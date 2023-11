«Antes de permanecer en la miseria se arriesgan al viaje más mortífero que hay»

Llegó hace cinco meses de Canarias, donde Mar García Navarro trabajó en primera línea de emergencia con los migrantes que pisan tierra tras un viaje en patera con el deseo, dice, «de tocar con los dedos de la mano un contexto de dignidad que dé oportunidades para la vida». Cuando vio aparecer a los primeros jóvenes que atendió minutos después de que su embarcación tocara tierra, solo pensó una cosa: «¿qué puedo hacer para no causarles más dolor?». Llevaba más de 15 años trabajando en migraciones pero aquella experiencia, que vivió formando parte de Accem, una organización especializada en la atención a refugiados y migrantes, le hizo crecer. Permaneció allí dos años hasta que fue destinada a Extremadura, desde donde ahora atiende a 180 de los casi 400 migrantes que han llegado a la región en las últimas tres semanas procedentes de Canarias, la mayoría de entre 20 y 35 años y todos varones. Se espera que la región acoja a unos 400 más a lo largo de este mes, una oportunidad, agrega, para «hacer que las sociedades sean cada vez más plurales».

¿Cómo ha sido la llegada de los últimos migrantes a Extremadura?

Los usuarios nos llegan por indicación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que encarga a Accem la gestión de esas plazas. La organización tiene más de 7.000 plazas actualmente entre la Península y las islas Canarias. Pero a raíz de la emergencia y del alto número de llegadas que está habiendo en las islas se deciden estas derivaciones, que son ágiles y rápidas. A Cáceres y a la provincia se les asignan 180 plazas: 140 en Malpartida de Cáceres, en un hotel que se ha dispuesto como un dispositivo de emergencia, y el resto en Cáceres capital.

¿Está la comunidad preparada para acoger a todas estas personas?

Estamos preparados, como lo estuvimos cuando hubo que atender a los nacionales de Ucrania en el año 2020 por la guerra. Accem tiene un largo recorrido en emergencia, en atención rápida. Estamos preparados aquí igual que estamos en Canarias.

Una vez que llegan, ¿qué se hace con ellos?

En un primer momento lo que se hace son las actuaciones que engloban la acogida de emergencia. Esto significa atender a una persona o a una unidad familiar cuando están recién llegados y no tienen absolutamente nada. El objetivo es darles una atención de primera necesidad, proveerles de ropa, de calzado, de alimento y de un lugar seguro. A partir de ahí, un equipo interdisciplinar, formado por trabajadores sociales, un equipo jurídico, de atención psicológica y de integración social, establece una intervención para la detección y atención de vulnerabilidades.

«Traen sufrimiento y frustración pero es una población con una alta capacidad de regeneración»

¿En qué consiste?

En un triaje de las primeras necesidades que pueden tener, como puede ser atención sanitaria (problemas de salud) o ayudarles a tramitar la solicitud de protección internacional si así lo desean, porque es un derecho. También, si nos comunican que tienen familiares y redes de apoyo, se va a facilitar que esas personas estén con sus familias y allegados.

¿Se les informa de qué les espera en el territorio al que llegan?

Es clave. El día de la llegada o en las primeras 24 horas se hace una sesión informativa para indicarles dónde están y las características del país al que llegan, con intérpretes de francés, árabe, wolof,… Y se les explica en qué consiste el programa de ayuda humanitaria en el que se insertan. Y a partir del día siguiente empieza a haber intervenciones individuales a través del equipo de trabajo social y jurídico.

¿Qué suele hacer la mayoría, quedarse en el lugar al que se les traslada o prefieren marcharse?

Hace unos años veíamos que había un porcentaje altísimo de personas migrantes para los que España era un lugar de paso pero actualmente, si tienen redes sociales, normalmente en el Levante, Madrid o Barcelona, suelen quedarse.

La mayoría son chicos jóvenes...

La media está entre 20 y 35 años y la mayoría varones. Traen tras de sí un viaje muy duro, al que se someten en busca de una vida mejor. En este sentido nos sorprende que, a pesar de ello, nos encontramos con personas muy fuertes y resistentes. Vienen de situaciones y de contextos tremendamente duros, de la guerra, de situaciones de conflictos armados y de contextos de violencia y, a pesar de ello, han resistido.

Deciden arriesgar su vida en este viaje pero llegan a un lugar en el que quizá no tengan oportunidades de futuro. ¿No es eso un engaño?

En la migración y en la movilidad humana, la necesidad y el deseo de alcanzar una vida mejor, de tocar con los dedos de la mano un contexto de dignidad que dé oportunidades para la vida, es más fuerte que todo lo demás. Proceden de situaciones de conflicto que se configuran como factores que impulsan a las personas a huir en busca de una vida mejor y a partir de ahí luchan por alcanzar el lugar en el que creen que hay una esperanza. ¿Por qué? Porque se parte de la nada, de unos niveles de pobreza enormes y, sobre todo, de contextos que no ofrecen nada. Por eso, antes de permanecer en la miseria más absoluta, en la imposibilidad de hacer una vida, arriesgan. Hay un sueño de mejora. Además hay otros elementos que impulsan a salir: muchos tienen familia y quieren ofrecer a la familia y a los hijos, una alternativa de vida.

«La migración hace sociedades plurales. Es una oportunidad de enriquecimiento mutuo»

¿Se les ayuda en una inserción laboral?

Es un proceso complejo. Se les dan sesiones de información jurídica para que conozcan el funcionamiento de la sociedad de acogida para que entiendan donde están; los seres humanos sin información están perdidos. Y en las primeras 48 horas comienzan las clases de español.

¿Cómo llegan a nivel psicológico?

Hay personas que llegan dañadas pero básicamente estamos hablando de una población fuerte, resistente y resiliente. Claro que hay sufrimiento, frustración y altos niveles de preocupación pero son personas con una alta capacidad de regeneración que, con los apoyos, el acompañamiento y con la escucha, recuperan. Encontramos que, una vez que se ha iniciado el proceso de atención, a los pocos días realmente hay muy pocos chicos que presentan patologías de salud mental. No deja de sorprendernos porque el hecho de que las personas hayan vivido situaciones muy duras no implica que necesariamente tengan que hacer trauma. Sí requieren apoyo y ayuda pero no presentan patologías severas de salud mental.

¿Son capaces de olvidar ese viaje?

Quienes no hemos atravesado esa situación no tenemos palabras para definirlo. La literatura nos dice que estamos hablando de uno de los viajes más peligrosos y mortíferos del mundo, que somete a las personas a situaciones límite. Hay chicos que vienen con daño y que traen angustia pero también hay un alto porcentaje que es capaz de transitar la angustia y de sobreponerse a ella. Es un viaje de sufrimiento, de dolor pero también es un viaje que tiene una motivación muy fuerte, que es alcanzar una vida mejor. Eso llena de fortaleza y de sentido porque es un sufrimiento con sentido.

¿Cómo fue su experiencia en Canarias?

Tuve la suerte de poder trabajar en la emergencia en una situación tremendamente compleja, aunque es cierto que entonces había un menor número de llegadas. Desde la crisis de los cayucos no llegábamos a los números que hay ahora. Tuve el privilegio de estar entre 2021 y 2023 y fue una experiencia enormemente rica, me siento afortunada por ello.

¿Qué sintió la primera vez que tuvo que atender a migrantes que acababan de llegar a tierra?

Lo primero que haces es preguntarte ¿qué puedo hacer para no causar más daño? ¿Cómo hacer para generar contextos de dignidad?

¿Entiende que haya personas que no comprendan que decidan jugarse la vida en busca de oportunidades en un territorio que no es el suyo?

Es normal, nosotros vivimos en un mundo en el que hay necesidades pero en un contexto acomodado. Poco a poco estas situaciones van a hacer que las sociedades sean cada vez más plurales y más distintas y nos va a llevar a convivir porque es posible convivir con personas muy distintas a lo que conocemos.

Como habitantes de los territorios que acogen migrantes, ¿cómo podemos comportarnos?

Accem tiene la experiencia de Ucrania y en Extremadura hubo una enorme ola de solidaridad. Ahora igual. Hay que tomar esto como una oportunidad para la convivencia, para mirar a alguien distinto a mí que procede de un contexto completamente diferente. Es una oportunidad para el enriquecimiento mutuo.