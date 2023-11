Un año del asesinato de Imane: «Necesitamos enterrar a mi hija»

Todavía tiene la foto de su hija sosteniendo en brazos a su nieto en su perfil de Whatsapp. Mostafa Saadaoui la puso hace justo un año, cuando se enteró de que su marido la había asesinado, y todavía es incapaz de cambiarla. Es su forma de recordarla. Así fue la última imagen que guarda de Imane pues poco antes de que Badr Saadaoui acabara con su vida habían conversado por videollamada, donde vieron al bebé, que entonces tenía 14 meses, acurrucado sobre el pecho de su madre. Tras aquella llamada comenzó una pesadilla de la que aún hoy no han despertado.

Imane y su marido eran primos hermanos, aunque habían mantenido poca relación familiar porque Badr Saadaoui se marchó de Marruecos con 12 años. Imane siempre estuvo enamorada de él, así que comenzaron a estrechar lazos a través del teléfono móvil, hasta que Badr se trasladó a Casablanca (Marruecos) para pedirle matrimonio. Se casaron y se marcharon del país marroquí. Terminaron en Valencia de Alcántara (Cáceres), donde decidieron iniciar una nueva vida, pero nunca fue lo que ella esperaba. La maltrataba, al menos así se lo contó a sus padres. Llegó incluso a denunciarle, pero luego retiró la denuncia por miedo al qué dirán, ya que Imane estaba separada de un matrimonio anterior en Marruecos, con el que había tenido otra hija, y pensó que lo mejor era darle otra oportunidad. Él le prometió que cambiaría.

Volvió a casa y se quedó embarazada. Al principio todo parecía ir bien, al menos así lo veían también las personas del entorno. Hasta que la noche de Halloween él decidió acabar con ella. Su marido estuvo toda la tarde en un bar de la localidad cacereña donde residían y pasada la media noche, cuando regresó a la vivienda, la asesinó de varias puñaladas.

Fue una de las mejores amigas de Imane en Valencia de Alcántara la que llamó a sus padres para informarles de lo sucedido. Fue un shock pero desde ese día se pusieron a trabajar con la embajada en lograr los permisos para trasladarse a España y poder hacerse cargo de su nieto. En aquel momento los servicios sociales asumieron su tutela y fue internado en un centro de menores. Llegaron al municipio cacereño un mes después (en el puente de diciembre del año pasado) con dos objetivos: gestionar la custodia de su nieto y llevarse el cuerpo de su hija a Marruecos para darle sepultura. Esto último era el único deseo de la otra hija de Imane, que les había pedido que no regresaran sin ella. Quería tener cerca a su madre pero a día de hoy, un año después, siguen sin poder enterrarla.

Dos autopsias al cuerpo

Tras el asesinato el juzgado que se encarga de instruir el caso dictó una providencia en la que prohibía sacar el cuerpo de España por si hubiera que practicar más diligencias (se ha sometido ya a dos autopsias). Todavía sigue activa esa orden, por lo que el cuerpo permanece en un tanatorio de Almería, donde fue trasladado después de que se le practicara la primera autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Cáceres. No podía quedarse ahí por cuestiones de espacio. Será la administración de justicia la que se haga cargo del coste del mantenimiento del cuerpo en el tanatorio. «Ha sido un año muy duro. Mi hija lleva un año en una nevera. Necesitamos enterrarla para estar tranquilos», dice el otro lado del teléfono el padre de Imane, Mostafa Saadaoui, traducido por una tercera persona.

«Mi hija lleva un año en una nevera. Queremos que se haga justicia y cerrar esta pesadilla que no quiere terminar» Mostafa Saadaoui - PADRE DE IMANE

Necesitan que se haga justicia y cerrar por fin este capítulo para descansar. De momento se alargará. El juzgado ha solicitado la ampliación de la instrucción, a lo que se une que el acusado ha cambiado de abogado, lo que puede dilatar más el proceso. «El hecho de cambiar el abogado del asesino es un juego para prolongar el tiempo del procedimiento y ganar tiempo para buscar salidas a favor de él», afirma la familia en un comunicado que han hecho llegar a este diario justo antes de mantener una conversación telefónica. «Todos esos trucos tras el transcurso de un año del asesinato de mi hija y la acumulación de todas las pruebas inherentes al caso solo dañan a la familia de la víctima de modo psíquico, social y económico, sobre todo a sus hijos, que todavía no se pueden beneficiar de cualquier servicio aquí en Marruecos», porque no hay sentencia.

Sí consiguieron llevarse a su nieto, que ya ha cumplido los dos años. Estuvo siete meses en el centro de menores pero en el mes de julio les concedieron la autorización para hacerse cargo de él y se lo llevaron a Marruecos. «Se ha adaptado muy bien. Está muy bien con su hermana», afirma Mostafa. Aunque todavía esperan a que Marruecos termine los papeles para finalizar el proceso de custodia (por parte del estado español está todo concluido).

Tras siete meses en Valencia de Alcántara, los padres de Imane abandonaron la ciudad para regresar de nuevo a Casablanca y hacerse cargo de su otra hija y de su nieta mayor. No olvidan lo recibido en Extremadura: «Queremos agradecer al pueblo de Valencia de Alcántara y a sus vecinos, nos hemos sentido apoyados por nuestros paisanos», reconoce el padre de Imane.

Mientras tanto el acusado se mantiene en prisión provisional, a la espera de que se celebre el juicio. De momento no hay fecha pues primero es necesario que el juzgado cierre la instrucción, que no será antes de seis meses porque el caso está pendiente todavía de practicar más pruebas). Después se dará traslado a las partes para que emitan sus escritos de acusación, tras lo que se fijará una fecha para el juicio oral. Badr Saadaoui será juzgado por un tribunal del jurado y la familia de Imane solo espera su condena: «Necesitamos que se haga justicia y cerrar el caso para cerrar esta pesadilla que no quiere terminar».