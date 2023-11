Guardiola a los partidos: "O vais con el independentismo o con Extremadura"

"Queremos manifestar públicamente el rechazo absoluto a todas y cada unas de las cesiones que el PSOE ha firmado con los representantes del independentismo catalán". Por ello, la Junta de Extremadura ha aprobado una declaración institucional en defensa de la igualdad, la justicia, la solidaridad interterritorial, y contra la amnistía y los acuerdos que supongan una discriminación hacia las Comunidades Autónomas. Así lo ha dado a conocer la presidenta extremeña, María Guardiola, en una rueda de prensa acompañada por todos los miembros del Consejo de Gobierno.

"Nuestra región está asistiendo a un reparto económico que no se cimienta para nada en la necesidad, sino en el oportunismo político, y la lealtad de Extremadura a España no está siendo correspondida. No podemos permanecer callados y dóciles ante las cesiones al nacionalismo insolidario e insaciable porque es el futuro de Extremadura lo que está en juego", ha manifestado este martes la jefa del Ejecutivo regional.

Por este motivo, Guardiola ha ofrecido a los partidos que tienen representación en la Asamblea "un posicionamiento común, un frente único contra este ataque, porque o vas con el independentismo o vas con Extremadura, aquí no hay tercera vía". "Necesitamos unidad, tenemos que pensar en los extremeños y extremeñas, centrarnos en el progreso de nuestra tierra y nuestras expectativas. Las siglas no tienen que hacer sombra a los compromisos que tenemos con los ciudadanos extremeños", ha subrayado.

En este sentido, la presidenta considera que "estar a favor de los privilegios a los nacionalistas, es estar en contra de la prosperidad de Extremadura". "La amnistía, la autodeterminación y la condonación de la deuda son inaceptables e injustificables para una región como la nuestra, porque nada nos va a beneficiar. De consumarse la legislatura de Pedro Sánchez, solo nos traerá pobreza, abandono y promesas irrealizables", ha advertido.

"El Gobierno en funciones pretende que nos comamos las sobras del banquete que se acaban de dar con el independentismo catalán y este Gobierno lo que pide es sentarse a cenar en la misma mesa, que seamos escuchados, atendidos y respetados", ha trasladado Guardiola. "Extremadura exige dignidad, no va a dar ni un paso atrás porque es nuestro futuro lo que está en juego", ha insistido.

A preguntas de los medios por las protestas que se están desarrollando en contra de la ley de amnistía, la dirigente extremeña ha manifestado que es "evidente el descontento social y la indignación de millones de españoles", pero ha pedido que las manifestaciones que se hagan estén "previstas y autorizadas", además de que estas se lleven a cabo "siempre respetando a los demás" y los principios democráticos.

Críticas de PSOE y Unidas

La valoración de los partidos sobre la postura del Ejecutivo regional no se ha hecho esperar, aprovechando que todos han comparecido en rueda de prensa tras la junta de portavoces para fijar el orden del día del pleno que tendrá lugar este jueves. Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario socialista, Soraya Vega, ha arremetido contra Guardiola por ofrecer un "mitin del PP" en la sede de la Presidencia del Gobierno regional, lo que ha tildado de "intolerable".

"Hoy es un día muy triste para las instituciones", ha indicado la diputada socialista. Tras recordar que el PP "no ganó las elecciones", ha subrayado que Guardiola es "la presidenta de todos los extremeños" y, por tanto, "debe respeto a lo que representa y a las instituciones". "La irresponsabilidad de la señora Guardiola es directamente proporcional a su incapacidad para gobernar Extremadura", ha destacado.

En este sentido se ha expresado el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías, quien ha acusado a la Junta de Extremadura de "actuar de parte", al considerar que con la intervención de Guardiola "se salta su función institucional". "La Junta de Extremadura nos representa a todos los extremeños", ha insistido.

"Que el gobierno de una comunidad autónoma se preste a la estrategia de presión del Partido Popular y de Vox pues es algo que deteriora la imagen institucional de la propia Junta de Extremadura", ha indicado Macías. A su juicio, "la derecha y la extrema derecha están actuando como si el Gobierno de España solo pudieran defenderlo ellos y solo ellos pudieran tener legitimidad" para conformarlo.

Apoyo de PP y Vox

En defensa de la presidenta extremeña ha salido el portavoz del grupo popular, José Ángel Sánchez Juliá, quien ha defendido que Guardiola "no está defendiendo a un partido", sino que, junto a todos los miembros del Consejo de Gobierno, está "defendiendo el interés general de todos los extremeños". "Está levantando la voz por la igualdad de Extremadura, para que tenga el mismo trato que tienen que tener todas las comunidades autónomas", ha reiterado.

"Los extremeños no podemos ser ciudadanos de segunda solo por el ansia de poder de Pedro Sánchez, quien ha defraudado a España y a sus propios votantes y militantes", ha señalado Sánchez Juliá. "Muchos son los afiliados del PSOE que ya han salido de sus filas. Y no hablo solo de líderes políticos, ellos son las caras visibles, hablo de vecinos de pueblos de Extremadura", ha apostillado el diputado.

Este posicionamiento a favor de la declaración institucional ha contado también con el apoyo del portavoz de Vox, Óscar Fernández, quien ha reconocido que no había escuchado las palabras de Guardiola ni el contenido de la propia declaración, por encontrarse en la junta de portavoces, pero que la ha apoyado por tratarse de la "presidenta de un Gobierno bipartito entre PP y Vox".