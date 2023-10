«Vamos a ir a buscar inversores a los países donde están los grandes fondos»

Llega a la entrevista tras presentar un plan de formación de la mano del triestrellado Atrio, con cuatro hornadas de alumnos que saltarán al mercado laboral con un bagaje laboral en el icónico restaurante. Guillermo Santamaría (Madrid, 1968) pretende que su cartera ponga el foco en la colaboración público-privada y en el análisis de datos con la ayuda de la inteligencia artificial para «casar» la oferta y la demanda de empleos. Ingeniero de Telecomunicaciones y director de Telefónica en Extremadura en los seis últimos años, aplica como un mantra que «sin datos no se pueden tomar decisiones», dice que no esperará a que lleguen los inversores a Extremadura porque irá a por ellos, y asegura que su incursión en la política sólo obedece a su intención de «cambiar mi tierra».

PREGUNTA: Viene de la empresa privada ¿se imaginaba así la política?

RESPUESTA: Me he encontrado mucha ilusión y talento en el equipo. Hay un escenario complicado, pero tengo la posibilidad de trabajar unos años por cambiar mi tierra.

P: ¿Cómo lo va a hacer?

R: En la propia configuración de la consejería se ve. Hemos unido a las competencias de economía las de empleo y transformación digital. Queremos poner a las empresas en el centro de nuestras políticas, porque son las que generan el empleo.

P: ¿Y cómo se cambia con eso el tejido productivo como pretenden?

R: La transformación digital entendemos que es la palanca; para que las empresas sean más competitivas, más escalables, más internacionalizables y generen más empleo. Hay que escuchar mucho a las empresas y es lo que estamos haciendo.

P: ¿Abogan entonces por la colaboración público-privada?

R: Sí, para que los recursos que destinamos a la formación reviertan en las empresas y el empleo.

P: ¿Se está trabajando ya con los grandes proyectos? Se inició un plan en la pasada legislatura con una oferta formativa específica.

R: Hemos diseñado una carta de servicios con todas las ayudas que podemos prestar para atraer proyectos industriales y, entre ellas, está la formación para el empleo a medida. El modelo es que el Sexpe paga la formación y las empresas se comprometen a un mínimo de contratación de alumnos, entre el 50% y el 60%.

P: Envision y la gigafactoría. ¿Se está trabajando en toda la infraestructura complementaria que va a demandar la instalación?

R: Estamos trabajando con ellos en las infraestructuras que necesitan, hidráulicas y eléctricas. Es pronto para decidir sobre empleo porque hay que poner en marcha la fábrica.

P: Pero el horizonte que contemplan es 2026. Si se tiene que formar el personal tampoco es tanto.

R: Con las empresas somos muy cautos. Tienen todo el apoyo de la Junta, pero estamos a la espera de la adjudicación definitiva para dar pasos. No dejamos de trabajar, pero no podemos hablar de plazos.

P: ¿Hay algún riesgo sobre el proyecto?

R: No hay ningún riesgo, pero hay imprevistos, permisos particulares o medioambientales. Al haber obras pendientes hay que ser cautos. No queremos dar compromisos que nos pueden dejar mal.

P: ¿Habrá azucarera en Mérida?

R: Se anunció hace muchos años y ha habido varios requerimientos de la Junta a los inversores a los que no han contestado. Pero yo no digo que no se vaya a poner en marcha. Estamos a su disposición y parece que nos podremos reunir en breve.

P: ¿Y Elysium City?

R: Tenemos que hablar con los inversores. Es un proyecto muy complejo y muy a largo plazo.

P: Parte de esos proyectos van en las grandes superficies industriales, aún en desarrollo.

R: La plataforma logística tendrá la primera fase terminada a principios de 2024, pero hasta 2025 no habrá potencia eléctrica allí. Ha habido mucha controversia, no me desdigo, y eso no quiere decir que no apoyemos cualquier proyecto allí. Le hemos pedido a Endesa que agilice la nueva subestación a principios de ese año, y a los responsables de los proyectos les estamos intentando acompasar su puesta en marcha. Ningún proyecto se ha ido de Badajoz, pero sí hay un desfase.

P: ¿La decisión de Amazon de no abrir el almacén ha sido un revés?

R: Es una decisión empresarial que debemos respetar; pero ha sido un jarro de agua fría porque la expectativa es que habría 800 empleos sostenidos y 2.000 en campaña. Esperaremos dos o tres años a ver qué deciden. Lo que no me parece de recibo es que al anterior ejecutivo, que conocía en julio esa decisión, no trasladara esa expectativa.

P: ¿Guarda eso relación eso con la fotovoltaica que ha anunciado allí?

R: No están relacionados, pero cualquier proyecto inversión en renovables siempre es positiva y Extremadura es una de las regiones por las que más está apostando.

P: La fábrica de diamantes sí va a empezar a buscar personal.

R: Es un proyecto solvente y en 2024 comenzará a poner en marcha líneas de producción. Pero cuando comience a dar empleo diremos que es una realidad.

P: ¿Alguno de esos proyectos quedará en dique seco?

R: Sin duda, alguno de esos grandes proyectos se quedará en dique seco, pero no puedo valorar uno a uno y no voy a decir públicamente nada en contra de ningún inversor. Pero nos vamos a centrar en la atracción de nuevos proyectos.

P: ¿Cuáles o en qué sectores?

R: Son muy incipientes, pero tenemos una estrategia muy clara de atracción de inversiones en sectores estratégicos en la energía, agroindustria, turismo y tecnología. Vamos a hacer una aproximación a los grandes inversores a nivel mundial. No vamos a esperar a ver qué inversor viene a Extremadura, vamos a ir a buscarlos a los países en los que están esos grandes fondos, como Asia, países árabes o EEUU.

P: Habla de una ventana de oportunidad con la digitalización ¿cómo?

R: Hay 125.000 empleos en digitalización sin cubrir en España y en todas las comunidades está ese problema. Vamos a hacer un plan de talento digital para capacitar a gente para trabajar en ese sector, y al mismo tiempo tenemos que atraer a empresas y a nómadas digitales. Es un ecosistema de empleo de alto valor.

P: Pero usted ha dicho que Extremadura está en niveles de digitalización de hace más de una década.

R: Estamos por debajo de la media nacional con cifras muy malas, tanto en eso como en la propia transformación digital de la administración. En la administración lo estamos empezando a cambiar y vamos a digitalizar a las empresas.

P: ¿Y en esa transformación digital de la administración se está teniendo en cuenta a las personas a las que les cuesta mucho más digitalizarse como los mayores? Ya pasó antes con la digitalización de la banca.

R: Sin duda. Tenemos que ayudarles a que se adecuen a las herramientas digitales y vamos a hacer un plan de formación para enseñarles a relacionarse con su centro de salud y su banco.

P: ¿Habrá industrialización a las zonas rurales?

R: Hay que intentar hacer un ecosistema de innovación en Cáceres y Badajoz, y vertebrarlo hacia la provincia como ha hecho Málaga. Hay que ayudar a las pymes, que son el 99%, en su transformación digital, porque si tenemos buena infraestructura podremos atraer a nómadas digitales que contribuirán a repoblar el territorio. Hay polígonos industriales por todo el territorio.

P: Justo en Cáceres no hay uno de esos grandes polígonos.

R: En Cáceres hay que generar más suelo industrial y el primer paso es que el ayuntamiento lo adquiera. En el momento que eso pase, nuestro compromiso es desarrollarlo.

P: Las terminales ferroviarias son parte de la clave del éxito. ¿Cómo van los trabajos de la sociedad mixta con Medway?

R: Estamos terminando de cerrar detalles técnicos. La plataforma de Badajoz entra en funcionamiento a principios de 2024 y las obras de Navalmoral y Mérida terminarán a mediados, y podrán estar en marcha a lo largo de ese año. La llegada de trenes será progresiva.

P: Dice que el empleo será su prioridad. ¿En qué sentido?

R: Las dos palancas son la formación para el empleo y las políticas activas de empleo en el Sexpe. Lo haremos en sectores que vemos estratégicos como el tecnológico y de la mano de las empresas. Serán políticas de empleo orientadas a la inserción de jóvenes, mujeres y parados de larga duración y vamos a analizar los datos con herramientas de inteligencia artificial. Se pueden medir el impacto de las medidas que se toman en tiempo real, y si una política de empleo no funciona, se quita y ponemos otra.

P: ¿Y que el Sexpe funcione como una agencia de contratación? Porque la realidad es que las empresas no utilizan ese cauce.

R: Hay que darle una vuelta al Sexpe, pero es verdad que ahora no hay forma ágil de colocar las ofertas allí. No puede ser que haya gente en paro y las empresas no encuentren trabajadores. Algo se está haciendo mal, y por eso hay que medirlo.

P: Las mujeres duplican a los hombres entre los desempleados. ¿Cómo acabar con esa situación?

R: Más adelante sacaremos la cuota cero durante 24 meses para las mujeres tras un embarazo. Y hay que trabajar con las empresas en los planes de igualdad para que las mujeres tengan las mismas oportunidades y se favorezca sus inserciones.

P: Cómo está funcionando la cuota cero que han creado para los nuevos autónomos.

R: La acogida es buena, de momento van 5.000 solicitudes. Pero le daremos una vuelta al decreto porque hay que agilizar la tramitación. Habrá medidas complementarias, pero no sé si en 2024 porque nos hemos encontrado con una situación presupuestaria complicada.

P: ¿Por qué?

R: Se han comprometido en 2023 fondos de otros años. En 2024 tengo el 54% de los fondos de 2023. Estamos intentando solucionarlo.

P: ¿Y las rebajas de impuestos que han activado ustedes no redundan en ese problema?

R: Somos unos convencidos de que las rebajas de impuestos al final revierten en la generación de más riqueza, más empleo y más recaudación; pero de manera controlada para mantener los ingresos y los servicios básicos gratuitos como la sanidad y la educación. Nuestra política económica es liberal y en momentos de crisis entendemos que hay que bajar la presión fiscal para que la gente tenga más dinero y las empresas más oxígeno.

P: ¿Sin que se resientan los servicios públicos?

R: No es la intención recortar derechos ni servicios, como se dice. No viene la derechona a recortar, aquí venimos a gestionar los fondos públicos con eficacia.

P: ¿Hay que seguir escalando en la subida del salario mínimo?

R: Para subir más el salario mínimo tiene que subir la productividad de las empresas y que el empresario lo pueda soportar.

P: ¿La figura del fijo discontinuo ha dado estabilidad al mercado laboral?

R: Seguro que algunos trabajadores sí, pero está enmascarando las cifras reales de parados. Yo no estoy conforme con la reforma laboral y este es uno de los motivos. Hay que intentar que la gente tenga empleos estables e indefinidos.

P: Pero la realidad es que lo que crecían eran las contrataciones temporales.

R: Yo no creo que la figura del fijo discontinuo nos haya beneficiado.