Victoria Bazaga: «Hay que coordinar cultura, ocio y turismo, porque ese va a ser nuestro éxito»

Lo primero que hizo tras jurar su cargo como Consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes fue visitar la tumba de su padre, el político Juan Bazaga, uno de los padres de la Junta de Extremadura y su primer presidente en funciones hasta 1982: «Ahora sí que tienes que ayudarme en eso de que lo que hagamos, hay que hacerlo muy bien», recuerda que le dirigió. Victoria Bazaga (Cáceres, 1965) dice que no cambiará nada que funcione y asume que Extremadura tiene potencial para situarse como destino turístico, pero también mucho trabajo por delante.

PREGUNTA: Han mantenido la estructura que diseñó el gobierno anterior aunando cultura, turismo y deporte. ¿Hay interrelación entre ellas?

RESPUESTA: Hay mucha y se retroalimenta, con el turismo como eje principal, que quizás es el área que más conozco yo. Nosotros no tenemos chiringuitos ni playa, pero tenemos eventos culturales y deportivos que nos dan contenido. Solo con paisaje o piedras no tendríamos atractivo, porque una experiencia turística ahora es el compendio de todas esas variables.

P: ¿El turismo será entonces la piedra angular en la consejería?

R: Más la cultura, que es mucho más transversal. Pero quiero tejer una red entre las cuatro áreas y a la vez con el resto de las consejerías, porque hay turismo de salud, de educación, de arquitectura... Mi misión es darle ese storytelling a la consejería para que todos tengamos un estilo común en el gobierno.

P: ¿Cómo entiende la cultura usted?

R: Es el bienestar de las personas, en un mundo con una ruralidad como esta nuestra. Si no existiera esa cultura y el respeto a la propia cultura, no existiría un motivo para quedarte a vivir en algunos sitios. En un momento en que ser diferente turísticamente es casi imposible, la cultura es lo que nos hace diferentes.

P: ¿Y cómo piensan trabajar ese hecho diferenciador?

R: Ya lo estamos haciendo. Antes había un montón de festivales inconexos y ahora estamos trabajando para que no se solapen. Nos vamos a diferenciar en la calidad. La gente sabe lo que quiere ver ya sea en el cine, la música, al teatro o los deportes; no tienes que convencerles. Vamos a recopilar datos para adelantarnos y ver qué quiere el turista y qué quiere el ciudadano. La cultura no es solo para el que viene, los que estamos aquí también tenemos que alimentar el espíritu y la mente.

P: ¿Habrá cambios entonces en cuanto a programación?

R: Habrá mejoras. No vamos a cambiar lo que funciona porque no se debe tocar. Hay elementos como el Festival de Mérida que funcionan y ahí lo que puedo es mejorar la duración, la promoción, la seguridad o el contenido con más recursos.

P: Al contrato de ese festival le queda un año. ¿Cambiará algo en el nuevo contrato?

R: Es precipitado. Vamos a ver primero qué hay y cómo se puede mejorar. No he venido para hacer lo que se estaba haciendo antes, pero tampoco para hacerlo peor. Se estudiará el destino de los próximos cuatro años del teatro, pero los años que nos han precedido ha ido a mejor y tenemos que seguir esa senda.

P: ¿Están satisfechos con el trabajo de Jesús Cimarro al frente?

R: Sí. Es un gran trabajo y muy profesional. Llena y sabe llegar al público que va a venir. Quizá necesita más medios para traer mejores actuaciones.

P: Algunas veces se ha cuestionado la calidad de las obras programadas.

R: Son muchas obras y en una programación muy larga. Cuando eso pasa, es normal que alguna no haya funcionado o tenido menos éxito. Pero en la cultura saber si algo va a funcionar o no antes es difícil. Lo cierto es que no ha habido fracasos y además ha dado un sentido a cada edición para que se complementen las obras. Hay que dar la oportunidad de que vaya al festival todo tipo de público.

P: ¿Pero hay que primar la calidad o las cuentas?

R: Siempre la calidad, porque eso te traerá la economía en manos de profesionales. La calidad traerá la rentabilidad que requiere sostener un evento de este tipo, que es rentabilidad social y económica.

P: ¿Alcántara es un ejemplo de éxito de la cultura en el medio rural?

R: Completamente y vamos a trabajar en más eventos de este tipo, porque tenemos muchos marcos como Alcántara. Los festivales de teatro son uno de los éxitos de Extremadura y tenemos la posibilidad y escenarios para repetirlos en más ciudades. Mi objetivo es llenar el mundo rural con una agenda cultural que no se solape y dé oportunidades a todos.

P: ¿Cómo van a trabajar en el cine?

R: En dos vertientes. Una, como plató, que te ayuda a posicionarte en el mundo; y luego, tenemos a creadores muy reconocidos y vamos a contar con ellos, para ver qué necesitan. Apostaremos mucho por el cine.

P: ¿Estaba justificado el veto a la obra de teatro de Talayuela?

R: Fui la primera persona a la que se pidió una explicación, cuando era una decisión de un ayuntamiento, que es independiente. Y mantengo lo que dije: aquí no va a haber ningún tipo de censura. No voy a hacer ninguna censura a ninguna manifestación cultural y artística. Nunca está justificada, aunque ellos dieran su justificación. De hecho, luego esa obra fue a un ayuntamiento del PP.

P: ¿Cómo rompemos con la barrera de las pernoctaciones en el turismo?

R: No es fácil con la situación que tenemos en las infraestructuras, sin un tren rápido o un aeródromo más cerca. Pero con esa debilidad que tengo que convertir en virtud expongo nuestros elementos diferenciadores en torno a la dehesa, como la Torta del Casar, el jamón o las cerezas. Ahora la gastronomía es el motivo fundamental para desplazar a alguien en un viaje de ocio y el cliente ha sofisticado mucho su viaje. Quiere interactuar con el territorio, conjugar esa materia prima que tenemos desde el origen a un tres estrellas Michelín. Y eso lo tenemos. No podemos pretender que alguien de San Sebastián venga aquí siete horas en coche para un día, pero podemos conseguir traerlo con ese producto exclusivo, conjugando todo.

P: ¿Cómo?

R: Es un trabajo profesional para poner en común las propuestas y hacer lo que antes se llamaba paquete. Y eso se hace con promoción.

P: Pero el lastre de las infraestructuras lo vamos a seguir teniendo.

R: Y tenemos que hacer por eso que merezca la pena venir en coche. Y también tenemos que conseguir que, si entran 80 millones de turistas por al costa y las ciudades más importantes, lleguen hasta nosotros. Que no vivan de espaldas al interior. Tenemos que convertirnos en el destino del oeste de España, cercano al aeropuerto y el puerto de Lisboa. Y creo que es un buen momento, porque el turista ha cambiado y mira hacia al interior, la cultura y el bienestar.

P: ¿Eso puede hacer del turismo un sector pujante y de empleo de calidad?

R: Somos generadores de empleo y somos generosos, porque acogemos a la población que emigra población de otros sectores. Ya pasó en la crisis del ladrillo. Pero si no conseguimos que el turista se quede más de dos noches, no hay continuidad en el empleo, y así no hay estabilidad. El reto es que los 365 días del año haya actividades y turismo, porque con eso habrá más empleo.

P: ¿Pero empleo de calidad?

R: El empleo del turismo no es precario peo sí es estacional porque el turismo es ahora estacional. Ya que tenemos dos grandes estaciones, verano y el invierno, tenemos que alargar la campaña de verano y convertir a Extremadura en una potencia de otoño; porque tenemos un otoño envidiable para atraer al turismo senior.

P: ¿Hay que mejorar la cualificación?

R: Siempre, y hay que ir adaptándola, porque este sector es muy rápido y cambia antes de haberte adaptado a una cualquier tendencia. Tenemos que aplicar la inteligencia competitiva para adelantarnos a lo que quiere el cliente.

P: ¿Y hay una oferta suficiente?

R: Sí que la hay, pero la tenemos que poner en valor para que un turista tenga preparado su viaje desde que llega al hotel. Hay que coordinar cultura, ocio y turismo, porque ese va a ser nuestro éxito.

P: ¿Qué nota la pondría al sector?

R: Un seis o un siete. Hay mucho margen de mejora. Estamos en poco más de un 30% de ocupación anual, así que hasta un 90% hay margen. Estamos muy lejos de la turistificación.

P: Eso no, pero los apartamentos turísticos sí que están llenando el centro las ciudades con más tirón.

R: Podemos vigilar la legalidad de los apartamentos e iremos de la mano de los ayuntamientos. Pero insisto en que no hay turistificación. Si hay un nicho de mercado, está dentro de la legalidad y no perjudica al vecino, hay que dejar hacer. Y hay que reconocer que el apartamento se ha convertido en la primera opción en la sociedad.

P: ¿La caza será también un activo del turismo?

R: Siempre lo ha sido, y es muy importante. Pero es cierto que hay que regularlo mejor para que deje más valor en el territorio. Desestacionaliza, puesto que atrae a público porque aquí se caza esa especie; y lo mismo con la pesca en la zona de la Siberia; o con el toro y la dehesa.

P: Hace unos días estuvo en el yacimiento de Casas del Turuñuelo y dijo que se pondrá en valor. Entiendo que es un proyecto a largo plazo.

R: A muy largo plazo, pero se pueden ir haciendo cositas porque hay un turismo arqueológico y de investigación que es muy importante. Lo llevaremos a Fitur para que sea uno de los grandes reclamos de Extremadura.

P: ¿Y el Museo Arqueológico de Badajoz se adecuará para poner todas esas piezas en valor?

R: Se va a intentar porque es un gran tesoro. Habrá un espacio.

P: ¿Va a poner coto a los guías turísticos al margen de la legalidad?

R: Hay que regularlo y vamos a trabajar con el sector a principios de 2024 para cerrar un decreto. Pero tiene que haber un precio cerrado como en cualquier otra actividad; con una tarifa y fiscalizada. Vamos a poner orden por el bien de todos y sin dejar a nadie fuera.

P: ¿Qué van a hacer en deporte?

R: Muchas cosas. Vamos a hacer que el extremeño puede hacer el deporte que quiera y vamos a trabajar en profesionalizar a la mujer como deportista de élite. Además queremos atraer eventos deportivos de importancia para posicionarnos como potencia deportiva.

P: ¿Y los jóvenes?

R: Tenemos que darles una oferta cultural a su medida. Vamos a hacer una ley de juventud para regular todas las cosas que les interesan y les vamos a tenerles en cuenta en todas las medidas. Tenemos que trabajar para que tengan calidad de vida y salud mental.

P: ¿Trabajarán desde esta área la educación afectivo-sexual?

R: Claro que se va a abordar. Es algo que nos preocupa y está muy vinculado a las redes sociales y el acceso al porno desde muy jovencitos. Hay que darles herramientas para que no caigan en eso.