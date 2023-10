Bazaga defiende la recepción de fondos externos para la memoria histórica

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha manifestado este jueves en el pleno de la Asamblea que toda la financiación procedente de fuentes externas para atender a cuestiones relacionadas con la memoria histórica "se va a mantener, incluso si hacen falta más medios, se solicitarán". “No tenemos ninguna intención de renunciar a los fondos que recibe la Junta. Claro que hay que trabajar por la memoria y la concordia, y hacerlo con respecto a todas las víctimas, a todas señoría”, ha subrayado.

Así se ha pronunciado Bazaga en respuesta a una pregunta formulada por la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández, quien ha detallado que Extremadura recibirá en 2024, un total de 210.579,63 euros destinados a proyectos y actividades de memoria democrática. En este sentido, ha recordado que en el pacto de gobierno PP-Vox se contempla la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura aprobada en 2018, así como el impulso de una nueva normativa extremeña.

La contestación de la consejera ha sorprendido a Fernández, al entender que mantener los fondos va en contra del acuerdo de gobernabilidad: "Entonces tenemos otra crisis de gobierno más, otro punto que no se cumple en el pacto de gobierno con sus socios de gobierno". "Me gustaría muchísimo saber qué tienen que decir los señores de Vox ante esto, que ustedes vayan a seguir con estos fondos a mí obviamente me alegra, pero seguimos viendo que este gobierno, a pesar de lo que ha dicho la presidenta, no cumple de buena salud", ha criticado.

Vox rechaza fricciones por los fondos

El diputado de Vox Álvaro Sánchez Ocaña ha manifestado que "para nada va a ser motivo de fricción" en el Gobierno de coalición el hecho de que la Junta no vaya a renunciar a los fondos para actividades y proyectos relacionados con la memoria democrática. A preguntas de los medios, ha indicado que esos fondos vienen del Gobierno de España y sigue en vigor la ley de memoria, por lo que mientras esa normativa siga vigente, "el Gobierno regional no tiene más remedio que cumplirla".

"Si vienen fondos, serán aplicados, como no puede ser de otra manera", ha apostillado el diputado, quien a su vez ha dejado clara su postura con respecto a la normativa. "Cuando haya posibilidad vamos a cambiar esa ley para hacer otra de reconciliación que vele por todas las víctimas", ha señalado. Así, ha criticado que la ley actual "sesgue o discrimine a buena parte de las víctimas que tuvieron la desgracia de participar en la guerra civil".