Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cáceres reconoce el derecho de una sustituta docente a percibir el complemento de Jefatura de Departamento debiendo la Administración abonar a la recurrente la cantidad de 717,14 euros, importe del complemento del desempeño de esa labor, con expresa imposición de costas a la Administración.

La sentencia, a favor del sindicato PIDE, estima que la sustituta desempeñó las funciones de jefa de departamento y reconoce el derecho a percibir el complemento retributivo por su desempeño.

"El no haber sido nombrada formalmente la recurrente como jefa del departamento no es razón para no abonarle el complemento retributivo asociado a esa jefatura cuando consta plenamente acreditado el desempeño de la misma, pues ello supondría favorecer a la Administración por la irregularidad de permitir el desempeño de una Jefatura a quien carecía de nombramiento para el ejercicio de esas funciones", explica PIDE.

Según señala el sindicato, si la recurrente carecía de nombramiento como jefe de departamento, de ello únicamente es responsable la propia Administración. "Incomprensiblemente la Consejería de Educación seguía empeñada en no reconocer el trabajo desempeñado ni el abono del importe del complemento correspondiente, por lo que fue necesario acudir de nuevo a la Justicia, la cual ha emitido una sentencia no recurrible, sin posibilidad de apelación por la administración, la cual debe abonarle el importe de todo el tiempo reclamado, siendo además condenada a pagar las costas del juicio".

Con esta nueva sentencia ganada por el Sindicato PIDE "se sigue avanzando en acabar con la discriminación a los docentes en la Consejería de Educación de Extremadura".

El sindicato añade en una nota de prensa que la normativa y jurisprudencia europeas han establecido jurídicamente que todos los trabajadores han de tener los mismos derechos, como el derecho a percibir el complemento de formación (sexenios) que ganó el Sindicato PIDE en 2012 en el Tribunal Supremo para todos los interinos docentes a nivel nacional, o el reconocimiento y abono de los días de inicio de curso de septiembre que también consiguió PIDE en 2020, con más de 1.500 demandas ganadas. Estas, insiste, "ha permitido que los centros educativos extremeños tengan sus plantillas docentes completas el 1 de septiembre, las últimas sentencias ganadas por PIDE en octubre de 2023 contra la discriminación de una interina, al no concederle la administración un permiso de asuntos propios no retribuidos o la que reconoce a un docente a media jornada los trienios remunerados al 100% con una retroactividad de 4 años".

El sindicato PIDE asegura que no cejará en su empeño por conseguir la igualdad total de derechos para todos los docentes de la Educación Pública Extremeña.