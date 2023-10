El SES debe dar de alta a una enfermera que no se pudo incorporar por embarazo

Es la segunda sentencia que condena al Servicio Extremeño de Salud (SES) a dar de alta en la Seguridad Social a una sanitaria que obtuvo un nombramiento para ocupar un puesto de trabajo temporal, pero cuya incorporación no pudo ser efectiva por causa de embarazo, maternidad o lactancia.

Tras un fallo pionero en 2022, que llegó al Tribunal Supremo, un juzgado de Mérida ha dictado recientemente otra sentencia bajo la misma doctrina. Se trata del caso de una enfermera de la bolsa de empleo a la que el SES llamó en abril de 2020 para ocupar una plaza durante más de un año en el Hospital de Llerena. El nombramiento como personal estatutario se produjo, pero la enfermera no pudo incorporarse de forma efectiva al puesto de trabajo porque causó baja por incapacidad temporal debido a una patología derivada de su embarazo.

Ante la falta de incorporación efectiva, el SES no formalizó el nombramiento, por lo que la trabajadora no había sido dada de alta en la Seguridad Social, ni se le reconocieron los derechos administrativos, económicos y profesionales. Y esto, entiende la justicia, «resulta contrario al principio de igualdad» y por ello condena al Servicio Extremeño de Salud a tramitar el alta de la demandante en la Seguridad Social entre abril de 2020 y mayo de 2021 y a reconocerle plenos derechos administrativos y profesionales durante ese periodo de tiempo, con imposición de costas al organismo público.

«Es una situación de discriminación por razón de sexo porque un embarazo es algo que nunca le va pasar a un hombre», señala María de los Ángeles Calzadilla, la abogada que ha llevado este caso por encargo de los servicios jurídicos del Colegio de Enfermería de Badajoz. Asegura, además, que aunque a efectos laborales es como si la enfermera no hubiera estado trabajando, sí consta y se computa esa experiencia en las bolsas de trabajo del SES cuando la falta de incorporación al puesto responde a una baja motivada por el embarazo.

Un pacto «discriminatorio»

«Es una segunda sentencia importantísima porque confirma que una de las cláusulas del 'Pacto por el que se regulan los procedimientos de selección de personal y provisión de plazas con carácter temporal en los centros, servicios y establecimientos sanitarios públicos dependientes del SES' discrimina a las aspirantes que, por razón del embarazo, la maternidad o la lactancia, no se pueden incorporar de manera efectiva a un puesto de trabajo», explica Calzadilla.

Aunque este último caso concreto atañe a una enfermera, la letrada señala que la doctrina es extensible a toda aspirante que haya visto frustrada por el SES su contratación por el embarazo, la maternidad o la lactancia, las cuales «pueden reclamar la revisión de su situación con carácter retroactivo». Y es que el daño que se le causa a estas mujeres, asegura, «es muy importante porque al no cursar su alta en la Seguridad Social no cotizan, pierden méritos y experiencia profesional para procesos selectivos de acceso a la condición de personal estatutario fijo o para bolsas de trabajo de otros servicios de salud». Además, no devengan derechos retributivos como trienios o carrera profesional.