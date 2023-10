«El porno les enseña que el hombre se excita siendo agresivo y la mujer siendo sometida»

Hace 43 años que escribió un artículo sobre el problema de dejar la educación sexual en manos de la pornografía pero José Luis García, psicólogo clínico especializado en sexología, nunca pensó que esto llegaría tan lejos. Ya jubilado de la consulta, realiza talleres, da charlas y dirige un experto universitario sobre pornografía. Es además muy activo en las redes sociales, desde donde intenta alertar sobre los peligros del porno que provoca, dice, casos como los de los falsos desnudos de Almendralejo o los de acoso en un colegio de Montijo, a los que, de hecho, ha hecho referencia en varias ocasiones en sus perfiles.

El porno se consume desde los 9 años ¿Cómo llegan niños tan pequeños a acceder a estos contenidos?

Todos los niños y niñas necesitan conocer una serie de hechos básicos sexuales y afectivos para conocer su cuerpo, su desarrollo corporal, sus sensaciones, sus emociones, sus sentimientos,… Sobre todo en una sociedad hipersexualizada, donde el sexo está por todos los sitios. Los niños se hacen preguntas, todos los niños de todas las épocas se han hecho preguntas sexuales, porque el sexo le interesa a todo el mundo, es una motivación de la conducta humana desde hace millones de años. Lo que ocurre es que los papás, las mamás y los profesores no responden a esas preguntas y los chicos y las chicas la buscan fuera. Esto ha ocurrido en todas las generaciones.

¿Por qué, si ha ocurrido siempre, ahora está generando tantos problemas?

Internet ha dado un vuelco a todo esto. El aprendizaje de los hechos sexuales ha cambiado radicalmente porque ahora un niño tiene acceso a cualquier tipo de información, a vídeos de contenido brutal hasta límites insoportables, sin ningún control. La mayoría de los niños españoles consume pornografía, en torno a un 90%.

¿De qué edades estamos hablando?

De todas las edades. El último informe de Baleares habla de un 90% de adolescentes que consumen pornografía mientras el 15% de sus padres lo reconoce. Hay una doble autopista: los chicos van por un lado y los padres van por otro, no se enteran de la misa a la media de lo que está pasando en internet ni de cuántas fotopollas reciben sus hijas ni cuántas demandas de Only Fans ni cuántos vídeos de tetas o de brutales violaciones ven sus hijos.

¿El problema entonces es que está al alcance de cualquiera, sin restricción?

El chaval va a buscar información y, si no la busca, el porno le va a buscar a él porque la industria del porno está capacitada para buscar a clientes, cuanto más vulnerables y precoces mejor.

«El poder adictivo del porno es extraordinario, es de las drogas más poderosas que existen»

¿La solución podría pasar por regular el acceso a la pornografía?

¿Está el alcohol regulado en España? Hay una cierta regulación pero vete un jueves a un botellón y a ver cuántos menores hay. Hay que poner controles pero son insuficientes porque los chavales van a buscar cómo circunvalar esas normas y, en el caso del porno, aunque se pongan controles en casa, en la calle no hay, en los videojuegos no hay,… Y hay porno por todos los sitios a disposición de cualquiera. Lo importante no es eso, hay que capacitar.

¿Capacitar en qué sentido?

La pornografía violenta desaparecerá cuando deje de consumirse, por eso lo que tenemos que hacer es decirle a nuestros jóvenes que no consuman ese tipo de pornografía y sí otro tipo de películas eróticas. El deseo sexual necesita estímulos sexuales, pero hay que saber distinguir entre estímulos sexuales saludables y los que no lo son. No es igual un aguardiente de 60 grados que una cerveza sin alcohol. El problema es que no hay películas eróticas adaptadas a los jóvenes. Y nadie hace nada, los políticos se quitan el muerto de encima, los padres y los profesores también y al final lo que ha ocurrido en Almendralejo o en Montijo seguirá ocurriendo en España.

¿Es adictivo el porno?

Su poder adictivo es extraordinario. Creo que es una de las drogas más poderosas que existen de siempre porque la naturaleza quiere adictos al sexo. La naturaleza quiere que tengamos relaciones sexuales y cada vez más y con más personas, esa es la finalidad biológica. Otra cosa es que los adultos podamos tomar decisiones. Valoramos las ventajas e inconvenientes, pero un joven no tiene esa capacidad, su cerebro está inmaduro.

¿Cuándo podríamos adquirir esa madurez?

Hasta los 25 o 26 años el cerebro humano no madura en su totalidad. Por tanto, no tiene la capacidad de ver el sentido de lo que está viendo, únicamente siente que su cuerpo está excitado. En la serie Generación porno uno de los chavales descubre por primera vez el porno y dice: «¡Qué maravilla! ¿Qué droga es esta?». Otro dice que el primer día que tuvo relaciones sexuales con una chica estaba esperando a que ella le hiciera una felación y, como no se producía, empezó a mosquearse pensando que habría hecho algo mal. Todos los chicos y todas las chicas tienen un modelo de comportamiento sexual en su cabeza que lo han aprendido en el porno.

¿Qué consecuencias puede tener ese reflejo de la pornografía?

Muy graves, sobre todo en niños y niñas sin educación sexual, que es fundamental. Si la hubiera, probablemente esto tendría otro cariz. El porno tiene tanto éxito porque excita, da placer y es gratis. Tiene consecuencias también a nivel de prostitución, el consumidor de porno acabará probablemente también consumiendo prostitución porque con su pareja, con la que va a tener problemas, ya no le va a excitar porque está acostumbrado a otras cosas. Su cerebro pide más y tiene que ir a una chica pobre, que viene de un país pobre y que por 30 euros le hace lo que él quiera. Hay también un consumo asociado al alcohol, tabaco y drogas, alteraciones emocionales, problemas de ansiedad y una conducta sexual irresponsable. El preservativo no existe en el porno, el mensaje que se da es que follar a pelo es lo mejor. Han crecido un 243% las enfermedades de transmisión sexual.

¿Cómo tiene que ser esa educación sexual?

Obligatoria desde Primaria hasta la ESO adaptada a la edad e impartida por docentes del colegio capacitados (formados en sexología y pornografía). Y que garantice que todos los niños van a recibir unos mínimos contenidos científicos y profesionales.

¿Qué mensajes les enseña el porno?

El porno ofrece una serie de mensajes muy perversos. El primero es que el hombre siempre consigue su objetivo de tener relaciones sexuales y de penetrar a la mujer. En ninguna de las películas porno que he visto he visto a un hombre que desista de su objetivo, en todas acaba penetrando en la boca, en el trasero o en la vagina de la mujer. Por tanto, el mensaje que dan a los chavales es que es muy fácil follar, todas las tías lo están deseando, basta con forzar un poquito. Ese es el segundo mensaje peligroso, que erotiza la violencia y nos dice que el hombre se excita siendo agresivo y que la mujer se excita siendo sometida, siendo humillada, siendo agredida,…

¿Como padres, cómo podemos abordar esto y desde qué edad?

Si le vas a comprar un móvil hay ya que decirle todos los riesgos que va a tener y hay que acompañarle en ese proceso. No le des un coche de fórmula 1 sin preparación. A los 6 años ya empiezan algunos chavales a ver porno así que, al menos a esa edad, ya tendrían que tener una mínima información. Pero es que voy más allá, la educación sexual comienza mucho antes, en el momento en que un niño nace, porque va a ver y a aprender todo lo que está a su alrededor. La relación con sus padres es fundamental, así como la relación que tienen los papás entre ellos es fundamental. Yo les digo a los papás y a las mamás que se besen delante de sus hijos, que se toquen, porque eso es una buena oportunidad para hablar de ese tema con los hijos y decirles que papá y mamá se quieren, tienen relaciones sexuales y que jamás se agreden y jamás utilizan la violencia. Y aprovechar para decirles que nunca ellos utilicen la violencia. También tenemos que responder a las preguntas que los hijos hacen, las primeras empiezan a los 3 años. No esperemos hablar con nuestros hijos y que confíen en nosotros a los 14 años si antes no hemos hecho nada.