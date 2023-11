Digitalizarse o morir

José Miguel Espinar regresa al camposanto de Valdelacalzada, como cada año, para embellecer la tumba de su abuela en el día de su cumpleaños. Hace tiempo que se esfumó el último vínculo que mantenía con este pequeño pueblo pacense de apenas 2.700 habitantes, al que sólo acude para honrar la memoria de su abuela. Pero en su última visita se topó con algo diferente: el camposanto había sido digitalizado. Había un pequeño tótem de piedra con un QR que te lleva directamente a una web denominada ‘Eternos’, una especie de red social del recuerdo donde pudo comprobar con tristeza que su maestro, Don Aureliano, había fallecido recientemente.

Valdelacalzada fue el primer pueblo de colonización dentro del Plan Badajoz y pionera en la instalación de regadíos; también ha sido uno de los primeros pueblos pequeños de Extremadura en abrazar la era digital en el ámbito de las pompas fúnebres. La app de ‘Eternos’ permite buscar a los fallecidos y dónde reposan sus restos. También hay un apartado dedicado a los personajes ilustres del cementerio y te permite rastrear los primeros colonos.

La digitalización ha llegado para quedarse en este ámbito, impulsada sobre todo por la necesidad, ya que la pandemia de la covid obligó a sortear confinamientos para idear funerales por Zoom y pésames online. De un tiempo a esta parte, ya es habitual encontrarse en los tanatorios de Extremadura con un tótem digital que permite homenajear al fallecido, enviando (a través de una persona, normalmente un familiar, que controla el caudal) fotografías para el recuerdo y mensajes de condolencia. Asistimos a un carrusel de imágenes del difunto, junto a su nombre y otra posible información relevante: su lugar y fecha de nacimiento, el día de la defunción y la hora y el lugar del sepelio.

De ritos y muerte

El área funeraria se está actualizando dentro del mundo online y desde que finalizó la pandemia es posible contratar un servicio funerario de forma telemática en portales de grandes empresas. Pero, aún así, la muerte sigue provocando un rechazo frontal en nuestra sociedad. «Hemos matado a la muerte», sentencia Israel J. Espino, especialista universitaria en Mitología y antropóloga de las creencias entre dioses y monstruos, como a ella misma le gusta definirse.

«Ha habido un desapego cada vez mayor de la muerte, de no querer verla, de intentar anularla. Eso supone un daño grande para los más pequeños que crecen sin ese conocimiento; sin darse cuenta de que la muerte forma parte de la vida y que hay que saber atravesar ese duelo que nos deja la marcha de un ser querido. Nos estamos encontrando con generaciones que no tienen herramientas emocionales para enfrentarse a la muerte. Si hasta Disney se está planteado una versión de ‘Bambi’ en la que se elude la muerte de la madre (risas) … Es tremendo. En la antigüedad se cogía a los recién nacidos y se los pasaba por la lápida de un recién fallecido. Es una tradición macabra si la vemos con los ojos de hoy en día», muy apropiada para estas fechas de Halloween y Todos los Santos, «pero, en realidad, lo que se hacía era normalizar la muerte. Antes se velaba a un muerto durante días en las casas y los más pequeños estaban acostumbrados a ello; crecían con ese conocimiento y lo asimilaban».

Cibermemoriales, cementerios virtuales… La tradición funeraria en España se ha modernizado, pero se sigue manteniendo esa relación directa con la tristeza, el drama y la solemnidad. El cambio tecnológico se está normalizando, pero no así el ritual. Hasta antes de ayer el sector funerario se había quedado en el siglo pasado, y la clave pasa por poner el foco en el homenaje y no en la tristeza. Y aquí es donde las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental. «En las sociedades tradicionales, la muerte no se ocultaba, y los muertos permanecían presentes en el ámbito social de los vivos. La muerte era algo visible, público, expuesto. Ahora, los cementerios están a las afueras. Cierto es que se hizo por una cuestión de salubridad, pero en la modernidad se pasa a vivir de espaldas a la muerte, excepto en días y fechas claves como el 1 de noviembre», expresa Israel J. Espino.

Trascender

Lo que no cambia con el paso de los siglos es nuestro deseo de trascender, de hacernos (de alguna manera) eternos. «Me he dado cuenta de que en el fondo creemos lo mismo en cuanto a la muerte que los antiguos romanos o celtas; incluso si nos remontamos a la época neolítica. Se ansía la trascendencia por la necesidad de creer que hay algo después de la muerte».

«Lo que va mutando es la manera de relacionarnos con la muerte». Esa idea de trascendencia también está muy ligada a un ámbito en el que Espino se mueve como pez en el agua: los espíritus y fantasmas. No en vano, es autora del libro ‘Gente de muerte y otros cortejos sobrenaturales’. «A la gente le gusta creer en los espíritus porque eso significa que hay algo después de la muerte», lo que entronca con esa idea atávica de trascender. Toda esta parafernalia ha dado lugar a un creciente interés por lugares tétricos y espectrales que nunca antes se habían incluido en visitas guiadas .

«Nuestra forma de relacionarnos con la muerte va mutando, pero la necesidad de trascender es fija»

El cronista Fernando Jiménez Berrocal lleva varios años realizando un tour histórico y didáctico por el camposanto cacereño por estas fechas. Lo hace dentro de las Jornadas Góticas que organiza el colectivo Norbanova en un mes tradicionalmente fúnebre y es la actividad que más éxito tiene. Porque el llamado ‘necroturismo’ ya no es sólo una excentricidad para aquellos que se acercan a ver la tumba de Jim Morrison en el cementerio parisino del Père-Lachaise (que también alberga las tumbas de Molière y Oscar Wilde), sino una opción que se está normalizando para conocer nuestro pasado. El actual camposanto cacereño data de 1843, «en esas fechas ya comienzan los enterramientos en este espacio». Un enclave que, en su parte más antigua, ofrece «arte funerario, panteones, capillas y la opción de conocer los tipos de enterramientos: a 2 metros bajo tierra, panteones, el limbo para niños sin bautizar... Es un espacio que documenta la historia de Cáceres», que trasciende lo gótico y lo macabro, que estas fechas adquieren protagonismo, y «donde se puede observar la genealogía; el necroturismo es otra forma de conocer el pasado de los pueblos», comenta Fernando Jiménez Berrocal.

El camposanto cacereño incluye una amalgama de epitafios con oraciones, poemas, textos en latín, proverbios africanos, biografías, declaraciones de amor y hasta citas agoreras que te hacen recordar la máxima del ‘memento mori’. «Para entender el pasado de las ciudades hay que visitar los camposantos. Ofrecen un caudal impresionante de nombres, fechas, costumbres... Las lápidas son documentos epigráficos con información biográfica a veces exclusiva. El recinto es una enciclopedia, un gran archivo», asegura el cronista cacereño.

«Hemos matado a la muerte; pero hay que normalizarla porque forma parte de la vida y hay que enfrentarlo»

Israel J. Espino también hace lo propio en el camposanto emeritense, que data de 1868, donde hay «lápidas preciosas, con mucho simbolismo; hemos perdido el simbolismo funerario y es una pena», comenta la antropóloga, que destaca una lápida con una corona con violetas y rosas, «que significa que es una tumba infantil, de una niña que murió con dolor». Berrocal y J. Espino destacan cómo los enterramientos se han perdido (casi también la figura los enterradores; los antiguos QR que indicaban a las personas donde estaban las lápidas de los fallecidos que se buscaban), «por una cuestión de falta de espacio y cambio de hábitos; se han popularizado los nichos y cada vez hay más cremaciones. Si se siguiera enterrando al ritmo de antaño el cementerio de Cáceres necesitaría hacer una ampliación diez veces mayor que la actual», asegura Jiménez Berrocal.

De hecho, si viajamos a otras latitudes nos encontramos cómo en China se están fomentando, no ya los nichos, sino los cementerios digitales, dado que se están volviendo cada vez más caros a medida que la tierra urbana se vuelve escasa y costosa. El envejecimiento de la población (y Extremadura es una región muy envejecida, aunque ciertamente con mucho terreno), y las nuevas tecnologías hacen pensar que los tiros puedan ir por ahí. Los velatorios digitales ya fueron una opción para aliviar el último adiós por el coronavirus. Y los cementerios virtuales no son ninguna novedad. El actual culto a la conectividad provoca (un mantra que se repitió durante la pandemia) que estemos menos solos. Y la digitalización que, cada vez, estemos menos muertos. Gracias a la huella digital y la Inteligencia Artificial (IA), en un futuro no muy lejano podremos aspirar a ser eternos como las antiguas estrellas del celuloide, que reviven en las pantallas.