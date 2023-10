Escolares frente al acoso: «¿Qué palabra lo define? Dolor»

No es ni mucho menos la primera vez que Juan Fernando Ramón Sánchez, guardia civil y psicólogo forense, se pone delante de un grupo de adolescentes para hablar de situaciones duras, pero reales: de las múltiples formas en las que se presenta el acoso escolar y de sus consecuencias. «¿Alguien podría definirme el acoso en una sola palabra?», pregunta nada más entrar en el aula en el que ya ha habido algún conflicto. «Dolor», responde rápidamente un alumno de 2º de la ESO. Es la única respuesta que recibe y es, sin duda, acertada: «Es dolor y está relacionado con la violencia porque el acoso siempre es violencia», subraya el especialista.

Ramón lleva decenas y decenas de charlas a sus espaldas, tanto a alumnos como a padres y madres. Lo hace de forma altruista y en su tiempo libre porque siente que su deber es ayudar y sabe que llega. Es viernes y hoy tiene una cita doble en el IES María Josefa Baraínca de Valdelacalzada, un pueblo pacense de apenas 2.700 habitantes pero con un instituto de enseñanza secundaria que supera los 400 estudiantes. Allí acuden alumnos principalmente de Guadiana y Pueblonuevo del Guadiana, pero también reciben estudiantes de FP de otros municipios próximos.

«Todos los años le avisamos para que venga a darnos alguna charla. Como centro educativo nos interesa la prevención, la protección y la educación y no podemos mirar para otro lado, el acoso es una realidad. Todos los cursos tenemos algún caso o alguna sospecha de acoso, ciberacoso o situaciones conflictivas. Es inevitable y el que lo niegue es que no lo quiere ver. No podemos vivir en contra de la realidad», expresa Aurora Vilá, la directora del instituto de Valdelacalzada.

Las estadísticas oficiales respaldan sus afirmaciones. Los últimos datos del Observatorio de la Convivencia Escolar recogen que durante el curso 2021-2022 en los centros escolares extremeños hubo 89 denuncias por acoso escolar, el doble que un año antes cuando había caído por la pandemia, y más de 70.000 casos de incumplimientos de las normas y conductas gravemente perjudiciales para la convivencia de los centros.

Esa realidad de la que Vilá y su equipo sospecha en ocasiones es dura para todos sus protagonistas y la quieren mostrar tal cual a sus alumnos. «Es que hay niños que incurren en cosas que no saben ni siquiera que son violencia, que son acoso y también delitos», insiste la directora.

«Hoy en día no hay ningún miedo a actuar en ningún centro y suelen hacerlo rápidamente ante este tipo de situaciones, otra cosa es que no sepan todo lo que ocurre, porque tenemos menores con 8 años con móviles que acceden a la pornografía ‘ad libitum’, que están siendo educados en conductas sexuales aberrantes y que utilizan las TIC sin conocer el alcance que puedan tener sus conductas en ella», añade Fernando Ramón.

Directo y cercano

Si había algunas dudas en el aire en la clase de 2º de la ESO de Valdelacalzada, este experto las zanjó el viernes:

-¿Si voy por un pasillo y me choco con alguien es acoso?, pregunta el especialista.

-No, responde la clase al unísono.

-¿Y si todos los días me choco con el mismo?

-Sí, contestan conjuntamente.

-¿Y si me río de alguien en un momento puntual porque me ha salido esa reacción aunque el otro no se ría y le pueda molestar?

-No, contestan algunos.

-¿Y si me río de él cada vez que lo veo?

-Sí, responde el aforo formado por una treintena de alumnos de 13 y 14 años edad.

Parecen tener claro los conceptos más básicos, aunque no todos y hay quien confunde el término homofobia con xenofobia.

Juan Fernando Ramón es todo un experto. Va al grano, es directo, usa un lenguaje claro y cercano y tira de casos reales que impactan a los estudiantes. Cuenta que el psicólogo que empezó a estudiar el ‘bullying’ -Dan Olweus- en el año 1972 lo hizo tras conocer el caso de un niño que acabó suicidándose porque no soportaba el sufrimiento. Y es que fue precisamente el suicidio de Jokin, el niño de 14 años que se arrojó al vacío en Hondarribia (Guipúzcoa) al no poder soportar el acoso escolar que sufría, el que marcó un antes y un después en la sensibilización social sobre el ‘bullying’ en España. «Ahí nos dimos cuenta de que no había protocolos».

Son casos llevados al límite, aunque reales. Pero por debajo, hay otros muchos comportamientos que igualmente hacen mella y causan dolor entre quienes se convierten en objetivo de burlas, golpes, discriminación, menosprecio... Porque el acoso es violencia pero puede ser físico, psicológico, de exclusión social o verbal, que es el más común según las estadísticas. «Insultar, poner motes, un menosprecio público, difundir rumores, comentarios racistas u homófobos son acoso escolar y son delitos», les advierte a los chavales.

En cualquiera de sus formas el que lo comete tiene una responsabilidad que puede llegar a ser penal. Eso ocurre cuando el agresor supera los 14 años, que es cuando un menor sería imputable y ya podría ser internado en un centro de medidas especiales, como el Marcelo Nessi de Badajoz, que a veces ha estado tan lleno, que ha tenido que alquilar plazas en Ciudad Real, asegura a la clase. «Pero por debajo de esa edad también se puede actuar con medidas de protección», advierte.

Si hay un tipo de acoso que en los últimos tiempos preocupa especialmente porque no para crecer y de copar titulares es el sexual. Lo dicen también las estadísticas: la última memoria de la Fiscalía de Extremadura señala que los delitos sexuales cometidos por menores de edad casi se han triplicado en un año, pasando de 28 expedientes incoados en 2021 a 73 en 2022, un 160,7% más. «Esto es una lucha sin cuartel. Nadie toca el cuerpo de nadie sin su consentimiento, eso es algo que debería estar claro, pero parece que no. Cuidado con bajar los pantalones a un compañero para hacer la gracia, eso no es una broma: si todos nos reímos menos yo, eso ya no es una broma. Ojo con hacer gestos obscenos, con exhibir los genitales a otra persona, eso es acoso sexual. Cuidado con hacer una foto a un compañero mientras se ducha estando de excursión. Todo eso es acoso sexual y es violencia y abuso de poder», espeta a una clase atenta y en silencio. Muchos se acordaron en ese momento de los desnudos de una treintena de niñas de Almendralejo creados por menores de entre 12 y 14 años con Inteligencia Artificial (IA) que han puesto a Extremadura en el foco nacional en las últimas semanas. «Esto es un delito de elaboración de material pornográfico y es una simple aplicación. Es un caso tremendo y el problema es la revictimización porque como en internet no tenemos el control de esas imágenes, quién te dice que dentro de 20 años no podrían volver a circular esas fotos», avisa a los adolescentes.

La participación se animó especialmente cuando Ramón se adentró en este capítulo de internet y habló del ciberacoso.

-¿Sabéis por qué es un tipo de acoso muy grave?, pregunta.

-Porque se humilla, dice un alumno.

-Porque es psicológico, responde otro.

--Y no solo por eso, sino porque si lo hago en redes se difunde, se viraliza y cada vez que veo en redes que se ríen de mí o alguien le da un ‘me gusta’ a una situación en la que no salgo favorecido, estoy sintiendo dolor. Por eso es tan tremendo y bestial el acoso en las redes, tenedlo en cuenta.

Internet, una cas de cristal

El guardia civil y psicólogo especialista advierte también a los estudiantes de los peligros de internet y de su funcionamiento a través de una simple entrada de cine: «esa entrada te dice el día, la hora, la sala y el asiento en el que tienes que ver la película que has elegido y esa entrada es la IP con la que funciona internet. En el cine el acomodador no sabe nuestro nombre ni nada sobre nosotros, en internet lo saben todo y cada vez que navegas vas dejando tu tarjeta de visita. Bucear por la red es como vivir en una casa de cristal, donde tus vecinos pueden ver todo lo que haces. El anonimato no existe en las redes», insiste.

Pese a la poderosa arma, la gran mayoría de la clase levanta la mano cuando se le pregunta si tienen móvil y redes sociales. «Muchos tenéis perfiles porque habéis mentido sobre vuestra edad porque la Ley de Protección de Datos no permite que un menor de 14 años se registre en una red social», sorprende Ramón a los alumnos entre risas. Y así lo reconocen: «Yo tuve que poner que nací en mil novecientos ochenta y pico», se escucha decir a una alumna entre el murmullo.

Pero pocos alzan el brazo cuando Ramón les pregunta si sus padres le piden ver sus teléfonos o tienen medidas de control parental. «Pues hay una sentencia del Supremo que dice que los padres podemos examinar los teléfonos de nuestros hijos menores. El Código Civil nos obliga a cuidaros y a educaros y difícilmente lo podemos hacer si no sabemos lo que estáis haciendo», les cuenta.

El especialista les habla también del ‘sexting’ (enviar fotos íntimas a través de internet), del ‘ciberstalking’ (hostigar o acosar a alguien mediante el uso de las TIC), del ‘grooming’ (práctica en la que un adulto se hace pasar por un menor en internet o intenta establecer un contacto con niños y adolescentes que dé pie a una relación de confianza, pasando después al control emocional y, finalmente al chantaje con fines sexuales) y de la ‘sextorsión’. «Pasa poco, pero como te suceda alguna vez te ha pasado para toda la vida, así que cuidado con aceptar amistades de desconocidos de forma online porque no sabemos quiénes son realmente».

Los espectadores

Con los conceptos claros y las lecciones aprendidas, Fernando Ramón insta a los alumnos a poner freno a cualquier tipo de acoso que sufran en sus carnes o vean entre sus compañeros, porque los protagonistas de un caso de acoso escolar no son solo el acosador y el acosado, en muchas ocasiones suele haber también espectadores. «Están los espectadores activos que refuerzan el comportamiento del agresor, echan gasolina al fuego e incluso les ayudan con insultos, burlas... Los espectadores puros, que observan la situación sin hacer nada, sin darle importancia, sin meterse porque creen que eso no va con ellos; y por último, los espectadores que buscan ayuda, que se lo cuentan a un profesor, a sus padres... Todos estamos obligados a socorrer a alguien cuando está en peligro. No hace falta meterse en la pelea, basta con buscar ayuda», les dice. «Y, ojo, el acoso escolar es tanto dentro como fuera del centro», aclara.

Con esta clase extraordinaria, Fernando Ramón ayuda a los centros educativos y a sus docentes en la ardua tarea de la concienciación y la prevención intentando que los menores sean más conscientes tanto de la realidad que les rodea, como del alcance de sus conductas dentro y fuera del universo de internet, donde la intimidad y el anonimato son caldo de cultivo para el acoso. «El problema es el uso del móvil, la tecnología es buena, lo malo es el uso», señala.