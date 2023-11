Comedores escolares en Extremadura: no son gratis pero tienen «calidad»

Son las doce del mediodía y ya hay movimiento en el comedor del colegio Castra Caecilia de Cáceres. A esa hora llega el transporte con el almuerzo ya preparado para los 225 niños de Infantil a Primaria que cada día almuerzan en este centro; se traslada en tres bidones de unos 25 litros cada uno. Es víspera de Halloween y tienen garbanzos estofados, tortilla francesa con ensalada, un trozo de pan para acompañar y plátano de postre.

Este es el menú normal pero cuentan con otros cinco más adaptados a los alérgicos al gluten, al huevo, a la lactosa, al pescado y al marisco e incluso uno halal, por si hubiera algún musulmán entre los comensales. No es el caso de este comedor pero sí tienen tres celíacos, dos alérgicos al pescado y al marisco, otros dos al huevo y otros tantos a la lactosa. A ellos se les ajusta la comida de cada día, por eso lo primero que hace la responsable de cocina es comprobar que el menú ha llegado completo, con todas sus derivaciones. «Si falta algo se llama al catering por si nos autoriza a comprarlo si no, tienen que traerlo», explica José Borda, encargado de la empresa en este centro educativo. En este caso la adjudicataria es El Muro ML SL que hasta 2025, y después del nuevo contrato formalizado a principios de curso, se encargará de gestionar seis colegios en la ciudad de Cáceres y otros tres en la provincia, ubicados en Aldea del Cano, Casar de Cáceres y Malpartida de Cáceres.

Comida caliente

Trabajan con línea caliente por lo que la comida llega en bidones con una temperatura que oscila entre los 60 y los 80 grados. Para mantenerla y que no se enfríe se inserta directamente en unos termos donde permanece hasta las 13.30 horas, cuando comienzan a repartirla. Empiezan media hora antes de que lleguen los niños (salen a las 14.00 horas del colegio) para dar tiempo a rellenar todos los platos y que se enfríe un poco para que esté a una temperatura agradable y lista para comer. Se sirve la misma cantidad a todos pero si quieren pueden repetir, se elabora de sobra.

«No les damos de comer pero sí hay que estar encima de los niños para que terminen los platos» José Borda - ENCARGADO CATERING DEL CASTRA CAECILIA (CÁCERES)

Son las empresas adjudicatarias las encargadas desarrollar los menús a través de dietistas y nutricionistas pero deben cumplir unas pautas marcadas por la Junta de Extremadura y reguladas en el pliego de condiciones del contrato. Según esto, el arroz y la pasta se servirán dos veces a la semana y el pan debe de ser diario, igual que el consumo de hortalizas, verduras y tubérculos, que pueden servirse como entrante o como acompañamiento.

Hay menús para celíacos, alérgicos al huevo, al pescado, a la lactosa,... y para musulmanes

Las patatas, cuando se utilicen en las guarniciones, se evitarán los fritos si el otro componente del plato ya se ha procesado de igual forma; la fruta se pondrá de postre de forma prioritaria (dos semanas al mes un día puede ofrecerse otro postre diferente) y los lácteos se propondrán como complemento a la fruta pero «no se le dará al escolar la posibilidad de elegir entre fruta o este tipo de postres». También se pueden incorporar en las preparaciones de los primeros y de los segundos, por ejemplo con porciones de quesos, preferiblemente «semigrasos».

En cuanto a las legumbres, se recomienda variedad (garbanzos, lentejas, alubias pintas, guisantes, habitas,...) y se exige un mínimo de ocho raciones mensuales (dos por semana). La carne también se ofrecerá dos veces a la semana (de forma excepcional tres) y priorizando las piezas con menor contenido en grasa procedentes de pollo, pavo, ternera, lomo de cerdo, conejo o cordero (las más grasientas, como salchichas o hamburguesas, se pueden comer dos veces al mes). Y los pescados y mariscos deben incluirse en el menú de dos a tres veces por semana, alternando entre pescados azules y blancos. Está prohibido elaborarlos fritos y rebozados.

«El comedor funciona muy bien. Este año hemos tenido que habilitar otro aula por exceso de demanda» Mª José Molano - DIRECTORA DEL CASTRA CAECLIA (CÁCERES)

Esta es la teoría pero, ¿se cumple? Parece que sí, al menos esa es la impresión que tienen los padres. Es más, desde que se modificara el contrato la impresión generalizada es que la calidad ha mejorado. Y eso, a pesar de que el cambio generó al principio muchas dudas, motivadas principalmente porque la mayor parte de los comedores de los colegios pasaron a estar gestionados por dos grandes empresas (Mediterranea de catering SLU y Serunion SA) que trabajan con línea de frío (la comida llega fría a los centros y allí se calienta) y no tenían buenas críticas. Esto llevó incluso a que los padres de algunos centros pidieran una reunión con los catering para conocer de primera mano qué es lo que iban a comer sus hijos. Una de estas empresas, para tranquilizar a los progenitores, permite hasta almorzar en el comedor a un máximo de cinco padres al día, previo aviso.

Satisfacción

De momento, están satisfechos con el servicio. «No tenemos ninguna pega, la calidad es buena y la cantidad, también. Hay incluso menús que han mejorado con respecto al año pasado», reconoce María del Puerto Arroyo, la presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del colegio San Miguel de Plasencia, uno de los centros que han cambiado este curso de adjudicataria.

«Al principio con el cambio hubo mucha incertidumbre pero muchos menús han incluso mejorado» Mª Puerto Arroyo - AMPA SAN MIGUEL (PLASENCIA)

Lo mismo en el colegio Ciudad de Mérida, de la capital autonómica. «Tuvimos una reunión con la dietista y con las monitoras y se aclararon todas las dudas. La comida está bien y hay cantidad; todos los días sobra», comentan desde el Ampa. Consideran que han ido incluso a mejor: «Nutricionalmente hablando el menú es más saludable. No les dan lácteos con azúcares, no hay salsas y es más equilibrado. Hay quejas pero porque a algunos niños les cuesta comer porque ahora se alimentan bien y no están acostumbrados a tantas legumbres, frutas y verduras», puntualizan desde el colectivo. Valoran también que se utilicen productos de cercanía: las frutas y verduras vienen de Montijo y la carne es extremeña.

¿Los niños comen?

Los monitores (en el Castra Caecilia de Cáceres hay 11 para 225 alumnos) no les obligan a terminar el plato pero sí les exigen que coman un mínimo. «No les damos de comer pero hay que estar encima de ellos», dice el encargado del catering en este colegio cacereño, José Borda. Sí ayudan, no obstante, a los más pequeños, los de 3 años: «Muchos es la primera vez que comen sólido», explica. Los ubican divididos por cursos y los van cambiando de sitio para que interactúen con todos, aunque por lo general todos «comen bastante bien». Los días que hay pasta, pollo o cocido completo se agotan todas las raciones.

Tampoco la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos (Freapa-CP) ha recibido ninguna crítica por la calidad o la cantidad de los comedores. Ni en lo que va de curso ni el pasado, cuando los catering advirtieron de que con lo que se pagaba por menú no llegaban a cubrir los costes debido a la inflación y la escalada de los precios. Asumieron durante todo el curso, según informaron, unas pérdidas de casi un euro por menú (entonces costaban 4,20 euros al día). Exigieron a la Junta de Extremadura una modificación del contrato en vigor, como se hizo con otros sectores, entre ellos el de la construcción, pero no fue posible al no encontrarse un encaje legal a ese cambio. Pues bien, ni si quiera entonces la federación recibió queja alguna porque se hubiera bajado la calidad o la cantidad en los almuerzos de los alumnos.

La gratuidad

Eso no significa que no haya protestas con respecto a este servicio. Las hay pero hasta ahora se dirigen exclusivamente a la eliminación de la gratuidad de los mismos, situación que ha generado un profundo malestar en las familias. El anterior equipo de gobierno prometió su gratuidad universal y así lo reguló en un decreto. Aunque lo cierto es que en el mismo solo se contemplaban 15.493 plazas; es decir, solo podían ser gratis para ese número de alumnos porque era el espacio disponible en los centros educativos. Entre enero y junio ya fueron de hecho gratis para ese número de plazas.

En la región hay 227 comedores gestionados por cinco catering. Algunos invitan incluso a los padres a almorzar

En cambio, el anuncio de la gratuidad hizo de efecto llamada y generó una avalancha de inscripciones. Se recibieron 2.126 más de las previstas y Educación tenía tres soluciones sobre la mesa: no conceder plaza a esas peticiones de más porque no había espacio en los colegios, concederla de forma gratuita o concederla pero con la obligación de abonar el coste. Optó por esta última, a pesar de que haber dado de comer gratis a estos 2.126 alumnos habría costado poco más de 834.000 euros hasta diciembre, fecha hasta la que están subvencionados pues si se quiere continuar con esta gratuidad será necesario contemplar una partida en los nuevos presupuestos.

Esta opción obligó a ampliar espacios en los colegios, a pesar de que muchos de ellos no contaban con dependencias disponibles. Hubo que hacer encaje de bolillos. Fue el caso del Castra Caecilia, de Cáceres, donde se ha elaborado este reportaje, que recibió este curso 80 solicitudes más que el pasado, por lo que ha sido necesario habilitar un aula contigua al comedor y reubicar la misma en otro espacio del centro. Lo que ocurre es que estos 80 de más pagan por el servicio; es decir, en este centro hay 145 alumnos que comen de forma gratuita y otros 80 que lo hacen previo pago. Eso sí, estos últimos pueden hacer uso del comedor en días alternos, cuando los padres lo necesiten por conciliación, mientras que el resto debe acudir al comedor todos los días de la semana.

Para seleccionar los que son subvencionados y los que no la Junta de Extremadura ha tenido en cuenta la renta familiar y las necesidades de conciliación. Y esto es precisamente lo que ha generado las denuncias. «Hemos recibido muchas quejas de padres que no estaban conformes con cómo se ha desarrollado el proceso», reconoce la presidenta de Freapa-CP, Maribel Rengel. Desde Educación admiten que se han recibido «consultas a título individual de padres que no entendían cómo se habían aplicado los criterios de prioridad de la instrucción 1/2023 (la que regula la gratuidad de los comedores)» pero que las quejas «han sido mínimas».