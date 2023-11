Malestar entre los interinos por el adelanto en la inscripción de las oposiciones docentes en Extremadura

El Diario Oficial de Extremadura publicó ayer la modificación de la convocatoria de oposiciones de diciembre del 2022 para la estabilización de 819 plazas docentes en la comunidad. Esta última resolución aclara formalmente algunos aspectos sobre los que aún había dudas, pero no detalla cuándo se iniciará el periodo de inscripción para quienes quieran concurrir a esas plazas.

En todo caso, ya dijo el lunes la consejera de Educación que ese plazo de abrirá en diciembre, lo que supone adelantarlo dos o tres meses respecto a lo que viene sucediendo en las convocatorias de oposiciones ordinarias. Y eso está motivando las quejas de los interinos porque supone que solo podrán sumar méritos para puntuar en el concurso hasta el último día del plazo de inscripción.

«Hay un descontento general entre los interinos porque este adelanto va en detrimento de los que ya estamos en las listas de interinos y podríamos sumar algo más de puntuación tanto de experiencia laboral como de formación, ya que muchos están terminando cursos en estos momentos, frente a los nuevos aspirantes que se incorporen», señala Jana de la Cruz, portavoz de la plataforma de interinos Especialidades Ahogadas.

«Se ha hecho mal desde el principio»

A su juicio, estas oposiciones no están pensadas realmente para estabilizar a quienes ya son interinos al permitir la participación de nuevos aspirantes. «Es que va a entrar gente en las listas con un proceso mucho más sencillo y a los que ya estamos nos ha costado mucho más», lamenta. Por eso cree que el proceso de estabilización «se ha hecho mal desde el principio, no solo aquí, en toda España».

«Hay descontento general porque va en detrimento de los interinos que ya estamos en lista» Jana de la Cruz - Portavoz de la plataforma de interninos Especialidades Ahogadas

Y es que se trata de un proceso extraordinario, en el que se premia al tope máximo la fase de concurso (un 40% frente al 60% que supone la oposición), por lo que es crucial para muchos interinos poder arañar puntos hasta el último momento. «Puede haber gente que se quede sin plaza por esas décimas que sumaría si no se adelantara la inscripción», apunta Alfredo Aranda, de PIDE. El sindicato mayoritario de la educación extremeña confirma que están recibiendo quejas porque es «inédito que una convocatoria salga tan temprano» y cree que este adelanto perjudica a una parte de los opositores.

Aunque entre los argumentos esgrimidos por la administración educativa a los sindicatos está que se trata de la primera vez que se convocan conjuntamente pruebas selectivas para todos los cuerpos docentes (maestros y profesores tanto de Secundaria como de Formación Profesional), Aranda apunta que en total serán menos especialidades que las que se han convocado otros años solo en Secundaria y FP, por lo que no ve justificado el adelanto. Por ello, solicita a la administración que el plazo no se abra antes del primer trimestre del próximo año.

Lo ha pedido también el sindicato CSIF en mesa sectorial y ha registrado un escrito para que se posponga la convocatoria a los primeros meses de 2024 porque el adelanto a diciembre «rompe el ritmo y la planificación de los opositores con respecto a las formaciones que están cursando porque cuentan con que la inscripción suele ser en marzo o abril», señala Mercedes Barrado, de CSIF. «Entendemos la preocupación de la Administración por el proceso complicado que se desarrollará con diversos cuerpos, pero para los opositores también supone un trastorno y perjudica sus expectativas». Además, apunta, el adelanto de fecha podría motivar a numerosos opositores de otras comunidades que aún no hayan abierto su plazo de solicitud a apuntarse aquí, «con lo que puede ser que se desvirtúe el número real de aspirantes y con ello la planificación que tiene que hacer la consejería».

«Mucho malestar»

Desde el sindicato ANPE también confirman que hay «mucho malestar» entre los interinos tanto por el adelanto de la convocatoria como por la realización de pruebas prácticas en las especialidades de FP: «algunos por la imposibilidad de alcanzar la totalidad de los puntos de méritos y otros por el agravio comparativo que supone para con otras especialidades», apunta Antonio Vera, presidente de ANPE.

Esta prueba práctica que solo realizarán las especialidades de FP también genera discrepancias. Desde PIDE creen que no se debería haber impuesto para facilitar realmente el proceso de estabilización, mientras que desde CSIF también se muestran contrarios, pero consideran que viene impuesta ya en la normativa básica nacional.

Por su parte, desde UGT apuntan que la convocatoria de estabilización no perjudica per se a los interinos aunque «sí lo hace el adelanto de los tiempos», señala Juan Manuel Jiménez. «Desde la Administración dicen que es materialmente imposible no adelantarla, aunque creemos que podría haber otros mecanismos, como establecer una fecha posterior para ampliar méritos», dice. En lo que sí están de acuerdo en UGT es en establecer una prueba práctica para FP, ya que así se estipula en otras comunidades. «Si Extremadura es la única sin práctica crearía un efecto llamada de otras comunidades».

Para Clara Gallardo, de CCOO, el adelanto de la inscripción a diciembre ha sido «una sorpresa», aunque entiende que estas oposiciones suponen un reto logístico para la Administración. «Se podría duplicar el número de aspirantes y si va en beneficio de una mejor planificación de todo el proceso, no lo vemos mal que se adelante un par de meses». Señala, además, que normalmente Extremadura es la que más tarde abre la presentación de instancias frente a otras comunidades.

«La resolución no cubre las expectativas»

En general, los sindicatos lamentan la falta de información previa y negociación sobre la última resolución publicada ayer en el DOE, que modifica e intenta detallar algunos aspectos pendientes de la convocatoria ya publicada en diciembre del 2022, y que «ha generado mucha expectación pero no cubre las expectativas de los interinos», apunta Barrado. También lamentan errores que se deberían corregir y creen que faltan aclaraciones y concreción de algunos aspectos, como las características de las pruebas. Y es que este proceso selectivo introduce varias novedades, ya que será más sencillo para todos y solo contará con dos partes (tres para FP), en lugar de las cuatro habituales.

En este sentido desde la plataforma de interinos señalan que una de las cosas que más han echado en falta es que no se especifiquen unos criterios sobre la unidad didáctica. «Se habla solo de presentación oral y no de entregar ningún documento como sí se pide en otras comunidades y estamos muy despistados. Nos parece extraño y puede haber gente que sí presente algo y otros nada», critica De la Cruz.

Entre las diferencias con respecto a una convocatoria ordinaria también está que los ejercicios no son eliminatorios y, por tanto, el ingreso en las listas de interinos será también diferente. Según la resolución de ayer, para entrar en lista ordinaria por primera vez antes era suficiente con aprobar la parte teórica y ahora hay que sacar una nota media de 5 entre las dos partes y siempre que se obtenga mínimo un 2,5 en cada parte. Esto sucede con los opositores que son de especialidades afines, no las específicas. «Puede darse el caso de que un opositor que saque un 1 en la prueba teórica y un 9 en la unidad didáctica pase a la fase de concurso y opte a plaza, sin embargo con esas notas se quedaría fuera de la lista de interinos, con lo cual puede que no se nutran como se espera», advierte Aranda.