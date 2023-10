¿A qué edad y por qué empezó a practicar halterofilia?

Empecé en este deporte con 25 años, a raíz de practicar CrossFit. En 2018 me apunté a mi primer campeonato de España y conseguí subirme a un podio nacional sin saber muy bien ni cómo iba, ni cómo eran las puntuaciones, ni lo que tenía que hacer. Con el paso del tiempo, fui mejorando los niveles de fuerza hasta conseguir ser atleta en este deporte.

Aunque Lydia Valentín sea una deportista muy conocida, en la halterofilia hay muy pocos nombres de mujeres que suenen. ¿Cree que es importante que tanto los niños como las niñas tengan de referencia a mujeres deportistas?

Sí, claro. La referencia viene seguido de los méritos deportivos que uno logra, a Lydia Valentín se le conoce por haber sido campeona del mundo y haber ganado muchas medallas olímpicas. Si es cierto que en el panorama nacional, a los que estamos vinculados con la halterofilia nos suenan muchos más nombres a nivel masculino y a nivel femenino. En cualquier caso, tener alguien a quien admirar, siempre es positivo.

¿Tienen visibilidad las mujeres que practican halterofilia actualmente?

Precisamente, Lydia Valentín ha abierto mucho el campo a la mujer con todos los éxitos conseguidos y ahora mismo, el deporte de fuerza ha dejado de ser un tabú para las mujeres. De hecho, el número de licencias federativas femeninas es igual o incluso más que la de los hombres.

¿Alguna vez ha sentido estar practicando un deporte de hombres?

Qué va, siempre he estado vinculada al deporte y en ninguno de los que he practicado, he sentido que fuera cosa de chicos. Yo estudié ciencias del deporte y me acuerdo de practicar deportes que nunca había hecho, siempre de manera uniforme a la hora de estar chicos con chicas. He crecido con la igualdad en el deporte, de pequeña estuve en un equipo de tenis en el que habían chicos y chicas, y éramos todos iguales.

¿Cree que tiene algo que ver el género con el talento?

En absoluto. Tanto mujeres como hombres nacen con unas capacidades y cualidades físicas y si las explotas puedes llegar al alto rendimiento. Tienes que tener esas cualidades y tienes que querer explotarlas para poder sacar tu máximo rendimiento, seas mujer o hombre.

¿Y la edad ? ¿Influye en el talento?

En esto yo misma voy al contrario de lo que se suele dar normalmente. La gente empieza desde bien pequeña a entrar en los centros de alto rendimiento para sacar su máximo partido. Si es verdad que muchos atletas se ven obligados a abandonar su carrera lesionados por haber empezado el alto rendimiento a una edad temprana . Yo empecé con 27 años y diría con total seguridad que se puede empezar en un deporte siendo mayor siempre y cuando tengas la capacidad y las ganas de querer entrenar al máximo nivel.

¿Qué papel juega la salud mental en un deporte de fuerza? ¿Cómo se prepara mentalmente para las competiciones?

Yo creo que es el papel que peor llevo. Entrenar y levantar kilos en el día a día es fácil, pero exponerte en una competición donde toda la preparación para una competición, se resuma en tres segundos que es lo que dura un movimiento, es complicado de gestionar. El papel mental es súper importante, hay que trabajar pensando en el tipo de competición a la que te vas a enfrentar, porque no es lo mismo la cabeza en un campeonato nacional que en un mundial. Cuando el nivel de la competición sube, la exigencia cada vez es mayor y la cabeza te juega malas pasadas.

¿A qué considera que se deben sus éxitos deportivos?

A mi disciplina en el día a día, al trabajo duro. Considero que el haberme creído que podía estar al más alto nivel, es lo que me ha hecho llegar. Hay que creérselo para que ocurra.

Hablando de fuerza... ¿Qué se la da?

Esas pequeñas metas que intento ponerme en cada entrenamiento. Depende de muchos factores conseguir objetivos a largo plazo y desde el pasado mundial, me propuse pequeñas metas que me hicieran feliz en el día a día para sacar ese disfrute que yo tenía cuando empecé a entrenar.

Siendo cacereña, ¿qué siente al llevar la bandera extremeña y española por todo el mundo?

La primera vez que yo me subí a un podio europeo y me dieron la bandera de España fue alucinante. Parece una tontería, pero estás representando a todo un país. A día de hoy parece que si usas la bandera fuera del contexto deportivo, te metes en un contexto socio-político. Entonces, el ser deportista y poder llevar a tu país al más alto nivel, es emocionante. Para mí, la mejor experiencia ha sido subirme a un podio y haber representado todo lo que ello conlleva.

¿Qué le queda por conseguir deportivamente?

Como a cualquier deportista de alto rendimiento, me gustaría llegar a unas olimpiadas. Pero hay mucho que conseguir, me gustaría subirme a un podio europeo al año que viene, intentar pelear las medallas y mejorar la clasificación olímpica en este ciclo que está siendo muy duro porque cada vez sale más gente levantando kilos y poniendo la marca más alta.

¿Cómo imagina el futuro de la halterofilia?

Ahora que se sabe que la halterofilia va a seguir en el programa de las olimpiadas de Los Ángeles de 2028, espero que la halterofilia crezca de tal manera que pueda equipararse con el atletismo. Esto puede suponer que haya más participación y a nivel nacional, es muy buena noticia porque la marca cada vez será más alta y sacaremos a los mejores atletas.

