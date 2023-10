La familia de la niña acosada en Montijo se plantea denunciar a Educación por inacción

La familia de la menor de 5 años que durante el curso pasado sufrió en retiradas ocasiones una agresión sexual por parte de tres compañeros de su misma edad en un colegio de Montijo denuncia públicamente la «total y absoluta inactividad» por parte de la Consejería de Educación y del propio centro ante este caso que se denunció en julio. «Están siguiendo una política de ocultismo, de negación y de dejar transcurrir el tiempo». Así lo ha expuesto hoy el abogado de la familia, Pedro Rodríguez, que ha decidido emprender una serie de actuaciones ante la falta de actividad, de medidas y de información por administración regional.

Tras la denuncia pública, mantendrán las actuaciones por la vía administrativa y barajan la posibilidad de iniciar un contencioso administrativo por responsabilidad patrimonial de la administración, así como por una responsabilidad por omisión y falta de cuidado del centro escolar, explica el letrado. «Estos hechos se pondrán en conocimiento de todas las instancias y no descartamos incluso llegar al Defensor del Menor», aseguró ayer el letrado en la sede de la Asociación de Acoso Escolar de Extremadura (Acoes), que defiende y apoya a a la familia.

Los hechos se pusieron en conocimiento del centro educativo el pasado mes de julio cuando la niña, que aún no ha cumplido los seis años, logró verbalizar una noche a su madre lo que le había pasado durante el curso. «No diariamente, pero sí con cierta periodicidad, presuntamente se han producido agresiones sexuales en grupo a la menor de 5 años a la que en reiteradas ocasiones tres compañeros la llevaban hacia unos matorrales, le bajaban los pantalones, le bajaban la ropa interior, le hacían tocamientos y le rozaban con piedras toda su parte genital. Además cuando iba al baño la increpaban, la seguían, se burlaban de ella cuando hacía pipí, le decían que no se lo contara a nadie porque no la iban a creer, le decían ‘tu abuela no te quiere’ y ‘tu madre no te quiere’. Parece totalmente surrealista en niños de 5 años, pero es la realidad con la que nos hemos encontrado», lamenta Rodríguez.

«Ni una sola notificación»

Según el letrado, en ese mismo mes de julio, la Consejería de Educación y la Inspección ya tenían conocimiento de los hechos, «pero vamos a entrar en noviembre y no hay ni una sola notificación sobre los procedimientos que hay abiertos. No se ha notificado ni se ha comunicado absolutamente nada, ni siquiera una notificación inicial de que ha tenido entrada un escrito para poner en conocimiento estos hechos. Nada», denuncia Rodríguez.

De hecho, los únicos encuentros que se han producido para abordar este asunto han sido promovidos por los padres de la menor acosada. Uno fue una reunión, solicitada en reiteradas ocasiones, a la que accedió la consejería «y en la que se le pide a la familia un correo electrónico y se le dice verbalmente que ya le mandarán información sobre dos procedimientos abiertos que no se explican, pero que hay unos plazos y hay que esperar». Y un segundo encuentro entre la familia de la víctima y la de dos de los tres supuestos agresores en las que estas acceden a cambiar a sus hijos de centro para evitar el encuentro.

No obstante, el tercer menor presuntamente implicado sigue asistiendo al mismo colegio que la niña. «La única medida que se ha adoptado de forma preventiva por parte del centro es que la víctima no coincida con el único menor que aún sigue escolarizado en el mismo colegio». Se evita así que ambos permanezcan cerca ni en el recreo ni en el aula.

Recuerda el letrado que el decreto 50/2007 de la Junta de Extremadura establece una serie de medidas y de garantías que se deben aplicar en caso de acoso escolar. «Estamos esperando a que se aplique alguna medida», ya que la familia lamenta que tampoco se ha ofrecido a la menor ningún tipo de terapia o atención psicológica, pese a que la víctima está sufriendo «episodios de pesadillas nocturnas, crisis de ansiedad continua, malestar, irritabilidad, cambios de conducta...». La atención la están asumiendo los progenitores.

Última respuesta de Educación

Tras darse a conocer públicamente los hechos, el pasado septiembre, la Consejería de Educación aseguró que cuando tuvo conocimiento del caso en el mes de julio «se adoptaron las medidas pertinentes, tanto por parte del centro educativo en cuestión como por parte de la inspección educativa». Se activó el protocolo de acoso y se creó «una comisión de convivencia en el centro educativo, constituida por un profesor técnico de servicios a la comunidad, un orientador del equipo, el jefe de estudios, y un especialista en Educación Infantil», aseguró la administración hace un mes. Hoy no ha respondido a la petición de este diario.

Hay que recordar que la familia de la víctima también interpuso una denuncia ante la Guardia Civil, que fue archivada por la Fiscalía de Menores al ser los agresores menores de 14 años y, por lo tanto, inimputables por la vía penal. Asimismo, días después de conocerse este caso de agresión sexual, se presentó una segunda denuncia por hechos muy similares a otra menor de este mismo colegio de Montijo.