La Junta no pedirá que a Extremadura se le condone la deuda

Rechazo absoluto e indignación por las consecuencias que podría tener: «No hacen sino perpetuar los agravios históricos a nuestra comunidad». Es la respuesta que da la Junta de Extremadura ante el acuerdo a nivel nacional entre PSOE y ERC para caminar hacia la formación del nuevo Gobierno central. El mismo implica condonar a Cataluña una parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que se traduce en unos 15.000 millones de euros (un 20% del montante total). Y esa medida podría beneficiar a Extremadura si se aplicara de manera similar a otros territorios. No obstante, desde el Ejecutivo regional aseguran que no se pedirá; tienen claro que no solicitarán el ‘perdón’ de esa deuda (en el caso extremeño es de 2.288 millones de euros). Esa filosofía no va en la línea de lo expresado por el PP a nivel nacional, que sí se plantea extender esa medida a todas sus autonomías.

De este modo, desde la Junta subrayan: «La deuda no sería perdonada al resto de regiones por igual. A diferencia de Extremadura, la de Cataluña no responde a una infrafinanciación, sino que radica en la mala gestión». Y añaden: «Extremadura no aprueba que se premie a ninguna comunidad que no haya cumplido con sus deberes y responsabilidades. El Ejecutivo extremeño tiene un compromiso con la defensa de la igualdad entre españoles y entre territorios, tal y como recoge nuestra Constitución». Hasta ahí la respuesta oficial. En sus redes sociales, la presidenta de la Junta, María Guardiola, también ha querido pronunciarse al respecto. Lo hizo el pasado jueves alabando la actitud del expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, uno de los socialistas históricos que está en contra del pacto con los partidos nacionalistas: «Quiero agradecer públicamente al presidente Ibarra su claridad y valentía en defensa del Estado de Derecho y de las instituciones que nos representan a todos. La lealtad a España y a Extremadura nos unirá siempre», dejó escrito. Ayer también insistió en la idea de un «acuerdo absolutamente indigno, que supone demoler el principio de igualdad entre las comunidades autónomas». Y además respondió al también socialista Guillermo Fernández Vara, su antecesor en el cargo: «Habrá gobierno y lo pagaremos muy caro todos los españoles. Se perpetrará un ataque inédito a nuestra democracia, se aplastará la igualdad entre regiones y se premiará a delincuentes. Y todo ello con tu connivencia y aplauso. Increíble». Réplica La réplica de Guardiola era a un comentario de Vara en el que daba su apoyo a este pacto. Concretamente, dejó escrito en sus redes: «Habrá gobierno. En unos meses habrá presupuesto. España habrá conseguido que los que antes la querían romper ahora se sumen a hacer posible su presente y su futuro. Ese es el cambio. Con el PP hacían referéndum y declaraciones de independencia. Ahora se implican en un futuro en común». Se refería a que esos hechos ocurrieron bajo el mandato del popular Mariano Rajoy. Lo cierto es que las negociaciones para lograr una investidura, centradas en los acuerdos necesarios del PSOE con los partidos independentistas de Cataluña (Junts y ERC) para poder formar gobierno, están salpicando la política nacional y regional. Y están haciendo revolverse por dentro a las propias formaciones implicadas, como es el caso de la socialista. La ley de amnistía para los implicados en el procés así como la citada condonación de la deuda son las claves. Ambas medidas indignan a PP y Vox en la región, pero no todo el seno del PSOE extremeño está de acuerdo con las mismas. El malestar lo ha hecho público Ibarra, pero no es el único. «Hay muchas sensibilidades», resume Soraya Vega, portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura. No obstante, tiene claro que en la consulta a la militancia puesta en marcha por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la respuesta va a ser positiva; confía en que desde la región se avalará ese acuerdo con los partidos nacionalistas para que la nueva legislatura arranque lo antes posible. La hemeroteca También recuerda Vega que tanto Junts como ERC perdieron porcentaje de votos en las últimas elecciones con respecto a 2019 para evidenciar que el nacionalismo está perdiendo fuerza. Y añade que los resultados de las urnas dibujaron un panorama claro: «La única solución es sentarse a dialogar». Cuando se le pregunta por la posición actual de Vara, sobre todo porque el expresidente extremeño aseguró en 2016 que si Pedro Sánchez pactaba con los independentistas se iba del partido, Vega lo justifica así: «El contexto determina la acción política. Esta España no es la misma».