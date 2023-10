Consejero de Economía: «Tampoco tenemos que estar de acuerdo en todo con Vox»

PREGUNTA: Su socio de Gobierno no está por la labor de trabajar en esa discriminación positiva de la que habla usted para reducir la brecha de las mujeres en las listas de parados.

RESPUESTA: Con el socio de gobierno tenemos una acuerdo de 60 puntos que vamos a cumplir, como no puede ser de otra manera. El gobierno es estable, pero cada partido tiene sus ideologías, que hay que respetar. Respetaremos el acuerdo de gobierno, que son los puntos en los que nos hemos encontrado, pero también vamos a trabajar en la inserción de los colectivos que más lo necesitan que son jóvenes, mujeres y parados de larga duración.

P: ¿Pero le incomodan esas actitudes de Vox como parte del Gobierno?

R: Yo he venido a trabajar. Respeto las ideologías de cada uno y estoy trabajando muy bien con el consejero de Gestión Forestal; no hay ningún problema con él, ni tampoco con el partido socio de gobierno. Hemos encontrado con ellos 60 puntos en común; no es poco, pero tampoco tenemos que estar de acuerdo en todo con Vox.

P: Tendrán que compartir lo necesario para ir cuatro años de la mano de Vox.

R: Yo no le veo ningún problema a eso. Este gobierno es estable

P: ¿Cómo ha sido el traspaso de poderes?

R: Con luces y sombras. Hay personas que lo han hecho con voluntad y con cariño y otros que lo han delegado. Pero en algunos informes faltaba mucha información relevante y estratégica.