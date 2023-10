Consejera de Cultura: «Este no es un gobierno de personas sino de objetivos»

PREGUNTA: Es una de las independientes en el gobierno de María Guardiola. ¿Por qué aceptó?

RESPUESTA: Yo creo que es el momento vital. Ya había dicho algunas veces que ‘no’ y había algo de presión desde el sector, que me pedía que diera el paso. Me ha parecido que mi vida profesional estaba finalizando y era el momento de ver si había algo que podía aportar. Me leí el programa de Guardiola para ver si podía encajar en él y vi que sí.

P: ¿Tardó mucho en dar ese ‘sí’?

R: No, porque tampoco me dejaron mucho margen. Tuve ese momento en el que dije: «Por qué no; voy a venir a trabajar y a intentar hacer aquí todo lo que he intentado hacer en las patronales y en mi vida profesional».

P:¿Se lo habían propuesto en algún gobierno anterior?

R: Me habían propuesto cosas. No exactamente esto, pero sí otras cosas para estar cerca de la política. Soy hija de político y esto no me es ajeno.

P: ¿Por qué dijo entonces que no?

R: Porque estaba en otro momento vital, desarrollando mis proyectos.

P: Dice que se leyó el programa de María Guardiola. ¿Y el pacto de Gobierno? ¿Le encajó?

R: También lo leí y era bastante llevadero. Creo que las ideas que yo traigo eran perfectamente compatibles. Pero el pacto vino después, y además es algo vivo, que iremos desarrollando.

P: Una de las cosas que plantea en él es derogar la Ley actual de Memoria Democrática.

R: No como tal. Lo que dice es que la Ley de Memoria Democrática buscará la concordia.

P: ¿Pero será otra ley?

R: Será otra ley, en la que nadie se quede fuera que no utilicemos como arma arrojadiza.

P: ¿La ley actual es un arma arrojadiza?

R: No lo sé. Es más como la utilicemos los políticos, que somos quienes las convertimos en armas arrojadizas. Y Yo no lo haré.

P: Como portavoz le ha tocado dar la cara en la primera crisis de Gobierno con la salida de Camino Limia. ¿Tienen los mimbres ya bien asentados?

R: Este no es un gobierno de personas sino de objetivos. Las personas serán las que tengan que ser.

P: La llegada de migrantes a Malpartida de Cáceres generó cierto malestar institucional.

R: Es que nos enteramos la tarde antes de que vinieran. Poner lo que requiere este gesto humanitario precisa tiempo y es lo que pedimos. El problema de la inmigración es tremendo y tenemos que poner todos de nuestra parte, pero es una pena que no haya más coordinación con el Gobierno central.

P: El planteamiento de sus socios de gobierno es que este gesto humanitario pone en riesgo a Extremadura.

R: No lo creo. Bien organizado no tiene que haber ningún problema social. Nuestra labor como gobierno es proporcionar toda la infraestructura y los medios para atender a estas personas y garantizar la seguridad los que vienen y los ciudadanos. Y lo haremos de manera impoluta. La ideología ahí no existe.

P: Pero es que los que alardean de esa ideología están dentro del Gobierno.

R: Este es un gobierno con diez personas que alcanzan consensos para gestionar los recursos. Otra cosa es el parlamento, las directrices de cada partido allí y que haya quien ponga reparos.