La respuesta de una joven murciana a una pregunta sobre Extremadura se ha viralizado en TikTok. Esta semana, una marca electrónica salió a la calle para grabar un vídeo en el que regalaban sus productos a quienes acertaran cuestiones sobre cultura general.

El vídeo acumula más de un millón de reproducciones y una de las partes más comentadas es la reacción que tiene una de las protagonistas a una pregunta relacionada con la comunidad extremeña. Araceli, nombre de la entrevistada, tenía que decir el nombre de la capital, y aunque supo nombrar ambas provincias, no sabía que Mérida era la opción correcta: “Hay jamón, bellotas... tienen acento así andaluz. No sé nada más de Extremadura. No tengo más datos”, explicaba.

Por lo tanto, se vio obligada a recurrir al comodín de la llamada para resolver semejante cuestión. Al llamar a su padre, comentó que tenía que responder bien porque “era de vida o muerte”, a lo que el hombre acertó, tras dudar durante 15 o 20 segundos, alegando que Mérida es la capital de Extremadura.

El reportero le había dicho que podía ganar unos auriculares si acertaba dos preguntas sobre geografía. Con una en el bote, se aventuró a resolver la siguiente. “¿En qué país se encuentra el monte Everest?”, le pregunta el entrevistador. Suiza y Suecia eran sus principales opciones y aunque después lo ubicó en Asia, no dio con el país.