeoran en casi todas las comunidades porque no podemos olvidar la pandemia Nayara Basilio - PSOE

De todas estas denuncias por el incumplimiento de la ley de plazas 577 necesitaron de la intervención de la defensora de los usuarios para indicar al SES sobre “la necesidad de resolver la situación y ofrecer al paciente la posibilidad de ser derivado a un centro privado al haberse superado los plazos”, ha explicado la Eva María Molinero. Badajoz fue donde más se requirió esa intervención, en su mayoría por denuncias por el exceso de demora en cirugía vascular y neurocirugía. Le siguen Cáceres, con denuncias en traumatología y urología, y Plasencia, también con traumatología y digestivo.

“Los datos son un fiel reflejo de cómo se ha gestionado la sanidad y de que los extremeños están dándose cuenta de que el sistema sanitario no funciona” José María Saponi - PP

Más de 90.000 pacientes en lista de espera

La defensora del usuario hizo referencia también a las listas de espera. A finales de 2022 había 21.786 pacientes aguardando para una operación, un 10% menos que el año anterior. El año pasado el tiempo medio de espera fueron 156 días, dentro del plazo máximo legal, aunque subió en 11 días, pues en 2021 había que esperar 145 días. La mayoría de los usuarios estaban en lista de espera para una intervención en traumatología, oftalmología, cirugía general y urología. Por su parte cirugía vascular fue el servicio en el que más tiempo tuvieron que esperar los usuarios, 301 días (121 más de lo que fija la ley), seguido de cirugía plástica (278 días) y neurocirugía (253).

“El diagnóstico es demoledor. Que en un año el incremento de las reclamaciones sea una media del 60% tiene que hacernos pensar” José Antonio González - UNIDAS POR EXTREMADURA

Para ser atendido en una primera consulta con el especialista 50.125 pacientes, un 14% más. En un año además el tiempo medio ha crecido un 25%, situándose en 76 días, por encima del máximo legal. Oftalmología sigue siendo la que más pacientes tiene y digestivo la que más tiempo de espera (135 días). En pruebas diagnósticas y terapéuticas, por su parte, había 18.095 pacientes, un 36% menos. En este caso la ecografía es la que más usuarios tiene en espera, pero ha caído un 32%. El tiempo medio de espera ha pasado a 52 días, ha disminuido, pero sigue siendo casi el doble de lo que marca la ley (60 días). Endoscopia es la especialidad en la que más hay que esperar, 132 días.

"Aporta una información clarísima de cuál es la situación del SES. La gestión de la sanidad pública ha sido un desastre” Óscar Fernández - VOX

“Hay que desarrollar estrategias de gestión para que el plazo no exceda de dos días en Atención Primaria, de 180 días para una intervención y de un intervalo razonable que no sea muy superior al que solicita especialista para una citación de consulta sucesiva y pruebas diagnóstica de control y seguimiento”, apunta la defensora del usuario, que subrayó que este repunte de las reclamaciones no solo se debe a “una gestión sanitaria deficitaria”, sino a que “los usuarios cada vez están más informados, conocen mejor sus derechos y ejercen el derecho de reclamar”, a “la crisis sanitaria de la pospandemia, a la masificación de distintos servicios y a la disminución de recursos humanos”, por la falta de facultativos.

Para el diputado de Unidas por Extremadura, José Antonio González, “el diagnóstico es demoledor. Que en un año el incremento de las reclamaciones sea una media del 60% tiene que hacernos pensar”. Reflexión que comparte su homólogo de Vox, Óscar Fernández Calle: “Expectante porque voy a estar de acuerdo con Unidas por Extremadura. Aporta una información clarísima de cuál es la situación del SES. La sanidad pública la gestión ha sido un desastre”, afirmó. Para la socialista, Nayara Basilio, “los tiempos de espera empeoran en casi todas las comunidades porque no podemos olvidar la pandemia y lo que supuso en la atención médica continuada y especializada. Aunque hace mucho aún estamos sufriendo las consecuencias”. Y para el popular José María Saponi los datos “son un fiel reflejo de cómo se ha gestionado la sanidad y de ese desgobierno” y de que “los ciudadanos extremeños están dándose cuenta de que el sistema sanitario no funciona”.