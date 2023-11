Miguel Ángel Sánchez preside una de las organizaciones de profesionales del transporte más importantes de la región. Pide el establecimiento de ubicaciones de carga y descarga para mejorar los servicios de paquetería, y destaca los principales problemas del sector: falta de relevo generacional, morosidad, precios del gasóleo altos y encarecimiento de todas las materias primas.

¿Qué representatividad tiene Asemtraex actualmente en el mundo del transporte regional?

Hoy por hoy Asemtraex cuenta con un peso importante dentro del sector al que representa, siendo, sin duda alguna, la más representativa en Extremadura y también la más longeva de nuestra comunidad. Cuenta con aproximadamente con un parque, entre camiones y autobuses de unos 2.500 vehículos y un número aproximado de unos 600 socios, tanto de la provincia de Badajoz como en Cáceres, con oficina en Cáceres y Mérida. Asemtraex está presente en el Consejo Superior de Transportes de Extremadura siendo vocales de la Junta Arbitral, estamos adheridos a las asociaciones nacionales como son… CETM, CONETRANS, CONFEBUS, FEDAT. Mantenemos contactos con Administraciones, Instituciones, organizaciones que nos sitúan como primer interlocutor empresarial en materia de transporte en Extremadura. Negociamos los Convenios Colectivos de Transporte en la provincia de Cáceres, formamos parte del Consejo Superior de Transporte de Extremadura, al tiempo que somos miembros de CEADE, Circulo Empresarial Cacereño, y la recién creada patronal COEPCA, así como miembro activo de la Cámara de Comercio de Cáceres y con unos estrechos lazos de colaboración permanente con la Cámara de Comercio de Badajoz .

Los transportistas pasaron de héroes a villanos durante la pandemia ¿En qué circunstancias están ahora?

Ciertamente, y antes de continuar respondiendo, vaya desde aquí mi recuerdo y agradecimiento a los compañeros que lamentablemente fallecieron por culpa del covid fuera de sus hogares trabajando, como a sus familias, mientras el completo de la población se encontraba recluido en sus hogares. Solo el sector del transporte y pocos más fuimos los que abastecimos los mercados, a pesar del desconocimiento de lo había en la calle. Con carreteras completamente solas restaurantes y hoteles cerrados y sin ningún tipo de miramiento hacía este sector por parte de las administraciones, ahí fuimos héroes. Pero el humano tiende a olvidar pronto, y ante las demandas justas que el sector reclama al gobierno a finales del año 2021 y que desembocarían en el paro patronal del marzo del 2022, el sector tuvo un apoyo importante por parte de la población, que fue menguando a medida que los intereses propios de cada ciudadano se veían comprometidos y pasaron del apoyo al no entender las reclamaciones. Ahora volvemos a estar como estábamos abandonados.

¿Se está produciendo un relevo generacional en el sector?

Lamentablemente no, o no que pueda revertir la necesidad que el sector necesita, por lo que si esta tendencia no se le da una solución urgente nos veremos abocados al cierre de muchas empresas. Hoy por hoy, la edad de los empresarios y empresarias está entre los cincuenta a sesenta y pico años. Esto da una idea de la carencia de ese relevo y este problema es de extrema gravedad. Uno de los posibles desencadenantes de esta situación es la imposibilidad de muchas economías a optar a sacarse un carnet que conlleva a la necesidad de sacarse el CAP, lo que pude tener un coste de entre tres mil quinientos a cuatro mil euros, importes que echan para atrás a cualquiera que tenga la intención de buscarse la vida en este sector, pues lo hace inviable para muchas economías. Por lo que entiendo que debería o reducirse estos costos o que sean subvencionados.

¿Los precios del combustible os permiten márgenes de beneficio razonables?

Rotundamente no. Lo que necesitamos y venimos reclamando desde hace décadas es un gasóleo profesional equiparado con el relativo a la agricultura y pesca, es algo que consideramos imprescindible y legítimo, que se puede llevar a cabo si nuestros políticos se ponen a ello. Otro atropello es retirar la ayuda que se ha venido haciendo de los céntimos que, de llevarse a cabo, incrementará los gastos por cada vehículo y año en unos dos mil cuatrocientos euros, lo que agravará aún más la pésima economía de autónomos y empresas, y que podrían despertar nuevamente movimientos en el sector como los acaecidos en el pasado año.

¿Se ha mantenido la demanda de paquetería tras haberse superado la pandemia?

La información que me llega y mi percepción es sí. Ahora bien, y al respecto, algo que viene demando Asemtraex y, sobre todo, en la ciudad de Cáceres, son ubicaciones de carga y descarga que estén estratégicamente situados con el fin de no molestar y que este trabajo se pueda hacer de forma segura. Una petición, como digo, que se ha solicitado a los diferentes gobiernos locales sin que hasta la fecha se hayan llevado a cabo, lo que es un contratiempo para todos los vecinos como para empleados y empresas que tienen que hacer las diferentes entregas.

Ustedes apoyaron los paros del transporte de hace un año ¿qué se consiguió con ellos?

Ciertamente así es. Asemtraex en una asamblea celebrada de urgencia el 18 de marzo por petición de una mayoría de socios decide apoyar el paro patronal. ¿Qué se ha conseguido? Nada. Como paño de agua caliente, y ante las subidas del combustible y ante la fuerza demostrada de este sector, se implantó el descuento de los 0,20 céntimos reducidos luego a 0,10 y los 0,05 que ahora se pretenden retirar, lo que puede ocasionar movimientos... «A buen entendedor con pocas palabras basta»... Pues es una nueva provocación al mundo del transporte en general. No se nos está tomando en serio, a pesar de que quedó demostrada la fuerza que tenemos si nos unimos.

¿Cuáles son los graves problemas del transporte actualmente?

Falta de relevo generacional, morosidad, gasóleo caro, encarecimiento de todas las materias de las que se nutre el sector, etcétera.

Junto con Extremadura New Energies han formado una ‘Alianza para el desarrollo industrial de Cáceres y el impulso del transporte’ en la región ¿En qué consiste grosso modo?

Nuestro apoyo a la mina desde el mismo momento en el que se cambia el proyecto a la forma en la que hoy se pretende llevar a cabo ha sido unánime. No solo para nuestro sector, que también, pues abre otras muchas posibilidades de negocio a nuestra región. Y puedo decir que en nuestras negociaciones la dirección ha adquirido compromisos tácitos en la contratación de personal, no solo de la ciudad de Cáceres sino de todas las poblaciones limítrofes. En mi caso, que soy de Trujillo, nos reunimos con el alcalde que gobernaba en ese momento, con el fin de generar lazos de cooperación. Todo para generar un tejido empresarial que cree riqueza y fije la población, evitando, de este modo, la despoblación que está habiendo en nuestra región.

¿Puede ser ampliable a Lithium Iberia?

Sin lugar a dudas, cualquier empresa que pueda establecerse en nuestra región es proclive a traer riqueza. Extremadura, considero, está en estos momentos en una posición muy buena para que esto pueda llevarse a cabo.

¿Cree que esos dos proyectos mineros pueden dinamizar la economía de la provincia?

Completamente convencido de ello.