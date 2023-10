El Pleno rechaza una propuesta de Unidas para "dar carpetazo" al macrovertedero de Salvatierra de los Barros

La Asamblea ha rechazado este miércoles, con los votos en contra de PP, PSOE y Vox, una propuesta de impulso presentada por Unidas por Extremadura para instar a la Junta de Extremadura a descartar de forma definitiva el proyecto de macrovertedero en Salvatierra de los Barros, mediante una serie de medidas a contemplar en el Plan Integrado de Residuos de Extremadura (Pirex) 2023-2030, en el que ya trabaja el Gobierno regional.

La portavoz de Unidas, Irene de Miguel, indicó que esta propuesta había sido elaborada por la plataforma ciudadana Salva Tu Tierra, a la que ella ha puesto voz en el pleno, para "dar carpetazo al proyecto de macrovertedero". “Este proyecto no está muerto ni mucho menos", aseguró. Para ello, el Pirex debería recoger cuestiones que impidiera la puesta en marcha "de esta infraestructura en Salvatierra y en cualquier punto de la geografía extremeña”.

La propuesta, entre otras cuestiones, planteaba que el Pirex aplique el principio de jerarquía de residuos, el fomento de la economía circular, la protección de la salud humana y del medio ambiente, y el principio de "quien contamina paga". También instaba a anteponer la iniciativa pública sobre la privada a la hora de construir vertederos en Extremadura; a obligar a las empresas a que gestionen sus residuos dentro de sus propias instalaciones; y establecer límites a los traslados fronterizos de residuos, sean fronteras regionales, comunitarias o extracomunitaria.

Sobre esta cuestión, el diputado del PP Manuel Lozano ha afirmado que la Junta ya trabaja en la elaboración de un nuevo Pirex ajustado a las "necesidades reales" de Extremadura en materia de vertidos industriales y ha asegurado que "con el PP en el Gobierno no habrá macrovertedero". "Solo residuos industriales generados en nuestra comunidad autónoma y solo los residuos que no puedan ser valorizados in situ", ha subrayado.

Por su parte, el diputado del grupo socialista Valerio Rodríguez ha señalado que su grupo tiene claro que los vertederos deben tender a desaparecer y que hay que evitar llegar al último paso de la jerarquía de residuos, pero mientras esto ocurre lo público y lo privado deben "convivir siempre que se cumpla con la normativa medioambiental". Esto no ocurrió en el caso de Salvatierra, en donde hubo una empresa que "no cumplió con los trámites ambientales y el expediente se cerró".

El diputado de Vox Juan José García ha manifestado que a su grupo tampoco le gusta el macrovertedero, al tiempo que ha recordado que fue el PSOE, "socio de gobierno nacional" de Unidas, el que quiso instalar el "mayor macrovertedero" de España a dos kilómetros del casco urbano del municipio pacense. "Nosotros desde el primer momento nos posicionamos en contra de cualquier vertedero en Salvatierra", ha subrayado.