Elena Manzano: «Los presupuestos serán los más sociales que se han visto en mucho tiempo»

Hacer una «revisión integral de todo el sistema tributario» autonómico para que sea más «justo» y elaborar unas «cuentas saneadas» en las que el gasto «se centre en lo verdaderamente importante» y que permitan que los extremeños tengan «unos servicios de calidad». Son los dos principales retos que Elena Manzano (Cáceres, 1981) se fija para su gestión esta legislatura al frente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Y a través de ambos, incide, conseguir un mismo objetivo: fijar y atraer población a la comunidad autónoma.

¿Cuál considera que era la situación de las cuentas autonómicas cuando accedió al cargo?

Lo que más me ha preocupado es el ámbito de los fondos europeos. Ahí teníamos una situación terrible que supondrá que ahora haya que duplicar los esfuerzos para poder afrontar lo que queda por delante. Tenemos hasta el 31 de diciembre para ejecutar los programas operativos que se cierran. En el resto de ingresos y de medidas que se habían adoptado, también había una dejadez total. Durante los últimos años no se ha realizado una política tributaria adaptada a la realidad de las familias y de los extremeños. Teníamos un IRPF situado en los tipos más altos de prácticamente toda España en el segundo tramo, para rentas de hasta 20.200 euros. Y con catorce incentivos fiscales que solo significaban un millón de euros en los presupuestos, deducciones que nadie se conseguía aplicar. Creo que en los últimos años no se ha hecho una política tributaria adaptada a las necesidades y la capacidad económica que tenemos aquí, sino que se ha articulado una auténtica política fiscal de expulsión, con un gravamen muy importante en el Impuesto de Patrimonio, reduciendo el mínimo exento hasta los 500.000 euros para que estos contribuyentes paguen más, expulsando a los que tienen un cierto nivel de renta, que pueden consumir más aquí. Se ha conseguido justo lo contrario de lo que el Gobierno de María Guardiola pretende hacer, que es atraerlos a todos. A través de la fiscalidad se puede fijar y atraer población.

¿Cree que sigue habiendo riesgo de que se pierdan fondos europeos?

Estamos trabajando todas las consejerías para que eso no sea así. Lo primero que hicimos al tomar posesión fue ver cuál era el escenario, sentarnos con todas ellas y decirles lo mismo: hay que gastar, pero hacerlo bien para que ese gasto pueda ser luego verificado y certificado y no se pierda ni un céntimo. Pero ya hay cosas que no se van a poder hacer con esos fondos europeos. ¿Qué pasa con la ronda sur de Cáceres? Teníamos una dotación, pero como es algo que ya no puede pasar al siguiente programa, hemos perdido la opción de financiarlo por ahí y los veinte millones ahora los vamos a tener que financiar con recursos de nuestra propia comunidad autónoma. En el siguiente presupuesto va una partida para ello. El problema de esto es que los proyectos se pueden financiar con unos recursos y, si no los ejecutamos, pero queremos que salgan porque ya han sido iniciados, ahora los tenemos que pagar con dinero de los extremeños que podía ser destinado a otros servicios que son también muy necesarios. Hemos reforzado también una dirección general que estaba olvidada, con la incorporación de dos personas.

¿Cómo está siendo la relación con el Ministerio de Hacienda?, ¿ha tenido algún contacto ya con la ministra?

Lo hemos intentado todo, porque ante todo creemos en el respeto institucional. Para mí respetar la institución que represento es básico, frente a cualquier posición política. Desde el primer momento hemos intentado contactar con ellos porque queríamos tramitar los presupuestos lo antes posible sabiendo que ya llegábamos tarde cundo tomamos posesión. Hemos solicitado mediante carta en primer lugar que nos transmitiesen el importe de las entregas a cuenta y no hemos recibido ninguna respuesta desde el ministerio y hemos vuelto a reiterar esa petición hace pocas semanas. Creo que es urgente que se convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera, que, con la nueva composición territorial que hay después de las elecciones autonómicas, nos sentemos frente al Estado y abordemos cuestiones esenciales para las comunidades. Y es algo que no sé si va a realizar esta ministra desaparecida, si lo tiene previsto, pero por lealtad institucional es lo primero que tendría que hacer.

«Es urgente que se convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera que, con la nueva composición territorial que hay después de las elecciones autonómicas, aborde cuestiones esenciales para las comunidades»

En estos primeros meses de gobierno han aprobado una rebaja en los tramos autonómicos del IRPF, eliminado el Impuesto de Patrimonio y anunciado recortes en otros tributos. Para 2024 las previsiones son de un aumento coyuntural de los recursos, pero luego, ¿cómo se compensará el dinero que se deje de ingresar por esta vía? El sistema penaliza además doblemente a las regiones que bajan impuestos...

Para nosotros es clave que se tome conciencia de que las medidas que estamos haciendo y las que vamos a hacer tendrán una evaluación y controlaremos absolutamente su impacto presupuestario y en la economía. La rebaja en el IRPF ha supuesto unos 41 millones aproximadamente. Es devolver a contribuyentes que están en rentas bajas, que es a los que más beneficia, hasta 300 euros a los que ganan unos 20.200. ¿Qué hace un contribuyente con ese nivel de renta ante una situación como la que tenemos, con una inflación disparada? Por supuesto, utilizar esa renta. Ese dinero se va a mover y va a suponer un aumento en la recaudación del IVA o de los Impuestos Especiales. Todas las medidas que estamos adoptando son para retener población, para que se mantenga aquí y para devolver a las familias y profesionales una renta que, en mi opinión, era injustamente gravada. La caída de ingresos se va a ver compensada con ese crecimiento económico que esperamos tener. Los presupuestos de este año van a ser los más sociales que hemos visto en mucho tiempo. Que hemos visto con anterioridad, porque con este Gobierno los seguiremos viendo. Porque para nosotros la política fiscal también es política social. A través de la fiscalidad se le puede devolver la renta necesaria a aquellos que tienen más necesidades económicas. Este año, como es la liquidación de 2022, habrá un incremento importante de los recursos, porque la coyuntura implicó una mayor recaudación en el IVA, los Impuestos Especiales o también en renta. ¿Qué va a suceder en años futuros? Por supuesto habrá una gestión mucho más ordenada que la que tenía el anterior Gobierno, priorizando salud, gasto en dependencia, combatiendo la exclusión social y centrándonos en la política educativa. Podemos gastar mucho mejor de lo que se venía gastando. Cada medida en la que trabajemos la vamos a evaluar al céntimo.

El objetivo de eliminar Patrimonio es atraer a personas con un elevado poder adquisitivo que luego tributen por IRPF o IVA, pero el impuesto a las grandes fortunas, ¿no da al traste con esa estrategia?

El problema es que creo que el Gobierno se equivoca totalmente con la implantación de este gravamen. El Impuesto de Patrimonio es anacrónico, no debería existir y no existe en la mayor parte de los países de la OCDE. Lo que me parece más perverso es lo que justifica de verdad el establecimiento de esta figura. En 2022 el Gobierno crea tres gravámenes, entre ellos este junto a los excepcionales a las entidades financieras y a la energía. Pero ese dinero, que pretende compensar la bajada que se hizo del IVA y el Impuesto sobre la Electricidad, se lo queda íntegramente la hacienda estatal. Es decir, toma una medida que tiene una repercusión concreta en las haciendas regionales, y crea estos gravámenes que a mí, como tributarista, me parecen un despropósito porque jamás van a conseguir el objetivo que pretenden, sino todo lo contrario. Luego, se queda la recaudación y no la comparte con ninguna comunidad autónoma. Por eso hemos pedido la compensación por esa pérdida recaudatoria que nosotros hemos afrontado. Se apropian de una medida, pero con el dinero de otros, de las comunidades autónomas. El impuesto de grandes fortunas no debería tener cabida en el sistema tributario. Determinados patrimonios ya están tributando a más del 50% en el IRPF.

Pero aunque se compensase, lo que queda desactivada es la posible atracción de este perfil de contribuyentes de rentas altas que buscaban las comunidades que han dejado sin efecto el Impuesto de Patrimonio…

Pero no es nuestro Gobierno el que lo está haciendo. Una medida como esa jamás partirá de él. Lo que intentaremos es compensar con medidas sobre las que podamos actuar, como con esa bajada que hemos articulado en el IRPF, cuando haya transmisiones de patrimonios, en sucesiones o en el ámbito de la donación. Pero si el Estado, como lo hacía el anterior Gobierno socialista, quiere continuar en una política fiscal de expulsión yo no puedo hacer nada. Lo que no quiero tener es una figura sobre la que yo tenga competencias normativas que haga lo mismo. A nivel nacional, espero que recapaciten.

«La mayoría de herencias quedarán fuera de tributación en Extremadura y vamos a crear un registro de especial vinculación para aquellas situaciones que no están amparadas por el parentesco»

¿En qué va a consistir la reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y cuándo será efectiva?

Vamos a centrarnos en la modalidad de sucesiones, porque queremos hacerlo todo de manera muy gradual. Vamos a elevar la reducción que tiene a día de hoy el grupo 1, de 18.000 euros, y el grupo 2, de 15.956,87, euros, hasta los 500.000 euros. Eso implica que la mayoría de herencias quedarán fuera de tributación, porque que habría que heredar más de 500.000 euros para tributar. Esa medida la vamos a incluir ahora en la ley de presupuestos, manteniendo la reducción en cuota del 99%. Queremos que se aplique durante el próximo ejercicio al mayor número de contribuyentes posible. Esto para los grados de parentesco más cercanos. El parentesco es importante, pero para nosotros no es lo único importante, porque hay otras situaciones que no están amparadas por él. Parejas que viven 20 años juntas, pero que por convicciones personales deciden no formalizar el vínculo, lo que te lleva al grupo cuarto de parentesco, los grados más distantes y extraños. Hijos de un anterior matrimonio a los que quieres darle parte de una herencia, o sobrinos que cuidan de sus tíos y tienen una relación de convivencia. Vamos a crear un registro de especial vinculación para equiparar grupos tres y cuatro a grupos uno y dos cuando el contribuyente demuestre esta especial vinculación y en el que será posible inscribirse previamente.

¿El tipo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, bajará del ocho al seis?

Esa medida la queremos hacer, pero somos muy responsables con cada medida tributaria y quiero ver exactamente el impacto de esta.

Habla de unos presupuestos muy sociales, ¿aumentará el gasto social respecto a los anteriores?

Habrá un incremento muy considerable en lo que este Gobierno entiende que es importante, que es la sanidad y la educación. Lo que queremos demostrar es que la política tributaria es una política social, que va a ir reforzada con una dotación muy elevada respecto al año pasado, bastante mayor. Va a crecer y mucho tanto en sanidad como en educación.

¿Teme que aquí pueda pasar algo similar a lo que ha ocurrido hace unas semanas en Baleares, donde Vox votó en contra del techo de gasto de los presupuestos autonómicos?

Somos un Gobierno unido, que actúa de manera coordinada. Y en este Gobierno, la base era la necesidad, de cara a la configuración de los presupuestos, de que tanto sanidad como educación crecieran y ahí tenemos el apoyo de todas las consejerías, aunque por supuesto también vamos a trabajar mucho en el ámbito de la economía, en atracción de empresas, industria o la agricultura, pero va a haber un apoyo, porque trabajamos unidos y desde el primer momento hay conexión.

Entonces no tiene ningún tipo de inquietud ante esta posibilidad...

Ninguna. Estoy tranquila. Nuestro único objetivo es Extremadura. Y si tu único objetivo personal y profesional son Extremadura y los extremeños las cosas salen muy bien. Estamos todos a una, todo el Gobierno cohesionado y unido y no va a haber ningún problema en ese sentido.

Entre los puntos del acuerdo de gobernabilidad con Vox se incluyó hacer una correcta y eficiente gestión del dinero público y suprimir organismos innecesarios, ¿dónde considera que se puede ahorrar?

Cada una de las consejerías es autónoma para decidir eso. Soy muy respetuosa con cada uno de mis compañeros, con dónde ellos entienden que tienen que priorizar los recursos. Esa respuesta no la puedo dar, porque cada una de las consejerías es la que, dentro de ella, tiene que hacer un análisis minucioso de dónde se ha ido el dinero en otros presupuestos y qué es lo que quiere priorizar o no. En lo que compete al ámbito de esta consejería, nosotros vamos a cuidar mucho de la parte de función pública, de que los funcionarios y los empleados públicos tengan las dotaciones que se merecen y que de forma malintencionada ha obviado el Gobierno anterior. Me refiero a no tener en cuenta ese compromiso del año 2020, de un 2% de subida salarial. Vamos a establecer un calendario de la mano de los agentes sociales y a negociar cómo abonamos ese derecho que tienen ahí y que estaba totalmente olvidado. Ahora hemos aprobado el reconocimiento del nivel 3 de la carrera profesional y el 0,5% de incremento para llegar al 3% con respecto a 31 de diciembre de 2022. Y tenemos todo programado para que ese nivel 4 de la carrera profesional el año que viene se materialice. También tenemos encima de la mesa el plan de igualdad de la Junta. Ahora empezaremos todo el proceso con los agentes sociales y habrá una dotación en los presupuestos. Es una vergüenza que el anterior Gobierno no lo realizase. Se lo exigimos a las empresas privadas y hay sanciones, pero la Junta no lo tenía, la igualdad para ellos no existía, eran lemas vacíos de contenido. Nosotros le vamos a dar contenido con presupuesto, que es como se hacen las cosas.

«Tenemos encima de la mesa el plan de igualdad de la Junta. Ahora empezaremos todo el proceso con los agentes sociales y habrá una dotación en los presupuestos»

¿Se llegará a tiempo para culminar el proceso de estabilización, que tiene que estar acabado a finales del año que viene?

Está trabajando mucho en ello el director de función pública que realmente se está dejando la piel para que así sea. Pero por parte del anterior gobierno había una dejadez que nosotros intentaremos corregir. No se han hecho bien las cosas en ese ámbito, ni en la estabilización ni en la propia creación de bolsas de trabajo que atiendan demandas que son necesarias.

¿Y habrá convocatorias ordinarias de empleo público?

Veremos. Trabajaremos mucho en que así sea, pero no puedo avanzar nada aún.